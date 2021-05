TEEN Mom: La star de la jeune et enceinte Kayla Sessler est apparue méconnaissable dans un nouveau post Instagram.

Les adeptes l’ont accusée d’avoir «photographié» le cliché de l’enregistrement de la réunion de Teen Mom 2.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram / Kayla Sessler

Teen Mom: Kayla Sessler, jeune et enceinte, est apparue méconnaissable dans un nouveau post Instagram[/caption]

Reddit

MTV

Des adeptes l’ont accusée d’avoir « photographié » le cliché de l’enregistrement de la réunion de Teen Mom 2[/caption]

le Adolescent Reddit a partagé Kayla Photo Instagram d’elle portant un haut à lacets rouge avec des cheveux bouclés.

Ils ont sous-titré le message: «Kayla… ne ressemble pas à Kayla?»

D’autres ont commenté: « Je n’aurais pas su que c’était elle si vous ne l’aviez pas dit dans le titre. »

Un autre a partagé: « Lmao zoom avant, elle a facetté le f ** k hors de son visage. »

Certains ont insisté: « Vous ne pouvez pas me convaincre que c’est Kayla. »

D’autres Redditors ont demandé: « Que s’est-il passé ici? »

Instagram / Kayla Sessler

Le TeenMomOGandTeenMom2 Reddit a partagé la photo Instagram de Kayla d’elle portant un haut à lacets rouge avec des cheveux bouclés[/caption]

Reddit

Reddit

Reddit

Reddit

Plus tôt cette année, le Maman ado: L’ex-petit ami de la star de Young and Pregnant, Stephan, a été condamné à payer «40 $ par mois pension alimentaire pour enfants»Avant de le déchirer pour« n’avoir payé que 11 $ ».

En février 2018, des documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun, Kayla, 22 ans, a déposé une plainte pour soutien contre Stephan, quatre mois après la naissance de leur fils Izaiah, trois ans.

La star de MTV est également fiancée à son petit ami Luke Davis, avec qui elle partage sa fille Ariah.

Un mois plus tard, Stephan a été condamné à payer 124 $ par mois en pension alimentaire temporaire, mais en avril, le montant a été ajusté à 40 $ par mois jusqu’en juin 2036.

Kayla et Stephan ont tous deux indiqué leur revenu mensuel à 751 $. Stephan a cité MTV – New Remote Productions comme son employeur.

Instagram

Le fiancé de Kayla, Luke Davis, est depuis intervenu en tant que figure paternelle de son fils, Izaiah[/caption]

Instagram

En décembre, Kayla a également révélé qu’elle était considérée comme un remplaçant de Chelsea Houska sur Teen Mom 2[/caption]

Kayla l’a postée plus tard chèque de pension alimentaire pour enfants au montant de 11,07 $ de son ex sur Instagram.

Elle a écrit sur son histoire Instagram: «Donc, je viens de recevoir mon chèque de pension alimentaire pour enfants par la poste, et c’est pour combien. Ce n’est pas une blague. Ceci est la vraie vie. »

Kayla a eu une relation tumultueuse avec son bébé papa depuis la naissance de leur fils, mais Luke est depuis intervenu en tant que figure paternelle de leur fils.





En décembre, Kayla a également révélé qu’elle était considérée comme un remplaçant de Chelsea Houska sur Adolescent maman 2.

Un fan lui a demandé: « Vous ont-ils demandé de faire Teen Mom 2? »

La maman de deux enfants a répondu: «Non. Je savais que c’était entre Ashley et moi, mais le réseau a choisi Ashley, et ça me convient parfaitement! »