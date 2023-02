Kay Adams choisit entre cheesesteaks, BBQ & Chiefs, Eagles

Kay Adams a rejoint Sterling Homes du podcast Arrowhead Addict et a fait son choix pour le Super Bowl 57.

Kay Adams, animatrice de Up and Adams sur FanDuel TV, qui est sur la dernière ligne droite de sa recherche du tout premier coordinateur de cocktails de Smirnoff qui sera révélé lundi, a pris le temps de parler avec Sterling Holmes du podcast Arrowhead Addict à propos des boissons, nourriture, et bien sûr, un peu de football.

Un ancien de Mizzou, vous devez vous attendre à ce qu’Adams prenne la direction des Chiefs sur celui-ci, n’est-ce pas? Adams aime les aspects des deux équipes. Holmes lui a fait subir un petit jeu de “Ceci ou Cela” pour lui faire prendre diverses questions Philly vs KC.

Avant cela, cependant, Adams a répondu à une grande question : lequel des quarts-arrière blessés aura le plus gros match ? Elle pense que ce sera Mahomes, sur qui elle a moins de questions.

“J’ai été vraiment impressionné par la ligne offensive avec les Chiefs. Ça va être un de ces jeux de tranchées bizarres. Mais si cela se résume aux quarts-arrière, vous regardez à quoi ressemblait Jalen Hurts contre la défense n ° 1 qu’ils ont couru sur lui. 148 verges au sol, Miles Sanders faisant son truc, quatre touchés contre cette défense n ° 1, mais je n’aimais pas ce que je voyais de Jalen Hurts lui-même. J’ai des questions sur Jalen Hurts que je n’ai tout simplement pas sur Mahomes.

Maintenant, les choses importantes. Peut-être la question la plus importante : Cheesesteaks ou barbecue ?

“Euh. Des steaks au fromage, bien sûr. Je suis tellement désolé, mais oui, je ne peux pas faire ces os et des trucs comme ça et je n’aime pas la sauce barbecue.

Entre AJ Brown et Travis Kelce, Adams pense que Kelce a le meilleur jour. Elle pense également que la mère Kelce est simplement assise et profite du jeu au lieu de soutenir l’un de ses fils.

Elle n’était pas tous des chefs, cependant. Adams pense que la ligne offensive des Eagles bat la course aux passes des Chiefs.

Bien sûr, la chose la plus importante… Qui Kay Adams choisit-il pour gagner ?

“[The Chiefs] dormaient toute l’année pendant que tout le monde parlait de tout le monde. Jeu serré cependant, score élevé.

Kansas City. Qui d’autre?

