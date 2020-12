Kay Burley a rompu son silence après avoir été interdite de se mélanger avec qui que ce soit à Noël.

Conformément aux règles du gouvernement, Kay – qui a récemment été suspendu de Sky News pour une infraction à la réglementation Covid – doit s’isoler pendant deux semaines après son retour d’Afrique du Sud.

Avec une nouvelle souche mutante détectée du virus, il est interdit à Kay de se mélanger avec qui que ce soit – y compris ceux de sa propre maison.

Aujourd’hui, elle a partagé un clip de sa prochaine apparition dans l’émission spéciale The Chase du jour de Noël, dans laquelle quatre célébrités mettront leurs connaissances à l’épreuve contre des quiz vétérans.

Le court extrait vidéo montre ses plaisanteries avec l’hôte Bradley Walsh alors qu’il pose ses questions sur le thème des fêtes.







(Image: Getty Images)



Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a informé hier la nation de la nouvelle forme de Covid, la qualifiant de «très préoccupante» et «encore plus transmissible» que la souche la plus courante.

On pense qu’elle est encore plus transmissible que la variante britannique, qui serait originaire du sud-est mais qui s’est depuis répandue dans tout le pays.

Les règles actuelles stipulent que quiconque a voyagé depuis l’Afrique du Sud dans les quinze jours doit s’isoler immédiatement.

Kay est retournée au Royaume-Uni le 18 décembre, ce qui signifie que sa mise en quarantaine devrait prendre fin le jour du Nouvel An.







(Image: ITV / Twitter)







(Image: ITV / Twitter)



Cela vient après que Kay ait provoqué une tempête après avoir été photographiée en train de violer les règles de verrouillage pour célébrer son 60e anniversaire.

Depuis, elle s’est excusée d’avoir « enfreint les règles par inadvertance », et « a accepté avec Sky News de se retirer de mon rôle de radiodiffusion pour une période de réflexion. »

On ne sait actuellement pas quand elle sera de retour.







(Image: Sky UK Limited.)



Hancock a déclaré hier: «Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement sud-africain pour la rigueur de sa science et l’ouverture et la transparence avec lesquelles il a agi à juste titre comme nous l’avons fait lorsque nous avons découvert une nouvelle variante ici.

« Cette nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte au Royaume-Uni. »

Allez-vous regarder The Chase le jour de Noël? Faites le nous savoir dans les commentaires.