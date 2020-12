Kay Burley est obligée de passer Noël seule.

La présentatrice de Sky News – qui a récemment été suspendue pour avoir enfreint les règles de verrouillage – est rentrée la semaine dernière d’Afrique du Sud, ce qui signifie qu’elle doit maintenant passer quinze jours à s’isoler.

Et avec la nouvelle souche mutante détectée en Afrique du Sud au Royaume-Uni, Kay est interdite de se mélanger avec qui que ce soit – y compris son propre ménage.

Cela signifie que Noël sera très différent pour le journaliste en difficulté de Sky cette année, après que le secrétaire à la Santé Matt Hancock a déclaré que la deuxième variante de Covid était « très préoccupante » et « encore plus transmissible » que la première.

Les nouvelles règles strictes de quarantaine pour toute personne qui a été en Afrique du Sud, où la variante est apparue, stipulent que les voyageurs doivent s'isoler immédiatement s'ils ont voyagé au cours des quinze dernières semaines.







La variante sud-africaine est peut-être encore plus transmissible que la variante britannique, dont on pense qu’elle est originaire du sud-est de l’Angleterre mais qui se trouve maintenant dans tout le pays.

Cela signifie que Kay n’a plus le droit de rencontrer qui que ce soit jusqu’à ce que ses deux semaines d’auto-isolement soient terminées.

La journaliste de 600000 £ par an est rentrée au Royaume-Uni le 18 décembre, ce qui signifie que sa quarantaine devrait prendre fin le 1er janvier.

Mercredi, M. Hancock a déclaré: «Les deux sont des contacts de cas qui ont voyagé depuis l’Afrique du Sud au cours des dernières semaines.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement sud-africain pour la rigueur de sa science et l’ouverture et la transparence avec lesquelles il a agi à juste titre comme nous l’avons fait lorsque nous avons découvert une nouvelle variante ici. »

M. Hancock a poursuivi: « Cette nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte au Royaume-Uni. »







Le secrétaire à la Santé a déclaré que les deux cas et les contacts étroits des cas ont été mis en quarantaine, qu’il y a des restrictions immédiates sur les voyages en provenance d’Afrique du Sud et que le gouvernement dit à ceux qui ont été en contact avec quiconque s’est rendu en Afrique du Sud au cours des quinze derniers jours qu’ils doit mettre en quarantaine.

Cela survient alors que Kay a été retirée des ondes par Sky News jusqu’en 2021 après avoir enfreint les règles de verrouillage lors de sa fête de 60 ans.

Kay s’est excusée après avoir « enfreint les règles par inadvertance » lorsqu’elle a organisé une fête et utilisé les toilettes dans un autre restaurant.

Elle s'est adressée à Twitter pour présenter des excuses publiques pour ses actions inopportunes, écrivant: « Le soir à tous, je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour une erreur de jugement. »





Elle a ajouté: « Samedi soir, je fêtais mon 60e anniversaire dans un restaurant conforme à Covid. Je suis gênée de dire que plus tard dans la soirée, j’ai enfreint les règles par inadvertance. »

Dans un deuxième tweet, elle a poursuivi: « J’attendais un taxi à 23 heures pour rentrer chez moi. Désespérée pour les toilettes, je suis brièvement passée dans un autre restaurant pour dépenser un centime. Je ne peux que m’excuser. »

Kay aurait blâmé la situation sur des malentendus dans la planification et l’organisation de l’événement.

