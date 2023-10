Kayla Nicole livre une lettre ouverte puissante aux femmes noires

Kayla Nicole a répondu à toutes les réactions négatives qu’elle a subies lors de la romance naissante de son ex-petit-ami Travis Kelce avec Taylor Swift.

« Votre Dieu est plus fort et votre tribu est plus forte », a déclaré la beauté intelligente dans un message éloquent.

Le mannequin s’est rendu sur Instagram lundi pour donner son point de vue sur toute l’attention, les « réactions négatives et l’embarras » qu’elle a reçus récemment dans une longue lettre ouverte. Avant de lire ses sentiments, la femme de 31 ans a adressé ses propos aux « femmes noires, en particulier », avant d’expliquer que son intention n’était « pas de créer de la division mais d’élever et d’unir » les téléspectateurs.

«Ils peuvent vous traiter de traître parce que vous êtes tombé amoureux. Vous espérerez que les plus proches vous protégeront, mais vous réaliserez rapidement que les gens ne protègent pas ce à quoi ils n’apprécient pas », a commencé Nicole dans sa vidéo Instagram. « Ils diront que vous êtes trop, et du même souffle, vous diront que vous n’êtes pas assez », a-t-elle poursuivi. « Pas assez de succès, pas assez sain, peut-être même pas assez intelligent. Ils essaieront même de lier votre valeur à votre valeur nette.

Même si elle n’a pas fait référence à son ex-petit ami – avec qui elle est sortie de temps en temps de 2017 à 2022 – par son nom, elle a encouragé ses abonnés, en particulier les filles noires, à ne pas « participer à ce voyage tumultueux, souvent unilatéral » et de ne pas « s’engager ».

« Préservez votre cœur même lorsqu’ils essaient de quantifier votre caractère et de tester vos limites », a déclaré Kayla. « Vous n’êtes pas obligé de répondre. Parce qu’il y a du pouvoir dans votre silence.

La personnalité publique a ajouté que même si elle a été tentée de demander « Pourquoi moi ? » Ces derniers temps, elle ne « cédera pas à ce récit démoralisant et désuet » en répondant aux gros titres.

« Je sais que je ne suis pas seule », a-t-elle poursuivi. « Les jours où je me sens le plus inadéquat, je dois me rappeler que je suis, j’ai été et je serai toujours plus que suffisant. »

Elle a conclu son message en disant :

« Quand le monde s’assombrit et que le temps devient dur et que vous avez l’impression d’être dos au mur, que vos mains sont liées et que personne ne sait ce que c’est que d’être vous… ce n’est qu’un petit chapitre de votre histoire. »

Le message puissant de Nicole sur les réseaux sociaux intervient à peine deux semaines après que Kelce et Swift ont rendu publique leur histoire d’amour lorsqu’ils ont quitté ensemble le match des Chiefs de Kansas City contre les Bears de Chicago le 24 septembre. Au milieu de leur relation naissante, de nombreux fans et médias ont évoqué le nom de Kayla. le mélange, déduisant ce qu’elle pourrait ressentir à propos de la nouvelle super renommée de son ex.

Bien que Nicole n’ait jamais rien dit à propos de l’apparition très publique de Swift au match de Kelce, elle a abandonné l’épouse de Patrick Mahomes, Brittany Mahomes, après que son ancienne amie ait passé du temps avec Swift, selon Page six.