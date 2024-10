Kayla Nicole, l’ex de Travis Kelce, dénonce son « démarrage lent »

Kayla Nicole sait rester « professionnelle » lorsqu’elle parle de son ex-petit-ami Travis Kelce.

La chaîne sportive n’a semblé pas dérangée lorsqu’elle a souligné que l’ailier rapproché avait connu un « démarrage lent » de la saison de football tout en présentant un aperçu du match de lundi soir entre les Chiefs de Kansas City et les Saints de la Nouvelle-Orléans.

« Ça a été un début lent pour le gars Travis Kelce – pensez-vous qu’il va obtenir plus de 58,5 verges sur réception ? » Nicole a demandé à ses co-animateurs dans une vidéo pour Je suis un athlète au quotidien.

L’ex-petite amie de Travis Kelce, Kayla Nicole, a souligné le « démarrage lent » de la saison de football de la star de la NFL dans une nouvelle vidéo lundi. iamkaylanicole/Instagram

« Ça a été un début lent pour le gars Travis Kelce – pensez-vous qu’il va obtenir plus de 58,5 verges sur réception ? » » a demandé le diffuseur sportif à ses co-animateurs lors de la projection du match Chiefs vs. Saints. Getty Images

Bien que le mannequin ait rapidement discuté d’autres joueurs, de nombreux fans ont loué son « professionnalisme » en ce qui concerne le sujet de son ancien amour.

«C’est la vraie GOAT. Elle est restée professionnelle et élégante. Elle est passée à autre chose », a commenté un admirateur sur Instagram, ajoutant : « Ce sont les Swifties qui passent à l’attaque et elle ne s’abaisse pas à ces absurdités. »

Pendant ce temps, d’autres se sont moqués de Nicole pour avoir qualifié son ex – qui sort actuellement avec Taylor Swift – de « le gars ».

« La façon dont elle a agi comme si elle ne savait pas qui était ‘le gars’ 🤣🤣 oh ma sœur🤣🤣🤣 et tu as aussi été un acte tellement classe », a écrit un utilisateur.

De nombreux fans ont félicité le mannequin pour avoir traité le sujet de son ex avec « professionnalisme ». FilmMagie

«C’est la vraie GOAT. Elle est restée professionnelle et élégante. Elle est partie », a commenté une personne. iamkaylanicole/Instagram

« La façon dont j’ai ricané quand elle a dit ‘le gars Travis Kelce’ 😭🤣 Kayla, tu es si réelle pour ce lmao », a accepté un autre fan.

«Je ne pense pas qu’elle se soucie de savoir de qui elle parlait. mdr, elle va récupérer son argent », a écrit un troisième.

Malgré les éloges, Nicole a reçu des critiques négatives pour avoir accepté le poste pour discuter de son ancien copain – avec qui elle est sortie de 2017 à mai 2022.

« Mdr, chérie, j’aurais dû laisser tomber celui-ci😂 », a commenté une personne, tandis qu’une autre a écrit : « ‘Le gars’ comme dans ‘le gars sur les chefs’. Je suis toujours sur ces queues de manteau.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de votre inscription !

D’autres se sont moqués de Nicole en qualifiant le groupe rapproché de « le gars ». Getty Images

Nicole et Kelce sont sortis ensemble de 2017 à mai 2022. Getty Images

La semaine dernière, Kelce, 35 ans, est apparu sur son podcast « New Heights » et a admis avoir eu un départ plus lent au milieu des critiques sur sa performance sur le terrain.

« [I was] en difficulté en termes de statistiques. Je jouais toujours au football gagnant, et c’est tout ce qui compte, putain, a-t-il déclaré lors d’une conversation avec son frère, Jason Kelce, le 2 octobre.

« J’étais responsable de ce match. Je n’ai pas eu de pertes –– ce qui s’est produit à Atlanta pour me donner l’impression d’avoir fait un mauvais match, mais je n’ai toujours pas eu un match exceptionnel. Il y a beaucoup de choses à faire pour réussir un bon match », a-t-il expliqué.

Kelce sort désormais avec la pop star Taylor Swift, dont il a confirmé qu’elle serait présente pour le match de lundi. Getty Images

Le couple a confirmé leur idylle en septembre 2023. David Lobel/INSTARimages

La remarque de Nicole sur la récente performance de Kelce intervient au milieu de sa romance avec Swift, avec qui il est lié depuis l’été 2023.

Le hitmaker de « Bad Blood » a été absent lors des deux derniers matchs de l’ailier rapproché, mais Kelce a déclaré à Page Six que la pop star serait au Arrowhead Stadium pour le soutenir lors du match de lundi soir contre les Saints.

« Elle ne sera pas là [today. But] Je sais qu’elle vient pour le match », a déclaré le fier petit ami samedi lors de l’événement caritatif annuel Kelce Car Jam.