Kay Burley revient à Sky News après une suspension de six mois pour avoir enfreint les règles de verrouillage

KAY Burley est revenu à Sky News après une suspension de six mois de nos téléviseurs après avoir enfreint les règles de verrouillage.

La présentatrice de presse de 60 ans s’est excusée en décembre dernier après avoir enfreint «par inadvertance» les restrictions pour célébrer son anniversaire à Londres.

Kay revient à Sky News après sa suspension de six mois[/caption]

Kay n’était pas au courant des changements, qui ont placé Londres au deuxième rang, et a accepté de se retirer de son poste à la suite de l’erreur.

Jurant de retirer six mois des ondes, Kay a écrit dans une déclaration à l’époque qu’elle avait une « période de réflexion » mais qu’elle reviendrait.

Enfin, le jour viendra pour Kay, qui a déclaré aux fans dans un tweet enthousiaste qu’elle serait de retour sur les écrans à partir de lundi.

À côté d’une photo d’elle levant les bras alors qu’elle était assise sur un canapé, elle a écrit : « À lundi. J’espère que vous êtes aussi heureux que moi d’être de retour.

Kay a dit aux fans qu’elle était « heureuse » de revenir[/caption]

Kay présente sur Sky News depuis 2018 et est passée du créneau de l’après-midi à l’émission du petit-déjeuner en 2019.

Et elle n’était pas la seule employée de Sky à être surprise en train d’enfreindre les règles – avec les correspondants Beth Rigby et Inzamam Rashid, qui sont tous deux venus à la fête de Kay, prenant trois mois de congé chacun.

Kay a exprimé son grand regret d’avoir organisé la fête, écrivant à ses collègues dans une déclaration d’excuse.

« Certains chers amis et collègues – certains des professionnels les plus talentueux et les plus engagés de notre entreprise – ont été entraînés dans cet épisode et je le regrette énormément », a-t-elle déclaré.

La star a fait du bénévolat avec Jabs Army pendant son temps libre[/caption]

En décembre, elle a conclu: « J’ai très hâte de pouvoir poursuivre ma carrière de 32 ans avec Sky à mon retour. »

Depuis lors, Kay a travaillé sur le terrain avec la campagne Jabs Army du Sun – gardant le contrôle du parking du Tithe Farm Social Club à Harrow, au nord de Londres.

Kay a passé deux jours par semaine à faire du bénévolat là-bas, admettant que le travail est quelque chose qu’elle trouve elle-même « très rassurante ».





« Je fais souvent le quart de fin de quart de travail pour le parking. Je suis très habituée à être dans le froid pendant des heures grâce au fait d’être journaliste, et j’ai vraiment apprécié ça », a-t-elle déclaré au Sun.

« Mon médecin m’a demandé si je voulais venir aider. Alors me voilà. C’est une opération si délicate.

« Souvent, lorsque les gens arrivent, ils sont assez nerveux, et c’est mon travail de les aider à se sentir à l’aise. »