Kaye Adams, de Loose Women, dans une nouvelle bataille judiciaire au cours de quatre ans de litige fiscal de 124 000 £ avec le HMRC

La présentatrice de LOOSE Women, Kaye Adams, fait réentendre son dossier fiscal dans le cadre d’un litige de 124 000 £ s’étalant sur quatre ans.

Le HMRC estime que le présentateur de télévision doit 81 150,60 £ d’impôt sur le revenu et 43 290,98 £ de cotisations à l’assurance nationale en raison de son travail en tant qu’« employé déguisé ».

Rex

Ils affirment que lorsqu’elle animait le programme Kaye Adams sur BBC Radio Scotland de 2013 à 2019, elle était soumise à des règles garantissant que les entrepreneurs indépendants paient à peu près le même impôt que le personnel.

Mais Mme Adams, 60 ans, affirme qu’elle était travailleuse indépendante, acceptant d’autres contrats tels que Loose Women, et qu’elle n’était donc pas soumise aux règles.

Un juge du Tribunal supérieur a accepté en 2021, mais le HMRC a fait appel.

Le tribunal du centre de Londres devait entendre hier le témoignage de Jeff Zycinski, responsable de la radio à BBC Scotland.

Pendant ce temps, Kaye, qui a été élu Strictement premier dans la dernière série, a félicité la série pour avoir apporté un grand changement cette année.

Kaye a accueilli favorablement ce changement dans le format de l’émission, qui voit participer davantage de candidats plus âgés – et souhaite que les producteurs le rendent plus permanent.

S’adressant au Mirror, elle a déclaré : « Je pense que c’est une chose vraiment positive et je suis heureuse qu’ils l’aient fait.

« La représentation est une question très importante et je pense que parfois les gens négligent l’âge lorsqu’ils pensent à la représentation et à l’inclusivité.

« Je n’essaie pas de dire que c’est plus important que le handicap ou les personnes d’horizons différents, mais je pense que cela peut facilement être négligé, donc je suis ravi qu’ils incluent tous les âges. »