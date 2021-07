Kay Robertson de Duck Dynasty « se porte bien » après une hospitalisation pour morsure de chien qui lui a « arraché un morceau de la lèvre »

La matriarche de la dynastie DUCK, Kay Robertson, «se porte bien» après qu’une morsure de chien l’a mise à l’hôpital.

La star de télé-réalité de 73 ans a subi des blessures horribles lors de l’attaque lorsque l’animal de compagnie de la famille, Bobo, a laissé un morceau de sa lèvre «arraché» le mois dernier.

Kay Robertson de Duck Dynasty a été hospitalisée suite à une morsure de chien[/caption]

La star de la télévision a embrassé le chien de la famille Bobo – mais il ne l’a pas apprécié[/caption]

Mais son fils Willie, 49 ans, a dit Fox News cette semaine : « Je suis heureux d’annoncer qu’elle va bien.

« J’ai parlé à maman aujourd’hui et elle est en fait au Texas pour rendre visite à mon frère et elle avait l’air bien et elle a dit que sa lèvre allait bien. »

Il a ajouté: « Elle me dit toujours de dire à quiconque demande que son chien est vraiment désolé pour ce qu’il a fait », ajoutant que Bobo « ne réalisait tout simplement pas » ce qu’il avait fait.

Willie a conclu: « Alors je lui ai dit que je continuerais à transmettre ce message. »

L’attaque s’est produite lorsque la star, connue sous le nom de Miss Kay, s’est penchée pour donner à son chiot Bobo – qui figure dans la série depuis des années – un baiser de bonne nuit.

Cependant, elle ne s’est pas rendu compte que l’animal était déjà endormi et il lui a crié dessus lorsqu’il a été réveillé.

Son mari Phil a insisté sur le fait que la famille ne blâmait pas Bobo, affirmant qu’il avait mordu « instinctivement » parce qu’il était « dérangé ».

Il a expliqué : « J’ai dit le vieil adage : « Mademoiselle Kay, laissez mentir un chien endormi. Vous devez vous en souvenir.





Son Alan a ajouté: « La première chose que ma mère a dite à papa quand elle est entrée… elle a dit » Je veux juste que vous sachiez que Bobo m’a rencontré au camion et il s’est excusé. «

Les fans de Duck Dynasty se souviendront d’avoir vu la famille adopter Bobo et l’élever dans leur propriété de Louisiane.

Cependant, au fil des ans, l’animal mignon a perdu un peu de vision dans ses yeux, ayant développé des cataractes après avoir été « mordu par des serpents ».

Son Willie a expliqué: « Je suis heureux d’annoncer qu’elle va bien »[/caption]

La famille a dit qu’elle ne blâme pas le chien pour l’attaque[/caption]

Willie, Korie, Phil, Miss Kay et Si Robertson lors d’un événement en 2012 à New York[/caption]