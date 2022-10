Kaye Adams révèle une lutte secrète contre les blessures de Strictly après une sortie anticipée

La star de LOOSE Women, Kaye Adams, a révélé qu’elle avait subi de vilaines blessures secrètes lors de son passage sur Strictly Come Dancing.

Le panéliste de 59 ans a été jumelé avec le pro Kai Widdrington, 27 ans, lors de l’émission de danse de la BBC, mais a été le premier à être éliminé lors d’une sortie prématurée de la compétition.

Kaye et Kai ont été le premier couple à être éliminé du Strictly de cette année

Mais bien qu’elle ait dit au revoir à la piste de danse après seulement deux représentations, Kaye a toujours apprécié sa participation – car cela l’a certainement marquée.

«Je suis sorti tôt, c’est sûr. C’est tellement imprévisible. J’ai eu une super expérience. Cela aurait été bien de rester plus longtemps mais je n’ai aucun regret », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

« Mes côtes, mes pauvres vieilles côtes. J’ai encore les marques de mon faux bronzage. Je serai triste quand il disparaîtra. Ce sera comme le dernier souvenir en cours.

Il semble que son corps en ait pris plus que son ego avec celui-là !

Kaye nous a déjà parlé du choc qui l’a accompagnée lorsqu’elle a relevé le défi de Strictly, en particulier l’âgisme et le sexisme qu’elle a commencé à remarquer.

Elle a également pris la défense de la juge en chef Shirley Ballas, qui a été critiquée pour avoir “favorisé les célébrités masculines” par rapport à leurs homologues féminines.

“Je suis désespérément désolée que Shirley ait fait l’objet de certains des commentaires qu’elle a cette semaine”, nous a-t-elle dit.

“C’est ignoble et injustifié. Elle est extrêmement talentueuse et hautement qualifiée pour ce travail.

« Pourquoi faisons-nous de l’âge un facteur ici ? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pourriez aimer ou non un individu et c’est parfaitement valable. Le fait qu’ils aient vécu jusqu’à ce point de leur vie – pourquoi utilisons-nous cela contre les gens ?

“Même le mot ‘coquin’. Essayons-nous de suggérer qu’elle vient sur eux? C’est clairement ridicule.





« Shirley est une femme très dynamique, très attirante, très extravertie avec une personnalité extravertie. Elle est juste elle. Shirley est juste Shirley. Elle ne devrait pas avoir à s’excuser pour cela sur la base de son âge – ni aucun d’entre nous.

Depuis l’élimination de Kay, deux autres célébrités ont quitté la piste de danse – Richie Anderson et Giovanni Pernice lors d’une sortie choc la deuxième semaine, et Matt Goss et Nadiya Bychkova au cours de la troisième semaine.

Onze couples compétitifs restent, et cette semaine, ils célébreront le centenaire de la BBC avec des danses sur le thème des émissions de télévision.

Les routines incluent une danse sur le thème de Grange Hill, Doctor Who et Line Of Duty, avec Jayde Adams et Karen Hauer exécutant une routine plus comique en l’honneur de la chanson emblématique de Victoria Wood, Let’s Do It.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Kaye a déclaré qu'elle ne regrettait pas d'avoir participé à l'émission

La star voulait relever le défi de Strictly alors qu'elle atteint sa 60e année