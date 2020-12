Kaz Crossley de Love Island a critiqué les fans qui ont contesté les stars de la télé-réalité partageant beaucoup de photos de vacances ensoleillées tandis que le Royaume-Uni faisait face à de nouvelles restrictions de verrouillage.

La star de télé-réalité de 26 ans pourrait être entendue crier « f *** them! » comme Amber a dit aux fans qu’elle faisait attention à ne pas frotter sa somptueuse escapade sur les visages des gens.

Dans le clip choquant, Amber s’est adressé à ses 2,7 millions d’abonnés Instagram alors qu’elle profitait du soleil à Dubaï.

« Je ne vais pas mentir, j’ai du contenu de vacances luxuriant, mais je ne veux pas trop frotter le visage des gens, parce que les gens semblent ennuyés … », a déclaré Amber à ses fans.

En arrière-plan, Kaz a alors crié « f *** them! » dans la réponse impétueuse.

Elle a ajouté dans un deuxième message: « Je veux dire, je comprends, c’est une période étrange pour tout le monde. C’est même une période étrange pour moi. Je suis normalement avec ma famille à Noël. Très, très étrange. »

La gagnante de Love Island a ensuite déclaré que les fans avaient exigé du contenu, alors elle continuerait à publier du contenu de son escapade luxueuse.

Dans la collection de publications Instagram, qu’elle a partagées aujourd’hui, Amber a également révélé qu’elle « n’avait pas décidé » si elle resterait à Dubaï pour Noël.

Dans la vidéo, elle a expliqué qu’elle avait une grande famille mais qu’elle ne pourrait passer la journée qu’avec un seul ménage.

Elle a également écrit: « C’est tellement triste que je n’ai pas vu ma grand-mère pendant toute cette année. Le plus que je l’ai fait je lui ai fait signe d’une fenêtre. »







Amber et Kaz ne sont que deux des nombreux influenceurs qui se sont envolés pour Dubaï pour siroter des cocktails et partager des vidéos au bord d’une piscine.

Parmi les autres stars qui étaient récemment à Dubaï, mentionnons Molly-Mae Hague et Tommy Fury, Ferne McCann, Eve et Jess Gale ainsi que Maura Higgins et son nouveau petit ami Chris Taylor.

