La présentatrice de SKY News, Kay Burley, s’est qualifiée d’« idiote » après avoir enfreint les règles de verrouillage et s’est infligé une suspension de travail de six mois.

La femme de 60 ans a été retirée des ondes pendant six mois en 2020, après sa fête d’anniversaire à Londres en décembre.

À l’époque, Londres était une zone de niveau 2 et Burley se réunissait avec huit amis sur deux tables dans un restaurant, la règle étant de six par table.

Plus tard dans la soirée, Burley a « par inadvertance » enfreint les règles en « se rendant brièvement dans un autre restaurant pour dépenser un centime en attendant un taxi pour rentrer chez lui ».

Il a également été affirmé que quatre personnes étaient retournées au domicile de Burley pour continuer la fête, mais le nouveau présentateur n’a jamais confirmé ou nié cela.

Burley est revenue à son concert à Sky le 7 juin et a depuis déclaré Courrier quotidien qu’elle pensait qu’elle était «conforme à Covid».

Elle a déclaré à la publication: «Je pensais que j’étais conforme à Covid. Je ne l’étais pas. J’ai fait une erreur.

«J’étais un idiot et je me suis laissé tomber, ainsi que mes téléspectateurs. Je suis désolé pour ce que j’ai fait et pour tout chagrin d’amour que j’ai causé aux amis fidèles avec moi à l’époque.

« J’ai été sanctionné de manière appropriée. »

La star a poursuivi en disant que les téléspectateurs voulaient qu’elle revienne, Burley a déclaré: « J’ai payé pour mon erreur; à juste titre. Mes téléspectateurs m’ont dit à quel point ils étaient frustrés avec moi et ils ont eu raison de le faire.

« Avec le temps, la musique d'ambiance a changé et mes téléspectateurs voulaient que je revienne. »





La star est maintenant de retour et a fait un reportage sur le sommet du G7 à Cornwall et a passé son temps en suspension de plein salaire à faire du bénévolat dans une banque alimentaire et un centre de vaccination.

À son retour à Sky, elle a déclaré: « C’est génial d’être de retour. »

La rédactrice politique de la chaîne, Beth Rigby, et le correspondant Inzamam Rashid ont également été retirés des ondes pour avoir enfreint les règles de verrouillage.