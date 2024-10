Kawhi Leonard des Clippers absent indéfiniment en raison d’un problème au genou

Tondeuses étoile en avant Kawhi Léonard devrait être absent indéfiniment alors qu’il continue de se remettre d’une inflammation du genou droit, selon des sources de la ligue. Shams Charania et Ohm Youngmisuk d’ESPN.

Lors de la journée médiatique de l’équipe le 30 septembre, Leonard a exprimé son optimisme quant à sa préparation pour le match d’ouverture de la saison régulière le 23 octobre. D’après le rapport d’ESPN, il n’y a pratiquement aucune chance que cela se produise.

Leonard, qui a souffert d’une inflammation du genou droit à la fin de la saison dernière et a subi une intervention chirurgicale pendant l’intersaison, n’a pas encore participé aux exercices de contact et travaille au renforcement du genou. Il a été exclu pour le reste de la pré-saison plus tôt cette semaine.

« Il ne fait pas partie de ce que nous faisons au quotidien», entraîneur adjoint des Clippers Brian Shaw a déclaré après l’entraînement de mercredi. « Je sais que la ligne directrice de l’entreprise est que nous allons être patients avec lui, alors il fait tout ce qu’il peut pour le rééduquer et renforcer ce genou par lui-même avec notre personnel médical. Et nous avons juste affaire aux gars que nous avons [available].»

Selon le duo d’ESPN, les Clippers et Leonard travaillent ensemble pour trouver la meilleure solution à long terme pour garder le double MVP de la finale en bonne santé. L’équipe prévoit d’être prudente avec Leonard, qui s’est déchiré le LCA droit en 2021, puis le ménisque droit en 2023. Il a raté toute la saison 2021/22 alors qu’il se remettait d’une blessure au LCA.

Deux fois joueur défensif de l’année, le joueur de 33 ans reste une force dans les deux sens lorsqu’il est actif. Il est apparu dans 68 matchs la saison dernière (34,3 MPG), avec une moyenne de 23,7 PPG, 6,1 RPG, 3,6 APG, 1,6 SPG et 0,9 BPG au tir .525/.417/.885. Cependant, comme mentionné précédemment, il a été gêné par une inflammation du genou pour terminer l’année 23/24, y compris lors de la défaite de Los Angeles en séries éliminatoires au premier tour contre Dallas.

Leonard figurait à l’origine sur la liste de USA Basketball pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris cet été, mais il a été remplacé par Derrick Blanc avant le début de l’événement. L’équipe américaine a remporté la médaille d’or après avoir battu la Serbie et la France respectivement en demi-finale et en finale.

Avec Leonard absent pour ouvrir la saison et Paul Georges Partis pour Philadelphie en agence libre, les Clippers auront la lourde tâche de remplacer leur production, notamment offensive. Ils auront besoin de plusieurs joueurs pour intensifier leurs efforts, avec des ajouts hors saison Derrick Jones et Nicolas Batum parmi les candidats à plus de temps de jeu.

Leonard est sous contrat jusqu’en 2026/27 après avoir signé une prolongation de trois ans d’une valeur de 152 millions de dollars la saison dernière.