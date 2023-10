Kayla Nicole, l’ex de Travis Kelce, ne suit plus Brittany Mahomes – Hollywood Life

Crédit d’image : Astra Marina/BFA.com/Shutterstock/John Salangsang/Shutterstock/Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock

Taylor Swift et Travis Kelce les rumeurs de romance provoquent le chaos. Après que Taylor ait été repéré sortant avec Bretagne Mahomes, Sophie Turneret Blake Lively, Mahomes semble avoir perdu un ami. Selon Page sixl’ex de Travis Kayla Nicole a clairement abandonné son ancienne amie proche Brittany, ainsi que le mari de Brittany Patrick Mahomes, et le frère de Mahomes Jackson, sur Instagram. Le média a noté que Brittany, Jackson et Patrick suivaient toujours Kayla, malgré le camouflet.

Brittany, Taylor, Sophie et Blake ont dîné ensemble à New York lors d’une soirée entre filles épique le vendredi 29 septembre. Sur Twitter, les fans se sont allumés avec des spéculations sur les dissensions apparentes après la sortie. «Kayla Nicole non suivi Bretagne Mahomes sur Instagram après son dîner avec T Swift. Je ne devrais pas être fier d’être aussi investi, mais me voilà », a avoué un fan. Un autre a déploré via Twitter : « J’ai le cœur brisé à cause de ça. »

D’autres étaient plus sympathiques aux actions de Kayla. «OUP ! Kayla Nicole n’a plus suivi Brittany Mahomes sur insta. Comme elle le devrait ! Mais Brittany la suit toujours », a observé un fan.

Kayla et Brittany, l’épouse du quart-arrière des Chiefs de Kansas City, étaient des amies proches avant l’incident. En fait, Kayla était demoiselle d’honneur lors de la somptueuse célébration du mariage de Patrick et Brittany à Hawaï en mars 2022. Kayla et Travis ont eu une relation difficile et intermittente qui a commencé en 2017 et s’est finalement terminée définitivement en mai 2022.

Au moment de leur séparation, il a été affirmé que le journaliste sportif à l’antenne avait été contraint de payer « la moitié de tout » pendant la relation, malgré la richesse de la star de la NFL. Travis, cependant, a riposté personnellement au récit.

«N’adhérez pas à ces conneries», a-t-il déclaré lors d’une apparition en janvier 2023 sur Le podcast pivot. « Je ne dirais jamais que je la soutenais », a-t-il poursuivi. « Elle avait une vie très stable financièrement et ce qu’elle faisait dans sa carrière. »

Il a également affirmé l’avoir aidée financièrement de temps en temps. « Mais il faut être fou si vous pensez que je ne l’ai jamais aidée ou que je ne lui ai jamais donné quelques milliers de dollars pour acheter de la nourriture ou qu’elle m’a donné de l’argent pour aller chercher de la nourriture…. nous étions en couple depuis cinq ans », a-t-il ajouté. « Cent dollars ici, cent dollars là-bas, on n’y a même pas pensé. »