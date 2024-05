Kaytranada fait appel à Dawn Richard, Childish Gambino, Tinashe et plus pour son nouvel album Timeless

Kaytranada a détaillé le nouvel album Intemporel. La suite de 2019 Bouba sort le 7 juin via RCA. Le nouvel album est également rempli d’invités : Dawn Richard, Childish Gambino, Tinashe, Ravyn Lenae, Anderson .Paak, Thundercat, PinkPantheress, Chanel Tres, Mariah the Scientist, Charlotte Day Wilson et Lou Phelps sont tous sur le LP. Voir le Intemporel tracklist et pochette de l’album ci-dessous.

En hiver, Kaytranada a partagé « Lover/Friend » et «Cascadeur.» Une nouvelle version de l’ancien morceau est présentée sur Intemporel.

En 2021, Kaytranada a remporté les Grammy Awards du meilleur album dance/électronique, pour Bouba, et Meilleur enregistrement de danse, pour « 10 %. » Il a suivi les victoires avec un album collaboratif avec Aminé intitulé Kaytraminé. De plus, il a récemment travaillé avec Mach-Hommy et 03 Greedo sur « #RichAxxHaitian ».

Intemporel:

01 Pression

02 Crachez-le [ft. Rochelle Jordan]03 Appelez-vous [ft. Lou Phelps]04 Bizarre [ft. Durand Bernarr]05 Danse Danse Danse Danse

06 Ressentez un chemin [ft. Don Toliver]07 Encore [ft. Charlotte Day Wilson]08 Vidéo [ft. Ravyn Lenae]09 Apparemment

10 gouttes de sueur [ft. Channel Tres]11 Attendez [ft. Dawn Richard]12 s’il te plaît bébé

13J’ai marché dessus

14 Plus qu’un peu [ft. Tinashe]15 Fais 2 moi [ft. Anderson .Paak and Sir]16 Sorcière [ft. Childish Gambino]17 Amant / Ami [ft. Rochelle Jordan]

01 Mots gaspillés [ft. Thundercat]02 Claque mon doigt [ft. PinkPantheress]03 Cascadeur [ft. Channel Tres]04 Pas de chance [ft. Mariah the Scientist]