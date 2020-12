Kay Burley fait face à une enquête interne de Sky après avoir enfreint les règles de Covid ce week-end.

La présentatrice de Sky News, âgée de 59 ans, devra répondre aux questions de son employeur sur les raisons pour lesquelles elle a « enfreint par inadvertance les règles » en célébrant son prochain 60e anniversaire.

Kay a présenté des excuses via Twitter lundi soir après qu’un appel de la nature l’ait vue se diriger vers un restaurant après avoir visité un restaurant «conforme à Covid».

Malheureusement pour Kay, il est trop tard pour arrêter l'enquête interne, qui comprendra également les invités qu'elle avait avec elle et qui travaillent également pour le diffuseur.







Selon The Guardian, un porte-parole de Sky News a déclaré: «Nous accordons la plus haute importance au respect des directives gouvernementales sur Covid, et nous attendons de tous nos employés qu’ils se conforment.

«Nous avons été déçus d’apprendre qu’un petit nombre de membres du personnel de Sky News s’est peut-être engagé dans des activités qui enfreignaient les directives.

«Bien que cela ait eu lieu lors d’un événement social à un moment personnel, nous nous attendons à ce que tous nos employés suivent les règles en place pour tout le monde.

« Un processus interne est en cours pour examiner le comportement des personnes impliquées. »







Kay a publié lundi des excuses sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle a admis une « erreur de jugement ».

Elle a tweeté: « Je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour une erreur de jugement. Samedi soir, je fêtais mon 60e anniversaire dans un restaurant conforme à Covid. Je suis gênée de dire que plus tard dans la soirée, j’ai enfreint les règles par inadvertance.

«J’attendais un taxi à 23 heures pour rentrer chez moi. Désespéré pour les toilettes, je suis brièvement entré dans un autre restaurant pour dépenser un sou. Je ne peux que m’excuser.

Kay aurait imputé la situation à des malentendus dans la planification et l’organisation de l’événement.

