Kaz Kamwi de Love Island sera le premier insulaire de 2021 à avoir des relations sexuelles, selon Amber Gill et Kem Cetinay

Les champions de LOVE Island, Amber Gill et Kem Cetinay, ont indiqué que Kaz Kamwi serait le premier insulaire à devenir torride et à lancer un été de sexe torride.

Comme des millions de Britanniques à travers le pays, les anciens résidents de la villa sont collés à leurs écrans depuis le retour de la série ITV2 lundi.

ITV

Les précédents gagnants de Love Island Amber Gill et Kem Cetinay ont indiqué que Kaz Kamwi serait le premier insulaire à avoir des relations sexuelles dans cette série[/caption]

Et bien qu’elle ait été choisie en dernier lors du lancement de l’émission, c’est la blogueuse de mode Kaz qu’ils ont en vue comme la femme la plus fringante. Amber, qui a remporté l’émission en 2019, estime que les fans sont impatients de voir une action classée X dans la villa après un départ terne des nouveaux singletons.

Elle a confié au Sun : « Nous adorons quand ils font l’amour ! Je suis curieux, les gens veulent voir l’intégralité ! Vous êtes dans une émission de divertissement sur les rencontres, ça va de pair ! Tout le monde est dans son entreprise, nous voulons donc naturellement savoir si cela se produit.

« J’aime la dynamique de Toby et Kaz jusqu’à présent. Kaz sera certainement le premier à avoir des relations sexuelles. Elle a dit qu’elle aimerait que quelqu’un la raille ou quelque chose comme ça ! Les filles sont toutes si chaudes, cependant, si belles. Je pense que les filles sont très sûres d’elles et ne prennent rien, les garçons ne savent pas quoi en faire !

Amber, 23 ans, a ajouté: « Ce n’est pas si profond, avoir des relations sexuelles dans la série. Dans ma série, il y avait beaucoup de gens qui faisaient l’amour et c’était bien. Une fois que vous sortez, on n’en parle pas vraiment, surtout s’ils restent dans ce couple, alors c’est oublié.

Et le champion de 2017, Kem, 25 ans, a admis qu’une fois que le premier couple se serait sali, il déclencherait une explosion sexuelle dans la villa, ajoutant : « Tant que les gens font les choses de manière authentique comme l’a dit Amber, les gens s’en moquent. . Je pense que ça va être assez torride, j’ai un pressentiment. Ça n’a pas commencé torride, mais je pense que ça va bientôt y arriver ! Nous l’aimons cependant, n’est-ce pas ?!”

Mais le duo a lancé un avertissement au nouveau groupe d’aspirants qui pensent pouvoir faire semblant pour la finale. Kem a déclaré: « Les téléspectateurs peuvent repérer un faux, à 100%.

Rex

La blogueuse de mode Kaz est actuellement en couple avec Toby[/caption]

Instagram

Amber Gill a dit ‘On adore quand ils font l’amour ! Je suis curieux, les gens veulent tout voir !’[/caption]

« Il ne s’agit pas de savoir qui a le meilleur plan de match »

«Regardez la série d’Amber. Elle a gagné et elle était en couple le moins longtemps. Cela se résume simplement au fait que les gens l’aiment pour être authentique et naturel.

« Il ne s’agit pas de savoir qui a été jumelé le plus longtemps, il ne s’agit pas de savoir qui a le meilleur plan de match. Si quoi que ce soit, si vous y allez avec un plan de match, vous ne gagnerez certainement pas. »

Avec près de trois millions d’abonnés Instagram, Amber est l’une des stars les plus populaires de la série et a fait face à des appels cette semaine pour qu’elle retourne à la villa pour pimenter la nouvelle série. Mais la fille Geordie a de plus grands projets.

Elle aimerait que les patrons d’ITV inscrivent certaines des stars emblématiques de la série, comme Megan Barton Hanson, Theo Campbell, Maura Higgins et Anna Vakili, dans une série de stars. Et elle serait la première à s’inscrire.

« J’adorerais une série All Stars ! » elle a ri. « Je ne sais pas comment cela fonctionnerait, mais je pense simplement que ce serait incroyable de voir toutes ces personnalités majeures de chaque saison ensemble. Ce serait juste sauvage. Évidemment, nous nous connaissons tous, nous allons tous à des événements. J’adorerais donc faire quelque chose comme ça et voir comment cela fonctionnerait.

Kem pourrait-il être tenté par une deuxième fissure à un titre de Love Island? « F ** k ça! » il s’est excalmé.

Rex

Amber, 23 ans, a ajouté: « Dans ma série, beaucoup de gens ont eu des relations sexuelles et c’était bien »[/caption]

ITV

Le vainqueur 2017, Kem, dit de la victoire de la série « Si vous y allez avec un plan de match, vous ne gagnerez certainement pas »[/caption]

« Non, mon jeu de rencontres est par la fenêtre maintenant, je vais être honnête. La première fois que j’ai eu de la chance, la deuxième fois ça ne se passera pas aussi bien. Je suis content de garder la couronne que j’ai. Je ne vais pas le refaire, honnêtement, je ne le suis pas.

Alors que les fans purs et durs de la série pourraient être dégoûtés d’apprendre que Kem et Amber ne figureront pas ensemble dans une série de stars, ils peuvent trouver leur solution grâce à une nouvelle série qui commence lundi.

