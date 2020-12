Kay Purcell est décédée des semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer du foie incurable à l’âge de 57 ans.

La mort tragique de la star d’Emmerdale et Tracy Beaker a été confirmée par son agent.

Kay laisse dans le deuil ses trois enfants, Ashley, Shemar et Indika, et son «beau» petit-fils Levon.

Dans un message sur sa page Facebook publique, Kay a déclaré aux fans le 5 décembre – la veille de son anniversaire – qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du foie inopérable après avoir déjà lutté contre un cancer du sein.

Elle a écrit qu’elle espérait survivre encore deux ans avec un traitement.

«Au cours des deux derniers mois, je ne me sentais pas bien, je l’avais attribué à mon ulcère d’estomac», a-t-elle écrit. «C’était jusqu’à il y a quelques semaines, je me suis retrouvé à l’agonie et je ne pouvais plus supporter la douleur. Par conséquent, on m’a diagnostiqué un cancer du foie inopérable.







« Mais avec le traitement, il me reste jusqu’à deux ans pour profiter de mon temps avec ma famille et mes amis. »

Kay a exprimé son souhait de profiter d’un «verre de rhum de plus» et de vivre pleinement sa vie.

«Dans exactement deux ans, j’aurai 60 ans, avec toutes les volontés du monde, je vais me battre pour voir mon 60e anniversaire et je vais lever un autre verre de rhum avec vous tous», a-t-elle écrit, rassurant les fans qu’elle ne manquerait pas de lire. leurs messages.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



« Pouvez-vous tous essayer de rester aussi heureux et positif pour moi que vous le pouvez pour moi. »

Mais sa mort a été annoncée la veille de Noël.

« C’est avec grand regret que nous annonçons le décès de Kay Purcell à l’âge de 57 ans », a écrit son agent David Daly Associates.







(Image: BBC)





(Image: ITV / REX / Shutterstock)



«Kay était une cliente très appréciée qui avait été représentée par David Daly Associates pendant de nombreuses années. Nous envoyons sympathie et amour à sa famille et à ses amis.

Kay a joué Cynthia Daggert dans Emmerdale de 2001 à 2002, apparaissant dans 187 épisodes. Avant cela, elle était apparue comme un personnage récurrent différent du nom de Carmel Morgan en 1996 et 1998.







(Image: ITV)



L’actrice a également joué le rôle de Gina Conway dans l’émission pour enfants Tracy Beaker Returns et la série dérivée The Dumping Ground.

Vous pouvez laisser vos hommages à Kay dans la section commentaires ci-dessous.