Kayak pour faire de l’exercice : comment le canotage profite à votre santé

Les ventes de kayaks ont explosé ces dernières années, en partie grâce à la pandémie. Beaucoup de ces bateaux sont maintenant disponibles pour un vol sur Craigslist et d’autres sites, car les utilisateurs trouvent que le kayak est plus dur, ou plus dur pour leur corps, qu’ils ne le pensaient.

Mais ce n’est pas obligé. Changer seulement quelques éléments de votre coup peut vous permettre de pagayer plus loin, d’éviter les blessures et de transformer votre journée sur l’eau en une aventure qui changera votre vie.

Pourquoi faire du kayak ?

Outre l’observation des baleines, il existe plusieurs raisons d’essayer le kayak. D’une part, c’est un bon exercice aérobique à faible impact pour les personnes âgées ou celles qui souhaitent se mettre en forme.

C’est parce que cela n’engage pas les plus gros muscles du corps, comme les cuisses et les fesses, a déclaré François Billaut, professeur de physiologie de l’exercice à l’Université Laval à Québec et ancien physiologiste en chef de l’équipe nationale canadienne de kayak. Plus les muscles sont gros, plus ils ont besoin d’oxygène, c’est pourquoi courir fort, par exemple, vous coupe le souffle.