Kayne West : “Ne faites pas le clown des créateurs”

Kayne West était dans le Maine avec des amis qui regardaient Fox News lorsqu’ils ont vu les informations selon lesquelles il vendait des vêtements dans des sacs poubelles au Gap.

Les médias sociaux ont été enflammés de critiques, critiquant Kanye, qui s’appelle Ye, pour être soi-disant insensible aux sans-abri en semblant se moquer d’eux en fourrant des piles de pulls, sweats à capuche et joggeurs Yeezy Gap dans de grands sacs en plastique noirs pour que les acheteurs fouillent à travers comme les moins chanceux qui cherchent de la nourriture dans une poubelle au coin d’une rue.

Mais les gourous des médias sociaux avaient tort. Ce n’était pas vrai.

Les sacs n’étaient pas des sacs poubelles, mais de grands sacs résistants de type pelouse ou construction qui étaient censés être disposés comme une déclaration sur l’exclusivité inutile de certaines marques de mode.

Vous vouliez parler de l’idée fausse et remettre les pendules à l’heure, c’est ainsi que je me suis retrouvé à 6 heures du matin debout avec le musicien emblématique devenu créateur de mode dans le magasin phare de Gap à Times Square.

“La seule raison pour laquelle je suis venu chez Gap, c’est pour faire des vêtements égalitaires”, a-t-il expliqué. “Je n’aime pas les cintres. À l’époque où je travaillais au Gap, j’avais l’habitude de m’asseoir et de plier et de tout rendre super propre. Et j’avais juste l’impression que cela devenait assez prétentieux et classique.”

C’était aussi simple que ça.

Le fait de travailler sur le sol l’a amené, des années et des milliards de dollars plus tard, à créer une nouvelle expérience de magasinage qui, selon lui, a été injustement critiquée par ceux qui rejettent trop facilement les rêves des artistes et ne tiennent pas compte du caractère sacré du processus créatif. Il a senti qu’il devait s’exprimer pour expliquer sa vision… et celle des autres, dont les idées défient les normes conventionnelles de la société malgré l’opposition.

“Ils n’avaient aucune idée, vous savez, de ce que vous traversez en tant qu’artiste pour innover en tant que disrupteur et juste pour vous battre pour faire quelque chose de nouveau. Les choses dont les gens rigolent au début, qui deviennent ensuite des standards”, note-t-il. “C’est juste intéressant, à quel point c’est inhumain, juste le niveau de manque d’appréciation pour nos artistes. Et puis vous vous demandez pourquoi les artistes vont en Europe pour créer ou vous vous demandez pourquoi la Chine prend notre industrie comme des Américains. Nous devons nous traiter les uns les autres mieux. Nous devons respecter nos non-conformistes. Nous devons respecter les gens qui sont les chefs d’entreprise qui essaient de faire quelque chose, qui font quelque chose pour ramener notre pays.

Ye dit que les gens ont sauté aux conclusions lorsqu’ils ont vu sur les réseaux sociaux ce qui était faussement identifié comme des sacs à ordures, et que le manque d’appréciation pour les idées non conventionnelles et brisant la tradition est troublant.

“C’est un moment d’innovation. Maintenant, si vous essayez de faire le clown avec les innovateurs, vous allez rendre les autres innovateurs moins courageux. Nous n’allons pas vouloir prendre de risques et faire quelque chose d’excitant ou faire quelque chose qui change quoi que ce soit. Mais c’est ce que nous sommes ici pour faire… Je suis un innovateur, et je ne suis pas ici pour m’asseoir et m’excuser à propos de mes idées. C’est exactement ce que les médias essaient de faire, nous obliger à nous excuser pour tout idée qui ne correspond pas exactement à la façon dont ils veulent que nous pensions.”

“Ne faites pas le clown des créateurs.”

Ye remet en question l’expérience de vente au détail typique et la présentation établie de la mode à laquelle nous sommes tous habitués, comme les rangées de vêtements soigneusement suspendus disposés par taille ou les étagères empilées avec des articles parfaitement pliés et immaculés. Il a décidé de renverser le statu quo.

“Mon idée est de créer un type de garde-robe où l’on peut s’habiller dans le noir, donc c’est une chose de moins à laquelle penser. J’ai souvent dit aux gens que je m’inspirais d’Henry Ford, je m’inspirais de Steve Jobs, je suis inspiré par Donald Judd. Les artistes ont simplifié les choses pour vivre, pour une vie plus heureuse. Le processus est en fait plus simple parce que chaque fois que vous l’enlevez d’un cintre, un représentant commercial doit le remettre sur un cintre ou doit le plier parfaitement pour que vous pensiez qu’il a de la valeur. Pourquoi accordons-nous de la valeur aux choses, simplement parce qu’elles raccrochent ou simplement parce que c’est de manière traditionnelle ? C’est une approche non traditionnelle.

Après notre entretien, Ye a discuté avec les associés de Gap Yeezy qui se sont rassemblés autour de lui. Ils ont pris des photos ensemble avant qu’il ne parte tranquillement pour s’envoler pour Londres pour continuer à travailler sur sa ligne de vêtements.

Quelques heures plus tard, je suis retourné au magasin pour vérifier les réactions des acheteurs aux grands sacs rembourrés, alignés par paires dans le hall d’entrée du magasin, remplis des offres Yeezy… et pas un cintre en vue.

Je suis entré et j’ai vu des dizaines d’acheteurs planant joyeusement au-dessus des grands sacs de sweat-shirts de Ye arborant une colombe blanche, tenant les sweat-shirts et les sweats à capuche contre leur poitrine pour voir s’ils leur allaient, fouillant dans les sacs comme des enfants excités plongeant dans des cadeaux sur Matin de noël.

C’est alors que ça m’a frappé.

Je regardais en fait des performances artistiques en direct, une toile vibrante créée par un artiste incompris, dont les sujets ignoraient qu’ils participaient à une expérience créative partagée puisqu’ils pensaient qu’ils considéraient simplement des articles de la ligne de mode de Ye. Et ce faisant, la vision non conventionnelle de Ye était devenue la réalité, ce que les artistes s’efforcent de réaliser.

