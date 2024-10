Kayla Nicole donne maladroitement le nom de Travis Kelce lors d’un concert de paris sportifs

Kayla Nicole a été mise dans une situation difficile dans son nouveau travail… étant obligée de parler de son célèbre ex-petit-ami, Travis Kelce quand on analyse certains paris sportifs – et oui, c’est assez gênant.

Tout s’est passé dans l’émission « I Am Athlete Daily Show »… une émission dans laquelle Nicole discute des paris à venir avec Brandon Marshall , Aqib Talib et Tad Prescott.

Naturellement, « Monday Night Football » était un sujet de conversation… ce qui signifie que l’équipe a discuté du match de la semaine 5 entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Chiefs de Kansas City de Kelce.

« Un début lent pour le gars Travis Kelce », a déclaré Nicole à Prescott d’un ton peu enthousiaste. « Pensez-vous qu’il va obtenir plus de 58,5 verges sur réception ? »

Puis tout d’un coup, la voix de Nicole s’est amplifiée pour des questions concernant Derek Carr et Alvin Kamara .

Rappelez-vous, Nicole et Kelce sont sortis ensemble pendant des années avant de se séparer définitivement en 2022.

Un an plus tard, Kelce a commencé à sortir avec Taylor Swift… et les Swifties ont bombardé les commentaires Instagram de Nicole depuis que « Traylor » est devenu une chose.