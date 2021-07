Kaz de Love Island fond en larmes alors que les fans fulminent contre Toby pour n’avoir « aucun regret » pour son comportement « enfantin »

Kaz Kamwi de LOVE Island a fondu en larmes ce soir en qualifiant Toby Aromolaran de «menteur» à la suite de son baiser avec Chloe Burrows.

L’affaire inachevée de l’ancien couple a finalement été diffusée ce soir alors qu’ils se disputaient la façon dont Toby l’avait traitée lorsqu’ils étaient en couple.

Faisant référence à la situation avec Chloé, Kaz lui dit : « Tu m’as menti…

« Au lit quand j’ai dit : « Quelque chose de plus à dire ? tu disais ‘Non, non’ et le lendemain tu disais ‘Oh ouais on s’est embrassé sur la terrasse.’

« C’était un mensonge. »

Toby demande alors : « Est-ce un mensonge ?

Ce à quoi Kaz répond : « C’était un mensonge. Ce n’est pas un drame. De toute évidence, le fait est qu’en fin de compte, vous avez été un peu irrespectueux. »

‘COMPORTEMENT ENFANT

Les fans se sont précipités sur Twitter pour fulminer contre Toby pour son comportement « enfantin ».

« Toby utilise toujours » j’apprends » comme excuse », a tweeté un téléspectateur.

« Toby s’excuse toujours de n’avoir jamais été en couple – comme si ce n’était pas une raison pour manquer de respect aux femmes », a ajouté un autre.

« Toby a de la chance que le vote s’est ouvert hier et pas aujourd’hui », a écrit un troisième.

« Toby est enfantin. Je ne sais pas comment gérer mes émotions QUI es-tu 5 ? » un autre ajouté.

« Toby a vraiment besoin de grandir », a tweeté un autre.

Au cours de la dispute, Toby a contesté sa réponse et a demandé : « Irrespectueux ? » à quoi Kaz a dit: « Vous ne pensez pas que vous l’étiez? »

Toby a répondu : « Si je pouvais revenir en arrière, je ne pense pas avoir de regrets.

« Je ne pense pas avoir de regrets parce que je t’ai dit comment c’était depuis le saut. »

Kaz a répondu : « Vous avez dit que si vous pouviez tout refaire, vous le feriez exactement comme vous l’avez fait. Je ne respecte pas ça. Mais ce n’est que toi.

Elle a ajouté : « Écoutez, où vous êtes aujourd’hui, ce n’est pas mes affaires. Je suis content pour toi et Chloé de faire ton truc. Cependant, est-ce que j’ai l’impression que vous auriez pu mieux me traiter ? 100 %. »

Revenant en arrière, Toby a déclaré: « Maintenant, en regardant en arrière, de votre point de vue, je comprends. Maintenant, tu l’as dit.

Plus tard, les ennuis ont recommencé lorsque Toby parlait à certains des garçons de ce qui s’était passé et il a entendu Faye rejeter ses actions.





La paire se met dans une rangée chauffée à travers le jardin.

Finalement, Toby a réussi à éclaircir l’air avec Faye et Liberty mais Kaz a refusé de lui parler davantage.

Plus tard, il a réussi à l’attirer pour une conversation et s’est excusé pour ses actions et a admis qu’il lui avait « manqué de respect ».

Une fois que Toby a admis ses méfaits, Kaz lui a pardonné et ils sont redevenus amis.

Love Island continue demain soir à 21h sur ITV2 et ITV Hub. Les épisodes sont disponibles le lendemain matin sur BritBox

Toby a été critiqué pour son comportement « enfantin »[/caption]