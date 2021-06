Kawhi Leonard et Paul George jouent le rôle principal alors que les Clippers coupent la tête de la série Jazz avec une victoire dans le match 3 | Nouvelles de la NBA

Kawhi Leonard a enregistré 34 points et Paul George a marqué 31 pour aider les Los Angeles Clippers à remporter une victoire 132-106 sur les Utah Jazz samedi soir pour réduire leur déficit à 2-1 en demi-finale de la Conférence Ouest.

Reggie Jackson et Nicolas Batum ont ajouté 17 points chacun pour Los Angeles, quatrième tête de série, qui a terminé le match avec un pointage de 26-11. Leonard a également fourni 12 rebonds.

Donovan Mitchell a marqué 30 points en 32 minutes pour Utah, tête de série numéro un, mais a raté les sept dernières minutes après s’être tordu la cheville droite, son retrait étant également dû au fait que le score est devenu unilatéral.

Mike Conley (ischio-jambiers) de l’Utah a raté son troisième match consécutif. Joe Ingles a marqué 19 points pour le Jazz, Jordan Clarkson a ajouté 14 points, Rudy Gobert a contribué 12 points et 10 rebonds, et Royce O’Neale a également marqué 12 points.

Démarreurs des Clippers de Los Angeles Points Rebonds Aides Paul Georges 31 3 5 Kawhi Léonard 34 12 5 Nicolas Batum 17 7 2 Reggie Jackson 17 1 3 Marcus Morris 6 2 1

Les Clippers ont fait 19 des 36 à trois points tout en tirant à 56,2 pour cent au total; George était six sur 10 à longue distance, Jackson a fait cinq sur six et Batum a frappé quatre sur six.

Le Jazz a tiré à 42,9% du terrain et était 19 sur 44 derrière l’arc, Mitchell cinq sur neuf et Ingles cinq sur huit.

Utah tirait de l’arrière 106-95 après un tir à trois points de Clarkson avec 7:18 à jouer. Mitchell a semblé se blesser à nouveau à la cheville lors de la possession suivante et a quitté le combat.

Les Clippers en ont profité en marquant 10 points consécutifs, Leonard et Batum drainant trois points consécutifs pour couronner la poussée et porter le score à 116-95 avec 5:22 à jouer.

Débutants de l’Utah Jazz Points Rebonds Aides Bogdan Bogdanovic 9 4 1 Royce O’Neale 12 6 2 Donovan Mitchell 30 5 4 Rudy Gobert 12 dix 0 Joe Inglés 19 4 2

Mitchell a supplié l’entraîneur de Jazz Quin Snyder pendant la dernière partie de la course à Los Angeles de le laisser revenir dans le match, mais a été refusé. Il a rejoint la légende de l’Utah Karl Malone en tant que seul joueur de l’histoire de la franchise à marquer au moins 30 points lors de cinq matchs consécutifs en séries éliminatoires. Malone l’a fait six fois de suite (trois en 1995, trois en 1996).

Les Clippers menaient 66-49 après le panier de Leonard pour commencer la deuxième mi-temps, mais le Jazz s’est éloigné et s’est déplacé à 84-76 sur un trois points de Bojan Bogdanovic avec 4:02 à jouer au troisième quart.

Los Angeles a marqué 10 des 14 points suivants pour prendre un avantage de 14 points sur le tir à trois points de Luke Kennard avant de conserver une avance de 94-83 avant la dernière strophe.

George a marqué 20 points en première mi-temps alors que Los Angeles détenait une avance de 64-49. Mitchell a marqué ses premiers points du match avec 7:34 à jouer en première mi-temps pour commencer une course dans laquelle il a marqué 16 points consécutifs pour l’Utah