Kayla Miracle brise les barrières en tant que lutteuse olympique, pionnière LGBTQ+

Lee Miracle n’a pas poussé sa fille à lutter, mais il ne l’a pas dissuadé non plus quand, sur le chemin du retour d’un voyage de pêche, elle a demandé pourquoi elle ne pouvait pas lutter comme son frère aîné, Shawn.

C’était la même fille qui, à 3 ans, grimpait du sol au plafond sur une corde de gym sans autorisation. « Ça m’a foutu la trouille », dit son père.

« Je ne savais pas vraiment comment élever une fille. Je l’ai juste élevée comme je pensais être normal. Nous avons juste fait des trucs en plein air et l’avons traitée comme si elle pouvait faire tout ce qu’elle voulait, et je pense qu’elle nous a cru. »

De remporter un titre de l’État peewee (40 livres) à l’âge de 4 ans jusqu’à devenir la première (et toujours la seule) femme à atteindre la finale de l’État du lycée de l’Indiana aux Culver Academies, à remporter quatre titres de la Women’s Collegiate Wrestling Association et à faire les États-Unis Équipe olympique, Kayla Miracle n’a pas hésité à croire que rien n’était hors de sa portée et que l’éthique du travail renverserait tout ce que même son père pourrait lui proposer.

Parce que Lee, qui a entraîné l’équipe All-Navy pour les compétitions des forces armées et du monde militaire avant de devenir entraîneure féminine de l’Université de Campbellsville (Kentucky) en 2013, n’allait pas lui faciliter la tâche en tant que jeune lutteuse ou à l’université une fois qu’elle a opté pour Campbellsville.

« Je voulais m’assurer qu’elle y était pour les bonnes raisons », dit Lee. « Je veux juste que mes (quatre) enfants se donnent à fond dans tout ce qu’ils font, mais il n’y a pas de choix dans le niveau d’excellence. Elle n’a pas reculé du tout. Je pouvais tout lui apprendre, et elle était une machine. Elle est juste une personne naturellement athlétique. »

Miracle n’est devenue que la quatrième femme à parcourir toute sa carrière universitaire (2015-18) en tant que championne de la WCWA tout en continuant à construire son curriculum vitae USA Wrestling (deux fois médaillée de bronze aux championnats du monde juniors, argent aux championnats du monde U23 2019).

C’était comment d’être coaché ​​par ton père ?

« Ça dépend du jour où tu me demandes, » dit Kayla. « Certains jours, je détestais absolument ça. Je détestais être près de lui, détestais écouter ses instructions. Mais je connais la lutte de toute relation parent/entraîneur-athlète/enfant. Il est difficile de trouver un équilibre, et nous avons vraiment eu du mal à trouver cela équilibre.

« Mais il n’y a aussi personne au monde qui savait plus que lui ce que je voulais faire. C’était l’entraîneur qui allait être dur avec moi parce qu’il savait à quel point j’avais des normes élevées pour moi-même. Peut-être que si j’allais à un autre collège, l’entraîneur aurait été OK, tu as gagné quatre titres nationaux, c’est super. Lee Miracle est comme ça, c’est super, mais ce sont les choses dans lesquelles nous pouvons nous améliorer parce que vous voulez être médaillé d’or olympique et ce (collège ) Kayla ne peut pas remporter l’or olympique. Vous devez continuer à vous améliorer. »

Après l’université, en août 2018, Miracle a rejoint le Hawkeye Wrestling Club à Iowa City, Iowa, avec Mark Perry, double champion de la NCAA, prenant en charge son entraînement. Elle a remporté le titre Final X 2019 à 62 kg/136 livres, non seulement en se qualifiant pour ses premiers championnats du monde seniors, mais en obtenant un laissez-passer dans la tranche de championnat des essais olympiques américains, initialement prévus pour avril 2020.

Mais la pandémie mondiale est intervenue – reportant les essais et les Jeux olympiques – et Perry a quitté l’Iowa à l’été 2020 pour devenir entraîneur du Sunkist Kids Regional Training Center à Tempe. Miracle et plusieurs autres lutteuses d’élite l’ont suivi en Arizona (elle, Perry et certains membres de sa famille ont contracté COVID pendant la transition).

