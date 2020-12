Par Amie Gordon pour MailOnline

Kay Burley est la vipère des nouvelles sans fioritures qui aime demander des comptes aux députés – mais n’a pas été sans sa propre part de controverse dans une carrière de radiodiffusion s’étalant sur plus de trois décennies.

L’ancre ambitieuse a gravi les échelons du monde de la radiodiffusion et revendique « plus d’heures de télévision en direct que quiconque », mais divise régulièrement les opinions avec ses attaques directes contre les politiciens.

La jeune femme de 59 ans parle rarement de sa vie personnelle, bien qu’elle ait admis une fois qu’elle avait eu « deux mariages réussis » – mais « détestait être mariée ».

De gauche à droite: Tony Blackburn, Peter Marshall, Derek Jameson, Andrew Neil, Alastair Yates, Rupert Murdoch, Penny Smith, Bob Friends, Kay Burley lors du lancement de Sky TV le 5 février 1989

Au début de la vingtaine, Mlle Burley avait déjà divorcé de son premier mari, Steve Burley, qu’elle avait rencontré à l’âge de 17 ans, dans un journal local à Wigan, et s’était marié à l’âge de 19 ans.

Elle a déménagé à Sky quand elle avait 28 ans et, trois ans plus tard, a rencontré son deuxième mari, l’agent de football Steve Kutner.

À l’âge de 32 ans, elle était enceinte de leur fils, Alexander, mais le couple s’est séparé quand il en avait un.

La mère et le fils restent proches et dans sa bio Twitter, elle se décrit comme «membre fondateur de Sky News. Amoureux des animaux. Alpiniste. Maman incroyablement fière.

Elle a eu une relation avec l’ancien rédacteur politique du journal The Sun, George Pascoe-Watson pendant cinq ans et demi, mais ils se sont séparés peu de temps après qu’il ait quitté les journaux pour un emploi dans les relations publiques en 2009.

En décembre 2017, Mlle Burley a été rejointe à la fête d’anniversaire de Piers Morgan par son rendez-vous de la nuit, le pilote de British Airways Jonny Knowlson, avec qui elle a été aperçue en train de profiter d’une soirée à la Tate Modern deux mois plus tôt.

En 2008, Mlle Burley s’est affrontée avec un photographe lors de la mêlée devant un tribunal de Londres avant une affaire impliquant Naomi Campbell.

Jonny, qui à l’âge de 30 ans avait 27 ans de moins que Kay, a rencontré le lecteur de nouvelles lorsqu’elle a fait appel à quatre pilotes British Airways « forts et capables » pour l’aider à surmonter sa peur de voler plus tôt cette année-là.

En 2011, Miss Burley s’est tournée vers l’écriture de fiction, publiant son premier roman First Ladies; «un croisement irrésistible entre The Thick Of It et Jilly Cooper» dans lequel «les mondes glamour des magazines sur papier glacé, de la télévision et de la politique sont mis à nu».

Dans un article du Daily Mail de l’année dernière, Burley a déclaré qu’il était « absurde que les rides soient un meilleur look pour une femme mûre » alors qu’elle parlait de la façon dont elle s’était traitée pour elle-même un lifting pour son 50e anniversaire.

Elle a admis avoir « tamponné » avec du Botox et des agents de remplissage, ainsi qu’un lifting inférieur, un lifting des sourcils et des poches sous les yeux.

Les fracas se sont produits alors qu’ils attendaient l’arrivée du mannequin Naomi Campbell pour faire face à des accusations d’agression contre la police de l’aéroport

Elle a ajouté: « Les femmes, en particulier celles qui sont aux yeux du public, sont toujours plus sévèrement jugées que leurs homologues masculins. »

La jeune femme de 59 ans est née de parents Kath et Frank à Wigan, dans le Lancashire, au début des années 60 et a souvent félicité ses parents décédés pour lui avoir donné une éducation « pleine d’amour ».

Elle a dit que la famille n’avait pas d’argent mais que ses parents étaient «extraordinaires».

Mlle Burley a commencé sa carrière de journaliste au Lancashire Evening Post and Chronicle, à l’âge de 17 ans, avant de se lancer dans la diffusion en tant que reporter sur Granada Reports en 1981 en tant que chercheuse pour Richard Madeley et Judy Finnigan.

En 1985, elle s’était vu offrir un poste de reportage à TV-am avant de rejoindre Sky de Rupert Murdoch en 1988 où elle était à la tête du tout nouveau Sky News.

Kay Burley se présente devant la caméra devant l’aile Lindo de l’hôpital St Mary le 22 juillet 2013 avant la naissance de Prince George

Miss Burley a rapidement gravi les échelons pour devenir son principal reporter, annonçant la mort de la princesse Diana en 1997 et était en direct en 2001 lorsque les Twin Towers à New York ont ​​été attaquées.

