Kayserispor n’a remporté aucune victoire lors des cinq derniers matches disputés en Super League turque 2020. L’équipe n’a réussi que deux victoires sur les 12 matches. Lors de la dernière sortie, Kayserispor a été battu par Antalyaspor par 2-0 le 21 décembre.

KAY vs KON Super League turque 2020, le match Kayserispor vs Konyaspor est prévu le jeudi 24 décembre à 18h30 IST. Le coup d’envoi se jouera au stade Kadir Has.

Konyaspor a également été décevant en championnat. Ils ont quatre victoires et 15 points en 12 matches. L’équipe a été sur le côté perdant des deux derniers matches qu’elle a disputés dans le tournoi. Plus récemment, ils ont été battus par Sivasspor par 0-1 le 21 décembre.

Super League turque 2020 Kayserispor vs Konyaspor: Prédiction KAY vs KON Dream11 Team

Kayserispor vs Konyaspor Super Ligue turque 2020 KAY Vs KON Dream11 Capitaine: Omer Ali Sahiner

Kayserispor vs Konyaspor Super Ligue turque 2020 KAY Vs KON Dream11 Vice capitaine: Artem Kravets

Kayserispor vs Konyaspor Super Ligue turque 2020 KAY Vs KON Dream11 Gardien de but: Poumon de Silviu

Kayserispor vs Konyaspor Super Ligue turque 2020 KAY Vs KON Dream11 Défenseur: Yasir Subasi, Miguel Lopes, Dimitrios Kolovetsios, A. Behich

Kayserispor vs Konyaspor Super Ligue turque 2020 KAY Vs KON Dream11 Milieu de terrain: Faruku Miya, Zoran Kvrzic, Deni Milosevic, Levan Shengelia

Kayserispor vs Konyaspor Super Ligue turque 2020 KAY Vs KON Dream11 Le buteur: Artem Kravets, Omer Ali Sahiner

KAY vs KON Super Ligue turque 2020 Kayserispor possible onze de départ contre Konyaspor: Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Zoran Kvrzic, Yasir Subasi, Manuel Fernandes, Pedro Henrique, Cristian Sapunaru, Joseph Attamah, Miguel Lopes, Gustavo Campanharo

KAY Vs KON Super Ligue turque 2020 Konyaspor possible onze de départ contre Kayserispor: Ibrahim Sehic, Guilherme Sityá, Ugur Demirok, Omer Ali Sahiner, Faruku Miya, Alper Uludag, Levan Shengelia, Ahmet Calik, Deni Milosevic, Artem Kravets, Marin Anicic