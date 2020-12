Kay Burley est aujourd’hui partie en vacances en Afrique du Sud après avoir été retirée des ondes par Sky News pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus lors de son 60e anniversaire.

La présentatrice honteuse sera en vacances dans la réserve de chasse exclusive de Richard Branson, selon le Daily Mail, après avoir elle-même fait la une des journaux cette semaine.

Kay s’est excusée auprès de ses collègues de Sky et s’est qualifiée d’« idiote » pour avoir organisé la fête.

Quelques jours après avoir été giflée avec une suspension de six mois de son travail, Kay a été repérée en train de se rendre au salon de première classe de l’aéroport d’Heathrow alors qu’elle attendait son vol hors du pays.







Elle avait l’air prête pour l’action dans ses bottes de marche Karrimor et son masque facial à imprimé zèbre alors qu’elle traversait les départs.

Kay a ensuite été vue en train de faire vérifier sa température par un membre du personnel avant de se détendre dans la zone bouclée.

La présentatrice avait taquiné son somptueux voyage à l’étranger sur Twitter vendredi soir.

Elle a dit à ses partisans: « Des gens charmants, quoi que vous lisiez d’autre, sachez que je me dirigeais toujours vers mon Afrique bien-aimée vendredi pour m’asseoir avec des lions.

« Ils tuent pour la nourriture et non pour le sport. »







Plus tôt cette semaine, un e-mail de fuite de Kay, qui aurait été envoyé à ses collègues de Sky News après que son parti ait été grondé, l’a vue admettre qu’elle avait laissé tomber son équipe en raison de sa violation des règles du coronavirus.

Le message vu par Mail Online disait: « Chers tous, je suis un idiot.

«Je suis vraiment désolé. Je sais que j’ai laissé tomber tant d’entre vous.

« Il n’y a vraiment rien d’autre que je puisse dire pour excuser mes actions. »

La rédactrice politique Beth Rigby et le correspondant Inzamam Rashid, qui étaient tous deux présents à la fête, ont également accepté de cesser les ondes pendant trois mois.

Kay s’est adressée à Twitter peu de temps après l’annonce de sa suspension et a écrit de longues excuses, insistant sur le fait que ses actions étaient accidentelles.

Elle a écrit: «J’ai accepté avec Sky News de me retirer de mon rôle de radiodiffusion pour une période de réflexion.







«Il est clair pour moi que nous sommes tous dans la lutte contre Covid 19 et que nous avons tous le devoir de respecter fermement les règles.

« Peu importe que je pensais être conforme à Covid lors d’un récent événement social. Le fait est que j’avais tort, j’ai fait une grosse erreur, et je suis désolé. »

«Certains chers amis et collègues – certains des professionnels les plus talentueux et les plus engagés de notre entreprise – ont été entraînés dans cet épisode et je le regrette énormément.

«J’étais l’un des présentateurs fondateurs de Sky News. Personne n’est plus fier de la réputation de notre chaîne, des professionnels de notre équipe et de l’impact que nous avons.

« J’ai très hâte de pouvoir continuer ma carrière de 32 ans avec Sky à mon retour. »