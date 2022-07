Kayla Sessler & Luke’s Mom, Sister Fight – Hollywood Life

Voir la galerie



Crédit d’image : MTV

Kayla Sessler et Luc DavisLa querelle avec sa famille a atteint son paroxysme lors de l’épisode du 19 juillet de Maman adolescente : jeune et enceinte. Leur combat de l’année dernière a conduit à une année de “moments gênants”, alors tout le monde a pensé qu’il valait mieux se rencontrer et discuter. Mais quand Kayla a appris que la mère de Luke disait du mal d’elle à sa fille Aryaà la fête d’anniversaire de, elle se sentait un peu différente de rendre les choses agréables. Et quand Kayla et Luke ont finalement retrouvé sa famille pour faire la paix, les choses se sont rapidement réchauffées.

Que se passe-t-il lorsque la marmite déborde enfin ? Tous les nouveaux #YoungandPregnant mardi prochain à 21h @mtv. ✨ pic.twitter.com/WI1h5OFrPm – Maman ado (@TeenMom) 13 juillet 2022

La conversation a d’abord abordé la raison pour laquelle tout le monde s’est fâché la dernière fois qu’ils se sont battus. La famille de Luke a dit qu’ils le défendaient juste parce qu’ils sentaient qu’il était maltraité par Kayla, mais Kayla a dit que Luke n’était plus en colère contre sa tricherie, donc ils ne devraient pas l’être non plus. Puis, quand Kayla a commencé à se demander pourquoi la mère de Luke avait dit du mal d’elle à la fête d’Arya, l’enfer s’est déchaîné. La mère de Luke a dit qu’elle devrait pouvoir dire ce qu’elle veut, où elle veut, mais Kayla n’était pas d’accord. La mère de Luke l’a alors traitée de “salope”, tandis que Kayla a largué une bombe F et lui a dit de ne pas faire ça. Mais avant que quoi que ce soit d’autre ne puisse être dit, la mère et la sœur de Luke se sont précipitées sur Kayla. Heureusement, la sécurité est intervenue avant que les choses ne deviennent physiques, mais les choses se sont tellement enflammées que nous ne savons pas comment elles vont jamais surmonter cela. Luke et Kayla sont partis rapidement après l’escalade de la bagarre, mais pas avant que la mère de Luke n’ait traité Kayla de “cul stupide”.

Pendant ce temps, les tentatives de Rachel Beavers pour obtenir son permis ont été contrecarrées lorsqu’elle a appris qu’elle devait faire face à des conséquences non satisfaites après avoir conduit sans permis lorsqu’elle était plus jeune. Mais au lieu de prendre la responsabilité de tout cela, elle a juste blâmé sa mère. Rachel a dit que si elle ne retournait jamais avec sa mère à 14 ans, elle serait dans une bien meilleure situation. Cependant, lorsque son petit ami, Noé, lui a suggéré de suivre le cours de conduite défensive requis dès que possible, elle a trouvé un million d’excuses pour expliquer pourquoi elle voulait attendre. Il ne pouvait pas croire qu’elle ne prenait aucune initiative.

Plus tard, Brianna Jaramillo a essayé de se remettre de son ex en plongeant ses orteils dans la piscine de rencontres, mais cela lui a seulement fait comprendre qu’elle n’était pas prête à sortir à nouveau. Elle est toujours blessée par sa séparation avec Briggs – d’autant plus qu’ils se sont beaucoup échangés après leur rupture – alors elle veut juste concentrer son attention sur sa famille et ses amis en ce moment.

En d’autre Maman ado nouvelles, Kiaya s’est disputée avec son ex emprisonné parce qu’elle a mis une éternité à établir un appel vidéo entre lui et leur fils, tandis que MadisenLe père de et sa petite amie l’ont trouvée et Christian une maison à louer, alors ils vont déménager seuls maintenant.

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Maman adolescente : jeune et enceinte diffusé le mardi à 21h sur MTV.