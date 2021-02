Kay Burley a montré qu’elle n’allait pas se plaindre d’elle-même lors de sa suspension de Sky News, en faisant du bénévolat dans une banque alimentaire de Londres.

La présentatrice de 60 ans a été obligée de faire une pause dans son rôle avec Sky après avoir enfreint les règles de Covid pour célébrer son anniversaire.

Elle est allée à l’encontre de la règle de six, mais a fait la fête avec neuf amis au Century Club de Soho et, dans les retombées qui ont suivi, a été suspendue de six mois par le diffuseur.

La rédactrice politique Beth Rigby et le correspondant du nord de l’Angleterre Inzamam Rashid ont été suspendus pendant trois mois, après que le groupe ait poursuivi sa soirée au Folie, un restaurant privé, puis au domicile de Kay’s West London.







Kay s’est excusée pour ses actions et après avoir passé du temps en Afrique du Sud, elle est de retour et cherche à redonner quelque chose à la communauté.

Elle a été vue dans une vidéo sur les réseaux sociaux en train de participer à l’association caritative Community Kitchen de Londres, où elle prépare et distribue des plats préparés à ceux qui en ont besoin dans la localité.

Elle dit: «Nous avons des plats cuisinés, végétariens bien sûr, de l’eau.

«Nous avons beaucoup de bénévoles qui les emballent, nous en avons déjà des tonnes.»

Kay est vue portant un masque rose et des gants bleus alors qu’elle emballe des colis de nourriture, qui sont ensuite distribués aux familles de Brent, au nord-ouest de Londres, qui ont été plongées dans la pauvreté alimentaire lors du troisième verrouillage national.

