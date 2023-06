Kayla Nicole divorce de son mari Luhkye choquant les fans

Reine des mèmes Kayla Nicole Jones a utilisé ses propres images virales pour faire une annonce sérieuse sur l’obtention d’un divorce.

Le créateur de contenu comique s’est rendu sur Instagram le 2 juin avec la nouvelle choquante. Kayle a révélé qu’elle n’était plus mariée à son mari, Luhkye. Elle a écrit,

« Je ne sais vraiment pas comment annoncer autrement, mais je vous dois la mise à jour parce que mon mariage était public. » Kayla a ajouté : « C’est tout. Passons maintenant. Ttyle ou pas.

Dans le style classique de Kayla, la sensation Internet a créé un trio de photos faisant des poses loufoques avec le texte « Je fais, je l’ai fait. J’ai fini. »

Elle a depuis changé la légende en « Je ne peux pas briser ».

Kayla n’a divulgué aucun détail sur son divorce, bien qu’elle ait assuré aux fans que leurs enfants, Messiah, 2 ans, et Kaleesia, 8 mois, n’étaient pas à blâmer.

« Non, ce n’étaient pas les enfants. Ils vivent heureux avec leur père depuis notre séparation », a-t-elle partagé via un Publication Instagram.

Un commentateur a demandé: « Vous avez laissé les enfants avec leur papa kaya?!? » accompagné d’un emoji en pleurs, auquel elle a répondu, « il les voulait lol. Je les vois encore.

Quelqu’un d’autre a poussé pour plus de clarté, « Il a obtenu la garde complète? »

Kayla a répondu : « Non, nous partageons. Il voulait juste les avoir pour que je puisse me concentrer et guérir.

Le YouTuber a offert plus de contexte sur ce qui a conduit à leur séparation.

« La croissance ne correspondait pas et causait de nombreux problèmes. J’avais juste fini. J’en voulais plus.