Le couple présente une émission Web intitulée The Full Treatment, qui les voit accueillir une foule de visages célèbres dans leur salon de fortune pour discuter de problèmes de santé mentale et de la façon dont ils font face lorsque la vie devient difficile. Les fans verront Kem discuter avec la star de I’m A Celeb et le DJ de Radio 1 Jordan North, Jamie Laing de Strictly et David Potts d’Ibiza Weekender.

Pendant ce temps, Amber retrouve son compatriote Love Islander Montana Brown, la chanteuse Chelcee Grimes et l’animatrice d’Apocalypse Wow Donna Preston. Cela ne pourrait pas être un voyage plus personnel pour Kem, qui a courageusement discuté de sa bataille de dix ans contre l’anxiété et la dépression.

L’ancien coiffeur pense que c’est un mythe que les riches et les célébrités ne souffrent pas de leur santé mentale. « Curieusement, pendant le spectacle, j’ai eu une petite crise de panique », a admis Kem. « J’étais juste anxieuse, je devais me donner cinq minutes pour me calmer.

« Nous ne sommes que des gens normaux. S’il était vrai que ne pas faire le travail que je fais maintenant signifiait que tous mes soucis avaient disparu, alors je laisserais tout tomber, mais ça ne fonctionne pas comme ça.

Instagram/kemcetinay

Mais Kem n’est pas aussi enthousiaste à l’idée d’une réunion en disant « Je ne vais pas le refaire, honnêtement, je ne le suis pas »[/caption]

« Vraiment travailler après être sorti de la villa »

Amber a ajouté: « La plus grande idée fausse d’avoir une quelconque célébrité est que tout d’un coup, vous ne souffrez plus de santé mentale, vous n’avez aucun problème, tout va bien et tout le temps. Ce qui n’est pas le cas.

« Les gens me regardent et pensent parce que j’ai l’air confiant que je n’ai aucun problème, mais j’ai mes propres angoisses à surmonter. Au cours de cette émission, les gens verront d’après les conversations que j’ai avec certains des invités que tout le monde a ses propres difficultés personnelles et qu’il est normal d’en parler.

« Nous espérons vraiment que cette émission aidera les gens à commencer à s’ouvrir et à avoir ces conversations parce que c’est vraiment bien de parler. » La série en six parties présentera certains des mécanismes d’adaptation que les stars utilisent pour les aider lorsqu’elles sont en difficulté.

Pour Kem, ce sont des bains d’eau glacée, quelque chose que son coach de vie lui a présenté et il pense que cela a changé sa vie. Il a déclaré: «La façon dont je vois les choses est que vous allez au gymnase pour améliorer votre corps, vous mangez des aliments sains pour vous sentir bien.

« Un coach de vie garde juste votre esprit. Il est là pour tout ce dont j’ai besoin, qu’il s’agisse de problèmes commerciaux, de problèmes dans ma vie, il m’aide simplement à me remettre l’esprit dans un meilleur endroit, à remettre mes pensées en question.

« Savez-vous quoi, il a vraiment changé ma vie. C’est le meilleur que j’aie jamais fait. Il me fait commencer ma journée par un bain glacé. Je suis sûr qu’il y a quelque chose de scientifique là-dedans, mais cela vous clarifie l’esprit. Je le fais tous les jours sans faute.

Instagram

Amber et Kem discutent ouvertement des problèmes de santé mentale dans une émission intitulée The Full Treatment, sortie lundi[/caption]

Avoir l’esprit clair est essentiel pour gérer la vie sous les projecteurs, quelque chose qu’Amber sait trop bien pour avoir émergé de la villa avec plus d’un million d’adeptes de plus sur les réseaux sociaux qu’elle n’en avait lorsqu’elle est entrée.

Mais elle admet que sans soins appropriés, l’attention peut être écrasante et c’est quelque chose avec laquelle elle a toujours du mal. « Pour moi, c’était le nombre d’opinions auxquelles j’étais désormais ouvert, ou de jugements », a-t-elle expliqué.

«C’est bien quand j’étais à Newcastle et j’ai quelques personnes qui ne sont pas d’accord avec ce que je pense ou qui ne nous aiment pas ou quoi que ce soit. Mais soudain, vous avez des centaines de personnes qui disent : « Vous faites la mauvaise chose. Vous avez dit la mauvaise chose. Tu n’es pas gentil. »

« C’était difficile de contourner cela et que, pour moi, la plus grande chose que je devais combattre était mon anxiété et vraiment travailler après être sorti de la villa. »

Instagram/kemcetinay

Kem, qui a un coach de vie, révèle « Il m’aide simplement à me remettre l’esprit dans un meilleur endroit, à défier mes pensées »[/caption]

Instagram

Amber dit que « la plus grande chose que j’ai dû combattre était mon anxiété et vraiment travailler après être sorti de la villa »[/caption]





Alors comment s’en sort-elle ?

« Thérapie du rire ! » elle a souri. « En gros, vous commencez à rire de faux, mais vous commencez juste à rire pour de vrai.

« Nous l’avons fait avec Jamie Laing dans la série et j’ai eu des larmes qui coulaient sur mon visage. Rire vous fait vraiment vous sentir mieux. Je l’aime! »

Le traitement complet commence mardi sur le hub ITV