Kay Burley devra désormais entrer en quarantaine après son retour au Royaume-Uni depuis l’Afrique du Sud il y a quelques jours à peine.

Aujourd’hui, Matt Hancock a annoncé qu’une deuxième souche mutée de coronavirus encore plus contagieuse que celle qui faisait déjà des ravages était originaire du pays – et a ordonné à quiconque était revenu au cours des quinze dernières semaines de s’auto-isoler.

La présentatrice de Sky News, qui est actuellement suspendue à plein salaire pour avoir enfreint les règles de Covid pour sa fête de 60 ans, est revenue au Royaume-Uni ce week-end, ce qui signifie qu’elle devra rester seule à Noël.

M. Hancock a déclaré que la découverte était « très préoccupante » et a révélé que des « restrictions immédiates » étaient imposées aux voyages à destination et en provenance de l’Afrique du Sud.

Ceux qui sont arrivés du pays au cours des quinze dernières semaines sont exhortés à se mettre en quarantaine pendant deux semaines.

Kay Burley a été photographiée à l’aéroport de Johannesburg vendredi alors qu’elle rentrait d’un voyage de sept jours dans un safari lodge à 1500 £ la nuit.

On pense que Kay et une amie se trouvaient dans le Rock Lodge le plus exclusif de 1500 £ par nuit, où elle a séjourné à des occasions précédentes (photo du safari en avril 2019)

M. Hancock a déclaré lors d’une conférence de presse cet après-midi: « Toute personne au Royaume-Uni qui a été en Afrique du Sud au cours des quinze dernières semaines et toute personne qui est un contact étroit avec quelqu’un qui a été en Afrique du Sud au cours des quinze dernières semaines, doit immédiatement se mettre en quarantaine.

«Ils doivent restreindre tout contact avec toute autre personne.»

Il a déclaré que les mesures seraient « temporaires » pendant que la nouvelle souche est étudiée dans les laboratoires de Porton Down.

Burley a été vu vendredi soir à l’aéroport de Johannesburg, cette fois en suivant les règles en remplissant soigneusement des documents pour se conformer aux mesures anti-coronavirus.

La présentatrice a passé les sept derniers jours à se prélasser dans un lodge de luxe de 1500 £ la nuit lors de son safari en Afrique du Sud, alors que Londres glissait dans le niveau 3 avec des taux d’infection en hausse rapide.

Elle a été traînée sur les braises pour avoir enfreint les règles de verrouillage en organisant une fête du 60e anniversaire alcoolisée dans un restaurant privé – puis en invitant trois collègues à retourner chez elle à Londres.

Les patrons de la chaîne furieuse lui ont dit qu’elle devait rester hors de l’écran pendant six mois, tandis que la rédactrice politique Beth Rigby et le correspondant Inzamam Rashid ont accepté de ne plus diffuser pendant trois mois.

Des sources ont déclaré à MailOnline que la journaliste avait parcouru 300 miles par avion léger depuis le pavillon de jeu de luxe où elle résidait, au complexe Ulusaba de Richard Branson dans le parc national Kruger.

Le personnel bien formé a monté une opération de style militaire pour éloigner leurs invités des autres clients pendant son séjour.

Passant rapidement à l’enregistrement, vêtue d’un tee-shirt blanc avec un masque assorti, la fougueuse Kay avait l’air imperturbable alors qu’elle s’occupait des formalités avant de se rendre au salon BA pour attendre son vol de retour en première classe

Les sources ne pouvaient pas dire comment Kay a célébré son 60e anniversaire jeudi, mais les invités disent que c’était probablement discret car ils n’ont entendu aucune fête du pavillon à flanc de colline.

Le lodge lui offrait une intimité totale car le reste des invités d’Ulusaba étaient logés dans le Safari Lodge situé à 500 mètres en dessous d’elle le long d’un lit de rivière.

Bien que Rock Lodge offre des vues panoramiques spectaculaires, Burley a manqué l’observation de gibier à couper le souffle depuis le pont du restaurant, où les invités ont été témoins d’un meurtre de léopard et des visites quotidiennes d’un troupeau d’éléphants reproducteurs se rassemblant au trou d’eau sous le bar.

Des sources de Lodge disent que Kay Burley est si réticente à quitter son paradis de la brousse vendredi qu’elle a gardé son charter privé en attente sur la piste pendant plus d’une heure.

Ulusaba signifie «lieu de peu de peur» et la colline, ou koppie, a été ainsi nommée par les tribus locales pour l’avantage tactique qu’elle leur a donné au combat.

Il surplombe un barrage et un point d’eau, offrant aux clients d’énormes opportunités pour espionner les « cinq grands » d’Afrique: lion, léopard, rhinocéros, éléphant et buffle du Cap.

Lorsqu’elle partit pour ses vacances avec des chaussures de randonnée Karrimor, Burley avait l’air prête à affronter les difficultés, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité à Ulusaba.

En 1994, Ulusaba a été acheté par Sir Richard Branson et transformé en lodges de classe mondiale.

Kay, photographiée à l’aéroport de Johannesburg plus tôt dans la journée, s’est excusée auprès de ses collègues de Sky et s’est qualifiée d’« idiote » pour avoir organisé la fête à Soho et invité les gens à rentrer chez elle par la suite.

Certaines suites disposent de leur propre bassin profond privé et la plupart disposent d’un balcon. Assis autour de la piscine, les clients peuvent voir à des kilomètres à travers les plaines ci-dessous, et peuvent commander le déjeuner pendant qu’ils se prélassent au soleil.

Les tarifs des chambres haut de gamme comprennent des safaris deux fois par jour avec des gardiens armés, tous les repas et boissons avec une carte des vins de qualité supérieure.

Kay s’est excusée auprès de ses collègues de Sky et s’est qualifiée d’« idiote » pour avoir organisé la fête à Soho et avoir invité les gens à rentrer chez elle par la suite.

À la suite de l’incident, un e-mail de Kay, qui aurait fui, aurait été envoyé à ses collègues de Sky News après que son parti ait été grondé, l’a vue admettre qu’elle avait laissé tomber son équipe en raison de sa violation des règles du coronavirus.

Le message vu par Mail Online se lisait comme suit: «Chers tous, je suis un idiot. «Je suis vraiment désolé. Je sais que j’ai laissé tomber tant d’entre vous.

«Je ne peux vraiment rien dire d’autre pour excuser mes actions.

Burley avait son propre Land Rover Defender conduit par un guide dévoué qui la tenait à l’écart des autres invités pendant le safari. Elle a visité le site en avril de l’année dernière (photo)

La rédactrice politique Beth Rigby et Kay se sont adressées à Twitter peu de temps après l’annonce de sa suspension et ont écrit de longues excuses, insistant sur le fait que ses actions étaient accidentelles.

Elle a écrit: « J’ai convenu avec Sky News de me retirer de mon rôle de radiodiffusion pour une période de réflexion.

« Il est clair pour moi que nous sommes tous dans la lutte contre Covid-19 et que nous avons tous le devoir de respecter fermement les règles.

« Peu importe que je pensais être conforme à Covid lors d’un récent événement social. Le fait est que je me suis trompé, j’ai fait une grosse erreur et je suis désolé.

«Certains chers amis et collègues – certains des professionnels les plus talentueux et les plus engagés de notre entreprise – ont été entraînés dans cet épisode et je le regrette énormément.

«J’étais l’un des présentateurs fondateurs de Sky News. Personne n’est plus fier de la réputation de notre chaîne, des professionnels de notre équipe et de l’impact que nous avons.

«J’ai très hâte de pouvoir continuer ma carrière de 32 ans avec Sky à mon retour.