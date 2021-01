L’attachée de presse Kayleigh McEnany a officiellement quitté la Maison Blanche, une semaine après son dernier briefing et quelques jours avant que le président Trump ne termine son mandat.

McEnany a eu son dernier jour dans l’aile ouest vendredi et a été vue emballer son bureau plus tard dans la nuit, selon rapports.

Malgré son départ, elle resterait sur la liste de paie et continuera à travailler en sa qualité officielle depuis sa ville natale de Tampa jusqu’à mercredi, lorsque Joe Biden sera assermenté.

McEnany n’a pas donné de conférence de presse d’adieu et n’a pas non plus annoncé son départ, mais a confirmé sa sortie sur son compte Twitter personnel à la suite de reportages dans les médias.

«Tant de Grands Américains… En quittant la Maison Blanche, j’ai le privilège de lire des notes d’incroyables serviteurs de notre pays», a-t-elle écrit vendredi soir.

Secrétaires de presse de la Maison Blanche pendant la présidence de Trump Sean Spicer (20 janvier 2017 – 21 juillet 2017) Sarah Huckabee Sanders (21 juillet 2017 – 1er juillet 2019) Stephanie Grisham (1 juillet 2019 – 7 avril 2020) Kayleigh McEnany (7 avril 2020 – 15 janvier 2021

«Des hommes et des femmes dont vous ne connaissez pas les noms mais qui ont servi leur pays avec fierté jusqu’au bout», a-t-elle ajouté avant de signer avec trois drapeaux américains.

Le départ de McEnany intervient une semaine après avoir donné sa dernière conférence de presse dans la salle de briefing de la Maison Blanche où elle a abordé les violentes émeutes au Capitole dans une courte déclaration précipitée.

Elle a brusquement convoqué un point de presse jeudi dernier pour parler au nom de l’ensemble maison Blanche‘en condamnant la violence – mais aussi en défendant les’ manifestants pacifiques ‘qui sont descendus à Washington DC pour s’opposer aux résultats de l’élection présidentielle.

Elle a parlé pendant moins de deux minutes, lisant une déclaration de son cahier, avant de fuir la pièce sans répondre à aucune question.

« Permettez-moi d’être clair, la violence que nous avons vue hier dans la capitale de notre pays était scandaleusement répréhensible et antithétique à la manière américaine », a déclaré McEnany.

« Ce que nous avons vu hier, c’est un groupe d’émeutiers violents qui sapent les droits légitimes de premier amendement des milliers de personnes qui sont venues pacifiquement faire entendre leur voix, dans la capitale de notre nation.

«Ceux qui ont violemment assiégé notre Capitole sont à l’opposé de tout ce que cette administration représente, la valeur fondamentale de notre administration est l’idée que tous les citoyens ont le droit de vivre et de vivre en sécurité, de paix et de liberté.

McEnany n’a répondu à aucune question de la presse malgré tous leurs efforts pour attirer son attention après ses brèves remarques.

McEnany était la quatrième personne pendant la présidence de Trump à assumer le rôle d’attachée de presse de la Maison Blanche après avoir remplacé Stephanie Grisham en avril.

Elle est devenue connue comme l’un des plus grands défenseurs du président Trump, en particulier en période de controverse

Elle a pris le poste début avril, en remplacement de Stephanie Grisham qui avait été nommée en juillet 2019.

Contrairement à son prédécesseur, McEnany a donné relativement souvent des séances d’information publiques et est devenue connue comme l’un des plus grands défenseurs du président Trump en période de controverse, réitérant même ses allégations de fraude électorale.

Jusqu’à vendredi, McEnany avait tenu 42 séances d’information officielles depuis sa première réunion le 1er mai et a parlé pendant 23 minutes en moyenne, selon l’ancien Mark Knoller, correspondant de CBS News à la Maison Blanche.

Lundi, le personnel de presse sera réduit à deux après le départ de McEnany.

Alors que certaines personnes ont été invitées à rester dans les parages par la nouvelle administration, la Maison Blanche a été réduite à un équipage squelette.

Pendant ce temps, Trump quittera Washington avec son avenir profondément incertain, deux semaines après que ses partisans aient envoyé les législateurs et les membres du personnel du Congrès se battre pour la sécurité alors qu’ils tentaient d’arrêter la transition pacifique du pouvoir.

Alors que Trump devait autrefois quitter ses fonctions en tant que voix la plus puissante du Parti républicain et principal candidat à sa nomination en 2024, il a été évité par une grande partie du parti pour sa réponse à la violence, qui a fait cinq morts, dont Officier de police du Capitole.

Le président devrait quitter la Maison Blanche mercredi prochain matin, juste avant l’investiture du président élu Joe Biden pour commencer sa vie post-présidentielle en Floride.

Refusant de respecter la tradition et de participer à la cérémonie de transfert de pouvoir, Trump organisera à la place sa propre cérémonie de départ à Joint Base Andrews dans le Maryland avant son dernier vol à bord d’Air Force One.

Les responsables envisagent un événement de départ élaboré qui rappelle les réceptions qu’il a reçues lors de visites d’État à l’étranger, avec un tapis rouge, un garde de la couleur, une fanfare militaire et même un salut de 21 armes, selon une personne familière avec la planification qui a parlé sur condition d’anonymat avant une annonce officielle.

Trump ne deviendra que le quatrième président de l’histoire à boycotter l’investiture de son successeur.

Et bien qu’il ait déclaré qu’il était maintenant engagé dans une transition pacifique du pouvoir – après des mois à essayer de délégitimer la victoire de Biden avec des allégations sans fondement de fraude électorale de masse et d’incitation à ses partisans qui ont pris d’assaut le Capitole – il a clairement indiqué qu’il n’avait aucun intérêt à en faire un spectacle.