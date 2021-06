Kaz Kamwi de Love Island est prêt pour le sexe après un «vraiment long verrouillage»

Kaz Kamwi de LOVE Island a déclaré qu’elle était prête à faire l’amour dans la villa « après un très long verrouillage ».

La blogueuse de mode de 26 ans d’Essex pense qu’être intime est une partie importante de toute relation et elle ne s’en privera pas dans l’émission.

S’adressant à The Sun Online avant le lancement, elle a déclaré: «Ce (le sexe) n’est pas quelque chose que je cherche nécessairement à courir ou à fuir.

« Ça a été un long confinement. Si je suis avec la bonne personne et que le moment est bon, je ne l’exclurais pas.

Elle a ajouté: « Je pense que le sexe est une partie importante de toute relation et je pense juste que tout le monde en a besoin. »

Lorsqu’on lui a demandé si ses parents avaient établi des règles de base, elle a répondu : « Aucune règle n’a été mise en place – la seule règle que ma mère a dite est d’être moi-même.

«Elle dit qu’elle me fait confiance pour me comporter comme je le fais normalement. C’est la seule règle – être moi et profiter de chaque instant. Ne pas trop réfléchir.

Kaz se décrit comme une « maneater » mais insiste sur le fait qu’elle est aussi une « fille ».

« Ce n’est pas mon ambiance », nous a-t-elle dit. « Quand je sors avec des gars, je suis assez direct sur mes normes et quand ils ne les respectent pas, je suis comme » au revoir « .

«Mais ils ne prennent pas le ‘boy bye’ au sérieux, alors ils reviennent sans cesse et je suis comme si je les esquivais tous. Ils ne peuvent pas rester à l’écart, je ne sais pas pourquoi.