La couverture du 11 septembre lui a valu un Bafta, qu’elle «garde dans les toilettes».

Elle a reçu un nouveau concert de prune en septembre 2018 lorsqu’elle a reçu son propre spectacle à son nom, qui 12 mois plus tard est passé à la plage du matin aux heures de grande écoute et a été rebaptisé Kay Burley @ Breakfast.

Le concert d’établissement de l’ordre du jour – organisé au cœur des négociations sur le Brexit et des élections générales en Grande-Bretagne – est filmé en direct à Westminster et voit Mlle Burley rejointe par une foule de politiciens et de critiques.

L’année dernière, Mlle Burley a admis qu’elle « avait du mal à résister » à être « aspirée par l’aura » et le charisme de personnalités politiques telles que Boris Johnson, Bill Clinton et Tony Blair.

Mais s’asseoir dans la hotseat de Sky a conduit Mlle Burley accusée de sa juste part de controverses.

Le premier ministre de l’époque, David Cameron, rencontre Mlle Burley lors d’une réception pour célébrer les réalisations des femmes dans les médias au 10 Downing St le 16 mai 2013

En 2008, Mlle Burley s’est affrontée avec un photographe lors de la mêlée devant un tribunal de Londres alors qu’ils attendaient que le mannequin Naomi Campbell arrive pour faire face à des accusations d’agression contre la police de l’aéroport.

La présentatrice a apparemment été frappée à la joue par un appareil photo – et a ensuite été vue avec sa main autour de la gorge d’un photographe.

L’affrontement s’est produit alors que 100 journalistes se sont battus pour avoir une vue du modèle à Uxbridge Magistrates Court dans le nord-ouest de Londres.

Il y avait des suggestions que le photographe, Kirsty Wigglesworth de l’agence Associated Press, avait heurté Mlle Burley.

La même année, Mlle Burley a été inondée de critiques lorsqu’elle a demandé à la femme du tueur en série du Suffolk, Steve Wright: « Pensez-vous que si vous aviez eu une meilleure vie sexuelle, il n’aurait pas fait ça? »

Mlle Burley a admis qu’elle « avait du mal à résister » à être « aspirée par l’aura » et le charisme de personnalités politiques, notamment Bill Clinton, Tony Blair et Boris Johnson (photographiés ensemble ici en 2019)

En 2010, elle a dû s’excuser d’avoir plaisanté sur le fait que le vice-président catholique américain Joe Biden, qui avait des cendres sur le front pour marquer le mercredi des Cendres, avait une « ecchymose » qu’il avait ramassée en « entrant dans une porte ».

Le député travailliste Chris Bryant lui a dit plus tard: « Vous semblez être un peu sombre, si cela ne vous dérange pas de le dire. »

Mlle Burley a répondu: « C’est la première fois que quelqu’un dit à la télévision que je suis sombre et que c’était de l’eau sur le dos d’un canard. Il y a une photo de Chris Bryant sur Internet dans son slip qu’il a pris pour un site gay. On peut juger qui est le plus sombre.

En septembre 2019, elle a eu une confrontation difficile avec la députée du Brexit Party Lucy Harris lorsqu’elle a été accusée de ne pas être impartiale et d’avoir voté Remain. La conversation s’est enflammée lorsque Mlle Burley a accusé Mme Harris d’être exagérée en disant que Remainers voulait 15 référendums jusqu’à ce qu’ils obtiennent le résultat qu’ils voulaient.

À peine deux mois plus tard, Mlle Burley a provoqué un grand nombre de plaintes à l’Ofcom après avoir été accusée d’un « coup bon marché » pour le président conservateur James Cleverly à la présidence vide dans son émission.

En 2011, Burley s’est tournée vers l’écriture de fiction, publiant son premier roman First Ladies; « un croisement irrésistible entre The Thick Of It et Jilly Cooper » dans lequel « les mondes glamour des magazines sur papier glacé, de la télévision et de la politique sont mis à nu »

Mlle Burley a montré une chaise vide et a affirmé que M. Cleverly avait refusé de comparaître – mais il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas accepté un entretien avec elle et était en train de passer un autre entretien.

La présentatrice a montré à plusieurs reprises la chaise vide et a soulevé une série de questions qu’elle avait l’intention de lui poser, suscitant une série de plaintes de la part des téléspectateurs.

Au plus fort de la pandémie, Mlle Burley a déchiré le ministre Michael Gove après être apparu sur Sky News pour défendre Dominic Cummings pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus.

Elle a ajouté: « Ce que les gens voient ici, c’est qu’il y a une règle pour vous … et une autre pour eux. »