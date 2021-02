Kayne West pourrait se voir interdire de rapper sur Kim Kardashian dans le cadre d’un divorce de 1,6 milliard de livres sterling

Kanye West pourrait se voir interdire de rapper sur Kim Kardashian dans le cadre de leur divorce de 1,6 milliard de livres sterling.

Des sources affirment que le règlement du couple devrait inclure une clause de bâillonnement pour l’empêcher de renverser les haricots – y compris dans ses tubes hip hop.

Un initié a déclaré: «Une grande négociation qu’ils doivent régler est ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire les uns des autres.»

Mais une autre source a laissé entendre que leur drame serait joué pour des millions – sur le succès de Kim en réalité Keeping Up With The Kardashians, qui obtient sa dernière diffusion cette année.

Kim a laissé les caméras la suivre alors qu’elle tentait de sauver leur relation au cours des neuf derniers mois.







On ne s’attend pas à ce que Kanye apparaisse dans de nombreuses scènes.

Le couple a stupéfié les fans du monde entier lorsque leur séparation a été révélée le mois dernier après près de sept ans de mariage.







La source a poursuivi: «Tout dans la vie de Kim a été documenté à la caméra et ce n’est pas différent – sauf que de grands efforts seront faits pour protéger Kanye. Ce sera une série très émouvante, axée principalement sur le voyage de Kim.

«Leur mariage a suivi son cours, mais pas leur amitié et leur engagement envers leurs enfants.»







Kim, 40 ans – qui a déposé des documents vendredi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles – souhaite la garde conjointe de leurs quatre enfants.

Le couple a un accord prénuptial mais doit encore se partager son empire immobilier. Kim voudrait son manoir à Calabasas, en Californie, tandis que Kanye, 43 ans, pourrait s’installer dans leur ranch de 10 millions de livres sterling dans le Wyoming.

Une source a déclaré: « Jusqu’à présent, ils ont tous deux été amicaux au sujet de leurs actifs. »







Selon le magazine économique Forbes, Kim vaut environ 660 millions de livres sterling tandis que Kanye a une fortune de 952 millions de livres sterling – une grande partie de sa collaboration de vêtements Yeezy avec adidas.













La ligne KKW Beauty de Kim est également très lucrative. Des sources affirment qu’elle a «beaucoup grandi» au cours de la dernière année et qu’elle souhaite poursuivre une carrière juridique.

Les luttes du couple sont devenues publiques l’année dernière alors que Kanye se présentait à la présidence des États-Unis, et un initié a déclaré que Kim «essayait de décider quoi faire pour protéger les enfants. [and] sa santé mentale.

Les représentants du couple n’ont pas répondu aux demandes de commentaires