Kayla Nicole dit que sa mère a été offensée par la réaction du podcast d’Angel Reese

Travis Kelce c’est mon ex, Kayla Nicole s’ouvre sur sa récente apparition sur Ange Reese Le podcast de et la réaction violente qui a suivi… disant que même si elle ne prêtait pas attention à la négativité, sa mère était « offensée » par le commentaire sur les réseaux sociaux.

L’influenceur a fait la une des journaux pour s’exprimer sur un certain nombre de sujets dans l’émission « Unapologeically Angel » de la star de Chicago Sky la semaine dernière… y compris ses relations passées, les rumeurs entourant sa rupture avec l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City et le fait qu’elle ait été ciblée par Taylor Swift fans.

« Mais ma mère m’appelle. Et ce sont ces conversations… c’est ce qui compte pour moi parce qu’elle est offensée. Elle est blessée par la façon dont les gens perçoivent sa fille. Elle est blessée par les gros titres négatifs et la façon dont les gens le présentent. Et même ma mère me disait : « Peut-être que la prochaine fois, nous ne répondrons pas à ces questions » et c’est aussi simple que ça. Ne lui donnez pas d’énergie, vous n’êtes pas toujours obligé de répondre.