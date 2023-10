Kaya organise le match pour le titre de la PFF Ladies’s League avec Manila Digger

MANILLE, Philippines – Kaya-Iloilo a remporté le droit d’affronter Manila Digger pour le championnat de la Ligue féminine de la Fédération philippine de football (PFF) après avoir battu La Salle, 2-1, lors de leur demi-finale organisée samedi au Rizal Memorial Stadium.

Le penalty de Hazel Lustan à la 65e minute a fait la différence alors que Kaya, la meilleure équipe à la fin des éliminations en un seul tour, a surmonté un but à la pause pour décrocher son billet pour la confrontation pour le titre en un seul match.

La finale aura lieu le 8 novembre au même endroit, avec La Salle et Far Japanese College, l’autre demi-finaliste perdant, s’affrontant pour la troisième place.

ARTICLES EN VEDETTE DES SPORTS Brownlee a reçu PH grâce à une intervention divine, pas moi – Paul Harris, ancien importateur de Genève DES SPORTS Le rôle de Tim Cone dans la médaille d’or de Gilas aux Jeux asiatiques est plus qu’une simple coïncidence DES SPORTS Calvin Oftana et CJ Perez récompensent le personnel « particulier » de Gilas

Manila Digger a obtenu le premier siège en finale après sa victoire 4-3 sur la FEU la semaine dernière via des tirs au but après un match nul sans but après 120 minutes.

La Salle, qui a remporté l’intégralité des trois éditions précédentes de la ligue avant une interruption de deux ans en raison de la pandémie, a pris les devants à la 19e minute de la compétition lorsque Teves a marqué une erreur de Hali Long de Kaya, dont le dégagement a été bloqué par son coéquipier philippin Alisha. del Campo.

Il a fallu attendre quatre minutes après le début de la reprise pour que Kaya égalise alors que Camille Rodriguez se frayait un chemin dans la surface avant de le transmettre à Shelah Cadag pour un tir du pied droit à la 49e.

Kaya a eu l’occasion de prendre les devants lorsque Rodriguez, qui se battait pour la possession avec deux joueurs de La Salle, a été victime d’une faute sur le terrain, ce qui a incité l’officiel à égaliser sur place.

Lustan a tiré calmement un essai et le corner inférieur de la gardienne de La Salle Jessica Marie Pido et Kaya se sont avancés devant avec moins d’une demi-heure à jouer.