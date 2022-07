Kayla Sessler et Luke tentent de mettre fin à une querelle familiale – Hollywood Life

Voir la galerie



Cela fait bientôt un an que Kayla Sessler et petit ami Lucla famille de s’est disputée Maman adolescente : jeune et enceinte, et cette semaine, Kayla a pris des mesures pour enfin mettre ce drame derrière eux. Malheureusement pour Kayla, la mère et la sœur de Luke ne semblaient pas être sur la même page qu’elle.

Plus tôt dans l’épisode, Kayla a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’elle et Luke pourraient vraiment avancer dans leur relation s’il y avait toujours des tensions entre elle et sa famille. Elle a invité la mère de Luke à Izaïeet tout s’est bien passé là-bas, mais la mère de Kayla et de Luke avait l’impression qu’il y avait souvent des “moments gênants” entre eux, et il n’y avait souvent “pas de conversation”.

La mère de Kayla et Luke a eu un moment pour parler après la fête, mais Kayla voulait aussi donner à la sœur de Luke l’occasion de se joindre à elle puisqu’elle était également impliquée dans la bagarre. Mais plus tard, lorsque la mère de Luke a parlé à sa fille de la situation en privé, elles ont toutes deux dit qu’elles pensaient que Luke n’était qu’avec Kayla pour qu’il puisse garder sa famille ensemble. Ils ont également traité Kayla de “b ****” et ont dit qu’elle pouvait “le distribuer, mais ne pouvait pas le supporter”. Aïe !

Entre-temps, Kiaya connecté avec Amour’le papa X’zayvon en prison et s’est rendu compte qu’ils n’étaient peut-être pas sur la même page en ce qui concerne la coparentalité une fois qu’il serait libéré. X’zayvon ne veut fondamentalement rien avoir à faire avec la petite amie de Kiaya, mais Kiaya dit que la seule chose qui devrait compter est la façon dont ils co-parent leur enfant ensemble.

Plus tard, Rachel a pris des mesures pour obtenir son permis de conduire, mais quand elle a finalement mis des contacts pour la première fois depuis longtemps, elle s’est retrouvée face à ses insécurités. Elle détestait la couleur de ses dents, détestait l’apparence de son maquillage et ne se faisait pas confiance pour réussir l’examen de conduite, alors elle l’a reporté d’une semaine, au grand désarroi de sa mère.

Pour terminer, Brianna a confronté sa mère au fait qu’elle passait trop de temps avec Braeson (Brianna était jalouse que Braeson aime sa grand-mère plus qu’elle), et Madisen a eu du mal à comprendre sa situation de vie avec Christian (elle pense qu’ils doivent trouver un nouvel endroit ensemble avant de comprendre ce qui va se passer avec leur relation),

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Maman adolescente : jeune et enceinte diffusé le mardi à 21h sur MTV.