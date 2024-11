KAWS, le collectionneur, déclare : « Je n’ai pas l’impression que quelque chose m’appartienne. »

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Donnelly possède plus de 4 000 pièces, suffisamment pour organiser une exposition de sa collection au Drawing Center de New York (à voir jusqu’au 19 janvier). Son art, mettant en vedette Companion (qui ressemble à Mickey Mouse), BFF (Elmo) et Chum (le Bonhomme Michelin), est très populaire même si les opinions critiques sont partagées. Mais il est largement respecté en tant que collectionneur, en particulier auprès des graffeurs, des artistes autodidactes et des habitants du centre-ville de New York des années 80. Plusieurs pièces remarquables de l’exposition, comme un dessin piquant d’un chat de Wong, décédé en 1999, et une peinture à plusieurs panneaux représentant des voitures et des serpents de David Wojnarowicz, un redoutable militant du sida décédé en 1992, qu’il a achetées à PPOW.