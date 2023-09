Kayla Sanchez tempère les espoirs face aux attentes élevées aux Jeux asiatiques

HANGZHOU, Chine—Considérée comme une perspective infaillible de plusieurs médailles, Kayla Noelle Sanchez peut bientôt mettre fin à la longue sécheresse de la natation philippine ici même aux 19e Jeux asiatiques (Asiad).

Cependant, la double médaillée olympique ne se laisse pas du tout consumer par les attentes exagérées qui l’entourent et a gardé une vision tempérée.

«Je dirais que ma préparation est bonne. Je suis ravi de revenir ici et de concourir. Ce sont mes premiers jeux asiatiques, je me laisse donc guider par l’expérience. Je suis simplement heureux d’être ici avec l’équipage », a déclaré Sanchez.

ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS Dwight Ramos réaffirme son dévouement à Gilas Pilipinas DES SPORTS Gilas tiré au sort avec la Nouvelle-Zélande lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie DES SPORTS Alex Eala atteint un nouveau sommet au classement WTA avant les Jeux asiatiques

L’as de 22 ans originaire de Toronto, au Canada, nagera pour la nation pour la première fois après avoir changé de fédération.

Sanchez a aidé le Canada à remporter deux médailles au relais féminin – une d’argent au 4 × 100 mètres (m) libre et une de bronze au 4 × 100 m quatre nages – lors des Jeux olympiques de Tokyo 2021 avant de choisir de représenter le pays d’origine de ses parents.

Elle participera aux 50 m et 100 m libre féminin ainsi qu’au 100 m dos au début des compétitions de natation dimanche, des occasions où elle pourrait mettre fin à la sécheresse de médailles de l’équipe nationale de natation à l’Asiad.

« J’espère que ce sera plutôt bon », a déclaré Sanchez à propos de ses chances de monter sur le podium. « Je fais clairement de mon mieux pour positionner le meilleur pour Crew Philippines. »

Aucun tankiste philippin n’est monté sur la plateforme des médailles des Jeux asiatiques depuis les deux médailles de bronze de Ryan Papa aux 100 m et 200 m dos masculins lors de l’édition 1998 à Bangkok, en Thaïlande.

La dernière médaille d’or du pays à l’Asiad est revenue à William Wilson au 200 m nage libre masculin en 1982 à New Delhi, en Inde. Wilson a également remporté une médaille d’argent au 400 m nage libre.

Sanchez, dont les parents Noel et Susana sont originaires de Mabalacat à Pampanga et de Baguio City, a des pointages capables de mettre fin à une attente de plus de quatre décennies.

Le record personnel de Kayla de 53,12 secondes au 100 m libre est plus rapide que celui de la Japonaise Rikako Ikee, médaillée d’or aux Jeux asiatiques (53,27).