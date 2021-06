Kay Burley laisse entendre qu’elle ne sera plus diffusée deux jours seulement après son retour à Sky News après une suspension pour violation des règles de verrouillage

KAY Burley a laissé entendre qu’elle ne serait plus diffusée deux jours seulement après son retour à Sky News.

Le présentateur de presse de 60 ans a repris le travail lundi après une suspension de six mois pour avoir enfreint les règles de verrouillage de Covid.

Mais maintenant, elle pourrait à nouveau être absente de l’émission car l’une de ses équipes a été testée positive pour Covid.

« Bonjour à tous, un membre de mon équipe qui travaille dur a été testé positif pour Covid. Veuillez leur souhaiter mieux. Je te verrai bientôt x », a-t-elle tweeté ce soir.

The Sun a contacté le représentant de Kay pour commentaires.

Kay s’est excusée en décembre dernier après avoir enfreint «par inadvertance» les restrictions pour célébrer son anniversaire à Londres.

Bonjour à tous, un membre de mon équipe travailleuse a été testé positif au Covid. Veuillez leur souhaiter mieux. à bientôt x – Kay Burley (@KayBurley) 9 juin 2021

Vêtue d’un costume bleu poudré et d’un grand sourire, Kay était clairement ravie d’être de retour à l’antenne et l’a dit aux téléspectateurs lundi.

« Bonjour à tous, c’est super d’être de retour. Il est 7 heures ici au Royaume-Uni, bienvenue où que vous soyez – allons-y », a déclaré Kay, désireux de sortir de la controverse.

Mais elle a mentionné tout au long de l’émission qu’il s’agissait de son premier quart de travail, en disant à 8 heures du matin: « Salut tout le monde, super d’être de retour. »

Ce fut une première journée bien remplie pour le présentateur de nouvelles vétéran qui a dû aborder de grands sujets tels que l’interview de l’ancien Premier ministre Gordon Brown sur les vaccins Covid et le G7, l’indignation des conservateurs face aux réductions de l’aide étrangère et les « exportations exploitantes de chiots vers le Royaume-Uni ».

La semaine dernière, Kay a annulé les rumeurs selon lesquelles elle ne reviendrait pas à Sky News dans un tweet enthousiaste informant les abonnés qu’elle serait de retour à l’écran à partir de lundi.

À côté d’une photo d’elle levant les bras alors qu’elle était assise sur un canapé, elle a écrit : « À lundi. J’espère que vous êtes aussi heureux que moi d’être de retour.

En décembre, Kay a organisé une fête pour son 60e anniversaire et a déclaré qu’elle n’était pas au courant des changements de restriction de Covid, qui ont placé Londres au niveau deux, et a accepté de se retirer de son poste à la suite de l’erreur.

Jurant de prendre six mois d’absence, Kay a écrit dans une déclaration à l’époque qu’elle avait une « période de réflexion » mais qu’elle reviendrait.

Le soleil

Elle n’était pas la seule employée de Sky à être surprise en train d’enfreindre les règles – avec les correspondants Beth Rigby et Inzamam Rashid, qui ont également assisté à la fête de Kay, tous deux prenant trois mois de congé.

Kay a exprimé son grand regret d’avoir organisé la fête, écrivant à ses collègues dans une déclaration d’excuse.

« Certains chers amis et collègues – certains des professionnels les plus talentueux et les plus engagés de notre entreprise – ont été entraînés dans cet épisode et je le regrette énormément », a-t-elle déclaré.

En décembre, elle a conclu: « J’ai très hâte de pouvoir poursuivre ma carrière de 32 ans avec Sky à mon retour. »

Pendant sa pause, Kay a continué à travailler avec la Sun’s Jabs Army en gardant le contrôle du parking dans un centre de vaccination Covid à Harrow, au nord de Londres.

Kay a passé deux jours par semaine à faire du bénévolat là-bas, admettant qu’elle trouvait ses quarts de travail stimulants.





« Je fais souvent le quart de fin de quart de travail pour le parking. Je suis très habituée à être dans le froid pendant des heures grâce au fait d’être journaliste, et j’ai vraiment apprécié ça », a-t-elle déclaré au Sun.

« Mon médecin m’a demandé si je voulais venir aider. Alors me voilà. C’est une opération si délicate.

« Souvent, lorsque les gens arrivent, ils sont assez nerveux, et c’est mon travail de les aider à se sentir à l’aise. »

Kay présente sur Sky News depuis 2018 et est passée du créneau de l’après-midi à l’émission du petit-déjeuner en 2019.