« Il n’y a eu aucune hésitation », dit Miracle. « Il m’a appelé et m’a dit de ne le dire à personne, mais je pourrais déménager en Arizona. J’allais bien, allons-y. Ce n’était pas une question. C’est le gars que je veux dans mon coin aux essais, aux Jeux olympiques. Ce gars est la vraie affaire, la façon dont il peut décomposer le film. C’est le gars le plus intelligent, c’est fou sa connaissance de la lutte. Pas un seul doute en lui. «

Lors des essais olympiques en avril, cependant, Perry a été assez intelligent pour inclure Lee Miracle dans la conversation stratégique après la séparation de Kayla avec Macey Kilty, victoire 8-4/4-3, dans leur série au meilleur des trois pour une place tant attendue. à Tokyo.

Lee « essayait d’être père » dans les tribunes de Fort Worth, au Texas, même s’il n’était pas ravi de son rythme lors du premier match, sans parler de ce qui s’est passé dans le second. « Elle ne se ressemblait pas du tout. Elle ne faisait pas les choses dont je pensais qu’elle avait besoin techniquement ou tactiquement pour contrôler le match. Mais je n’allais rien dire. »

Puis vint un texto de Perry : Tu as quelque chose ? Compte tenu d’une ouverture, Lee a déclaré qu’il « a déchargé. Lorsqu’on lui a demandé, j’ai donné des conseils. »

Pendant ce temps, Kayla s’est « évanouie », comme elle le décrit, dans les vestiaires avec un gant de toilette sur la tête. « J’étais tellement fatigué émotionnellement. Je ne sais pas combien de temps j’ai dormi, mais la prochaine chose que j’ai entendue était ‘Où est Kayla?’ et j’étais appelé sur le tapis.

« Je me précipite des vestiaires à la zone de préparation, et Perry dit calme-toi, ça va, ils ne peuvent pas commencer le match sans toi. J’étais en mission. J’ai canalisé mon flocon de neige intérieur. J’ai eu un coup de feu (tentative de retrait) Je ne suis généralement pas dans le coup et je suis passé directement au virage. »

À peine 30 secondes plus tard, le drame était terminé. Kilty a subi une luxation à l’épaule et n’a pas pu continuer, perdant contre Miracle par défaut de blessure. Aussi rapidement, elle a finalement été olympienne aux cinquièmes Jeux pour inclure la lutte libre féminine avec l’ambition de rejoindre Sara McMann (2004) et Randi Miller (2008) en tant que médaillée de 62 kg.

Miracle, qui a eu 25 ans après les procès, utilise déjà sa nouvelle plate-forme pour défendre les droits des LGBTQ+ et serait la première lutteuse olympique à être ouvertement homosexuelle.

« Beaucoup de gens adorent que je sois absent et que je sois un olympien », a déclaré Miracle à propos de l’élimination d’une autre barrière. « Les gens de la communauté qui luttent peuvent me voir, je suis heureux et j’ai du succès. J’aime qui j’aime et je suis dans une relation heureuse et saine, alors que puis-je demander d’autre. Le bonheur engendre le succès et peu importe qui je Je sors, ça me rend heureux et fait de moi une meilleure personne et un meilleur lutteur. »

Sa petite amie est Chafin Payne, également de l’Indiana, qui, avec les parents et les frères et sœurs de Kayla, regardera de loin les 3 et 4 août à des Jeux olympiques sans spectateurs.

Au moins Payne faisait partie de la célébration lorsque Miracle est retournée à Campbellsville pour être grand maréchal d’un défilé du 4 juillet, un bref sursis de l’entraînement pour le plus grand défi de sa carrière sportive.

Miracle ne fait pas partie des quatre premières graines de sa catégorie de poids, un oubli, estime son père. « Si je devais semer ce groupe, je vous garantis qu’elle serait dans les quatre premiers, et c’est mon impartialité », a déclaré Lee. « Mais elle n’a pas lutté dans certains tournois pour le faire et n’a pas eu de bons championnats du monde avant COVID.

« Si Kayla est allumée et qu’elle est en bonne santé, ce n’est pas un tirage au sort » contre les graines. « Mais vous devez être en bonne santé et » ce jour-là « .

Miracle a des parents japonais du côté de sa mère Jeannette Ishibashi, et l’un de ses deux deuxièmes prénoms est Kiyoko. Cela pourrait s’avérer ne rien dire, ou peut-être que cela deviendra intéressant sur les réseaux sociaux si les choses se passent bien pour elle à Tokyo.

« Il ne s’agit pas seulement de se présenter », dit Miracle. « C’est faire un spectacle et être un animal différent parce que je dois le prendre. Tout le monde veut gagner une médaille d’or olympique, mais il n’y en a qu’une dans ma catégorie de poids. Un seul de nous peut l’obtenir, et ce sera moi . »

