Kayky, Dario Sarmiento et Kluiverth Aguilar

Manchester City a dépensé des centaines de millions de livres pour constituer son équipe stellaire au cours de la dernière décennie et bien qu’ils soient encore en mesure de débourser de grosses sommes pour signer Ruben Dias (65 millions de livres sterling) et peut-être même Jack Grealish d’Aston Villa (100 millions de livres sterling), récemment le club s’est tourné vers l’Amérique du Sud pour sa prochaine génération.

Le City Football Group (CFG) possède un certain nombre de clubs nourriciers à travers le monde, notamment : Gérone (Espagne), Lommel SK (Belgique), Troyes AC (France), New York City FC (États-Unis), Yokohama F. Marinos (Japon) , Melbourne City (Australie), Mumbai City FC (Inde), Sichuan Jiuniu (Chine). Alors que Montevideo City Torque en Uruguay est le seul représentant d’Amérique du Sud, il est clair que les éclaireurs de City font des heures supplémentaires sur le continent.

Dans la fenêtre d’été 2020, Man City a signé l’attaquant argentin Nahuel Bustos du Club Atletico Talleres pour environ 7 millions d’euros et l’a immédiatement prêté à Gérone, l’arrière droit brésilien Yan Couto a été signé de Coritba pour 6 millions d’euros et envoyé à Gérone également, tandis que Le milieu de terrain du Gremio Diego Rosa est arrivé pour un montant similaire et a été prêté à Lommel. Le milieu de terrain de 18 ans de Fluminense, Metinho, rejoindra également le club l’année prochaine et sera prêté à l’un de ces clubs européens.

Les jeunes stars sud-américaines de City n’ont pas encore eu d’impact sur la première équipe de Pep Guardiola, mais cela pourrait changer avec les dernières arrivées. Voici un aperçu de ce qu’ils apporteront.

Dario Sarmiento a beaucoup de potentiel. Photo de Gustavo Garello/Jam Media/Getty Images

Sarmiento a fait ses débuts pour Estudiantes à seulement 16 ans en 2019 et s’est même retrouvé dans la formation de départ lors de la courte phase de « redémarrage » de la ligue argentine l’année dernière, mais a été utilisé avec plus de parcimonie après son transfert de 5 millions d’euros à Manchester City a été annoncé en avril.

En tant que petit attaquant argentin, des comparaisons avec Lionel Messi ont été faites et c’est un autre « ailier inversé » qui préfère recevoir le ballon à droite en vue d’avancer dans le champ sur son pied gauche. Kayky est un footballeur plus raffiné à ce stade de sa carrière, tandis que Sarmiento arbore toujours des éléments du footballeur de rue brut dans son jeu. N’ayant jamais peur d’affronter un adversaire, même lorsque les chances sont contre lui, son style de jeu occupé, audacieux et intense le rend particulièrement excitant à regarder.

Cependant, il a montré qu’il a besoin d’apprendre quand lâcher le ballon et sa prise de décision est l’une des premières choses sur lesquelles le personnel d’entraîneurs de City voudra travailler. À 5 pieds 5 pouces, l’Argentin ne possède pas non plus beaucoup de prouesses aériennes et, à 18 ans, est encore au stade de son développement où il ne peut influencer un match que lorsqu’il est beaucoup sur le ballon.

En plus de ses capacités à un contre un, il a la vision de mettre en place un coéquipier lorsqu’il trouve le bon angle (en particulier lorsqu’il dérive de la droite) et a également un taux de travail défensif décent – cependant, à ce moment-là point, sa volonté de revenir en arrière est supérieure à son efficacité à récupérer le ballon. Cette même détermination le voit également échapper aux défis d’adversaires beaucoup plus grands et plus développés physiquement, mais Sarmiento a encore besoin d’un peu de polissage au niveau de l’académie avant d’être prêt pour le football régulier de Premier League.

Kayky (18 ans, milieu offensif/ailier, Brésil)

Kayky restera au Brésil jusqu’en 2022. Santiago Arcos – Piscine/Getty Images

Un accord de 10 millions d’euros pour le prospect très apprécié de Fluminense a été conclu en avril, bien qu’il ne déménagera pas officiellement à Manchester avant le début de l’année (c’est-à-dire à la fin de la saison nationale au Brésil.)

Tor-Kristian Karlsen est un recruteur et cadre norvégien du football et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Ayant tout juste 18 ans, il semble raisonnable pour Kayky de continuer à jouer au football en équipe première au Brésil pendant encore six mois. En fait, il lui reste encore du chemin à parcourir pour devenir un habitué de Fluminense et, bien qu’il ait commencé chaque match de la Copa Libertadores, il n’a enregistré son premier départ en championnat qu’à la fin juin (bien qu’il ait figuré dans le championnat de l’État de Carioca.) Cela dit, il a progressé rapidement et en entrant sur le terrain, il a un impact immédiat.

Semblable au style de Douglas Costa, les attributs les plus frappants de Kayky sont son rythme explosif et ses capacités dynamiques de port de balle, tandis que ses excellentes compétences en dribble aident à créer des occasions dans le tiers offensif. Toujours d’une taille relativement modeste à 5 pieds 7 pouces, il est doté d’un excellent équilibre et peut relever un défi difficile sans perdre pied. Il a également un mouvement intelligent hors du ballon, choisissant souvent les bons espaces dans lesquels effectuer des courses intelligentes.

Alors que le jeune de 18 ans a déjà créé beaucoup de buzz, son produit final peut encore s’améliorer. Bien qu’il finira probablement par jouer dans une variété de positions sur l’attaquant, il préfère commencer à droite afin de couper l’intérieur du champ sur son pied gauche préféré et tandis que City voudra qu’il travaille sur son pied le plus faible, il est instinctif. footballeur qui n’hésite pas à prendre une décision rapide.

Kluiverth Aguilar (à gauche) a déjà été prêté à Lommel. Ernesto Benavides – Piscine/Getty Images

Aguilar est apparu sur le radar de nombreux éclaireurs lors du championnat sud-américain des moins de 17 ans en 2019 – non seulement pour son jeu défensif et offensif bien équilibré, mais aussi pour sa force impressionnante du haut du corps pour un si jeune – et City est passé rapidement à terminer sa signature de 1,5 million d’euros.

Alors que de nombreux adolescents du Brésil et d’Argentine ont été sélectionnés par des équipes de Premier League dans le passé, un Péruvien rejoignant un club de haut niveau à l’âge de 18 ans est un événement rare. City a récemment envoyé Aguilar en prêt à l’équipe belge de deuxième division Lommel et il sera intéressant de voir s’il finira par suivre les traces de son compatriote, Nolberto Solano, pour devenir un arrière droit à part entière de Premier League.

Le rapide Aguilar est à l’aise avec le ballon et un bon centreur, tout en étant capable de trouver de l’espace dans le dernier tiers lorsqu’il attaque – soit à la recherche de combinaisons pour avancer dans la surface de réparation, soit à la recherche d’une livraison au poteau arrière.

Au rythme où Man City recrute des espoirs sud-américains, rien ne garantit qu’être enrôlé dans le système CFG se traduira par une carrière en jouant pour les champions de Premier League, ou si un avenir de brassage entre les différents clubs de départ attend. Dans le cas d’Aguilar, poursuivre son développement pendant un an ou deux en Belgique avant de passer potentiellement dans l’un des meilleurs championnats est une manière logique de commencer son aventure européenne, mais City suivra de près le sort de tous ses nouveaux arrivants.