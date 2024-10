Kayla Nicole, l’ex de Travis Kelce, au centre des rumeurs de rupture avec Taylor Swift, est attaquée par les fans du chanteur

Au cours du week-end du 28 et 29 septembre, Taylor SwiftLes fans de ont commencé à monter en flèche après avoir remarqué qu’elle n’avait pas assisté à deux des Travis Kelceles jeux les plus récents. Des spéculations sur une séparation ont surgi, et lorsqu’une rumeur a commencé selon laquelle l’ex de Kelce, Kayla Nicole, assistait à un match des Chiefs de Kansas City, les fans de Swiftie sont devenus méchants avec elle.

Travis Kelce et Taylor Swift se fréquentent depuis un an, et depuis leur union, Kelce a assisté à de nombreux concerts de Swift, et Swift a assisté à de nombreux Chijeux efs. Mais malgré le fait que les deux semblent aller bien, les fans ne semblent pas pouvoir lâcher leurs anciens partenaires, en particulier l’ex-petite amie de Kelce, Kayla Nicole.

Depuis que Kelce a commencé à sortir avec Swift, il y a eu un peu de « mauvais sang » entre sa base de fans de Swiftie et Kayla Nicole. Certains fans ont poussé leur loyauté envers l’artiste 14 fois lauréate d’un Grammy Award à un autre niveau en l’attaquant via les réseaux sociaux.

Kayla Nicole, l’ex de Travis Kelce, harcelée par les fans de Taylor Swift au milieu des rumeurs de rupture du couple (Photos : Iamkaylanicole/Instagram ; Gotham/GC Images)



Un fan est allé jusqu’à créer une fausse page uniquement destinée à harceler Nicole, mais l’influenceuse fitness fait savoir qu’elle ne sera pas victime d’intimidation.

Le 28 septembre, tout a commencé avec un Swifite en écrivant« Kayla Nicole assistera au match demain, mais pas @taylorswift13 ! Les Swifties sur Reddit deviennent fous parce qu’ils ne trouvent pas d’itinéraire qui corresponde à leur récit ! Non, elle n’était pas dans KC, non, elle ne va pas au match oui, ils ont rompu #tnt #tayvis #traviskelce #taylorswift.

Un autre fan de Swift qui a créé une page intitulée « Kayla Nicole No Filters » a répondu« Vous pensez qu’il aurait vraiment envie de se réveiller à nouveau à côté de cette épave de visage » à côté d’une photo de Kayla Nicole.

Le fan, bien sûr, n’avait pas de photo de profil sur la page, ce qui a conduit une autre personne à répondre au message et dites : « J’aimerais voir votre tasse. Elle est très jolie. Cherchez de l’aide.

Le Swiftie a répondu avec un collage de quatre photos de Kayla Nicole sans maquillage et apparemment en train de se coiffer. Ils l’ont légendé « Très jolie » avec un emoji de vomi vert. Comme si cela ne suffisait pas, le collage comportait une légende distincte qui disait : « sans maquillage, sans filtres ni modifications, c’est juste une autre femme normale que nous rencontrons en marchant dans la rue ».

Parmi les 235,8 000 personnes qui ont consulté la publication, Nicole en faisait partie.

Kayla Nicole s’est précipitée pour se défendre du troll et a répondu avec audace au tweet en disant : « VOUS NE ME FAITES JAMAIS ME DÉTESTER. Accrochez-le au bookmaker upppppppp.

Plusieurs fans sont également venus à la défense de Kayla Nicole.

« Créer une page entière pour vous, c’est fou, pourquoi ne pas simplement créer une page de fans », a déclaré une personne. a écrit.

«C’est fou, wow. Cela fait des éternités que nous avons avancé », un autre a répondu.

‘Tu sais à quel point tu dois être raciste pour ne pas reconnaître que Kayla est une mauvaise salope ??? Les Swifties font vraiment partie des plus grands perdants au chômage. a écrit un tiers.

Alors qu’il était déjà assez connu après avoir joué pour les Chiefs au cours des 12 dernières saisons, la réputation de Kelce s’est rapidement développée depuis qu’il sort avec Swift, 34 ans. Mais cela a conduit ses fans à déraciner ses précédentes histoires d’amour, notamment celle avec Kayla Nicole.

Le duo était un couple interracial populaire qui sortait ensemble pendant cinq ans. Malgré le fait qu’ils soient officiellement séparés depuis mai 2022, certains Swiftities dévoués continuent de s’attarder sur leur relation.

Depuis sa séparation de Kelce, Kayla Nicole est restée assez discrète sur sa vie amoureuse. Il n’est donc pas clair si elle sort avec quelqu’un de nouveau ou non. Mais ce que Nicole a confirmé plus tôt cette année sur le podcast « Behind the Likes », c’est qu’elle en a pratiquement fini avec des athlètes.

«Je ne dirai jamais jamais, mais je crois pleinement et de tout cœur que je suis hors du stade d’athlète», a-t-elle déclaré sur le podcast en janvier. « Je pense que je suis attiré par les hommes en position de pouvoir, et je pense aussi que ce type d’hommes est attiré par moi. »

Elle a continué à dresser le portrait de son homme idéal. Elle a déclaré: «J’adorerais sortir avec un dirigeant d’une maison de disques ou un producteur de films afin que nous puissions assister aux événements sportifs. Que la soirée en amoureux se déroule sur le terrain lors du match des Laker ; c’est mon genre de gars.