Kay Burley a pris la parole pour la première fois aujourd’hui depuis sa suspension par Sky News pour avoir enfreint les règles du coronavirus, pour dire qu’elle participera à une édition célèbre de The Chase.

La lectrice de nouvelles de 50 ans, qui est retournée en Grande-Bretagne après des vacances en Afrique du Sud le week-end dernier, a déclaré qu’elle participerait demain au quiz d’ITV le jour de Noël.

Elle a tweeté un extrait de l’épisode, qui lui a demandé quel était le premier renne du Père Noël à être nommé dans le poème « Twas The Night Before Christmas ».

Mlle Burley avait répondu par « Comet » – ce qui était faux, la vraie réponse étant Dasher – et avait déclaré à l’animateur Bradley Walsh: « Je ne savais pas. Bah imbécile.

Elle a déclaré dans le tweet peu avant 12h30 aujourd’hui: « C’était la nuit avant Noël … @frontlinechild #thechase #charityspecial #itvchase @itv #ChristmasDay. »

Son tweet a été accueilli avec une réponse mitigée, avec un utilisateur de médias sociaux disant: « Heureux que vous vous soyez limité à ne répandre que la joie de Noël cette fois. »

Un autre a demandé «comment va le jardinage», un troisième a répondu «l’hypocrite revient» tandis qu’un quatrième a ajouté effrontément: «Kay, puis-je recevoir une invitation à votre prochaine fête?

Mais un autre utilisateur de Twitter a déclaré: « Joyeux Noël, Kay, ayez un bon Noël, ignorez les trolls, vous connaissez ceux qui n’ont pas souri à DomCom. Au moins, vous avez admis votre erreur, vous vous êtes excusé et vous avez subi la punition.

Dans l’émission, Mlle Burley soutenait Frontline Children, une organisation caritative mondiale pour les enfants basée dans le Wiltshire qui se concentrait sur l’aide aux enfants qui sont pris dans les conflits et la guerre.

Le programme a été filmé avant la désormais tristement célèbre fête du 60e anniversaire de la présentatrice de télévision à Londres dans la nuit du 5 décembre, qui l’a vue visiter un restaurant avec neuf autres convives puis utiliser la salle de bain d’un autre restaurant après le couvre-feu de 23 heures.

Mlle Burley a ensuite continué la fête chez elle à Knightsbridge avec trois autres. Elle a été retirée des ondes pendant six mois à la suite d’une enquête interne menée par Sky.

La rédactrice politique de Sky, Beth Rigby, et le journaliste Inzamam Rashid ont tous deux été retirés de l’antenne pendant trois mois après avoir assisté au repas au Century Club de Soho.

Miss Burley apparaît sur The Chase avec les autres concurrents Tim Lovejoy, Eni Aluko et Richard Herring alors qu’ils opposent leurs esprits aux Chasers pour gagner un prix de charité.

Le quatuor doit travailler en équipe et jouer de manière stratégique pour répondre à des questions de culture générale contre la montre et parcourir le plateau de jeu.

L’émission a été annoncée le 2 décembre avec une date prévue pour le jour de Noël, mais le Radio Times affirme que l’apparition de Mlle Burley est en fait le lendemain de Noël à 18 heures.

Cela intervient alors que le gouvernement britannique a dit à Mlle Burley qu’elle devra entrer en quarantaine après son retour en Grande-Bretagne depuis l’Afrique du Sud le week-end dernier.

Matt Hancock a déclaré hier qu’une deuxième souche mutée de coronavirus encore plus infectieuse que celle qui faisait déjà des ravages était originaire d’Afrique du Sud.

Le secrétaire à la Santé a ordonné à quiconque était rentré en Grande-Bretagne du pays au cours des quinze derniers jours de se mettre immédiatement en quarantaine.

M. Hancock a déclaré que la découverte était « très préoccupante » et a révélé que des « restrictions immédiates » étaient imposées aux voyages à destination et en provenance de l’Afrique du Sud.

Mlle Burley a été vue vendredi dernier à l’aéroport de Johannesburg, cette fois en suivant les règles en remplissant soigneusement des documents pour se conformer aux mesures anti-coronavirus.

La présentatrice avait passé les sept jours précédents à se prélasser dans un lodge de 1500 £ la nuit lors de son safari en Afrique du Sud, alors que Londres glissait dans le niveau 3 avec des taux d’infection en hausse.

Mlle Burley a volé à 300 miles par avion léger depuis le pavillon de jeu de luxe où elle résidait, au complexe Ulusaba de Richard Branson dans le parc national Kruger.

Le personnel bien formé a monté une opération de style militaire pour éloigner leurs invités des autres clients pendant son séjour. On pense qu’elle était en vacances avec une amie.

Le Rock Lodge du complexe lui offrait une intimité totale alors que le reste des invités d’Ulusaba était logé dans le Safari Lodge à environ 500 mètres en dessous d’elle, le long d’un lit de rivière.

Mlle Burley s’est excusée auprès de ses collègues de Sky plus tôt ce mois-ci et s’est qualifiée d’« idiote » pour avoir organisé la fête et invité les gens à rentrer chez elle par la suite.

Après l’incident, un e-mail divulgué envoyé à ses collègues de Sky après que son parti ait été grondé l’a vue admettre qu’elle avait laissé tomber son équipe pour la violation des règles de Covid-19.

Le message disait: «Chers tous, je suis un idiot. «Je suis vraiment désolé. Je sais que j’ai laissé tomber tant d’entre vous. Je ne peux vraiment rien dire d’autre pour excuser mes actions.

Le spécial Chase Celebrity est sur ITV le jour de Noël à 17 h et le lendemain de Noël à 18 h