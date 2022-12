Kawanakakoa, considérée comme la dernière princesse hawaïenne, décède à 96 ans

HONOLULU (AP) – Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, la soi-disant dernière princesse hawaïenne dont la lignée comprenait la famille royale qui régnait autrefois sur les îles et un homme d’affaires irlandais qui est devenu l’un des plus grands propriétaires terriens d’Hawaï, est décédée dimanche. Elle avait 96 ans.

Sa mort a été annoncée lundi matin au palais Iolani, la seule résidence royale américaine où résidait la monarchie hawaïenne mais qui sert maintenant principalement de musée. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Elle ne détenait aucun titre officiel, mais était un rappel vivant de la monarchie hawaïenne et un symbole de l’identité nationale hawaïenne qui a perduré après le renversement du royaume par des hommes d’affaires américains en 1893.

“Elle a toujours été appelée princesse parmi les Hawaïens parce que les Hawaïens ont reconnu cette lignée”, a déclaré Kimo Alama Keaulana, professeur adjoint de langue et d’études hawaïennes au Honolulu Community College, dans une interview en 2018. « Les Hawaïens sont attachés à la généalogie. Et donc généalogiquement parlant, elle est de sang royal élevé.

Il l’a appelée «la dernière de nos alii», en utilisant le mot hawaïen pour la royauté: «Elle incarne ce qu’est la royauté hawaïenne – dans toute sa dignité, son intelligence et son art.»

James Campbell, son arrière-grand-père, était un homme d’affaires irlandais qui a fait fortune en tant que propriétaire d’une plantation de canne à sucre et l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Hawaï.

Il a épousé Abigail Kuaihelani Maipinepine Bright. Leur fille, Abigail Campbell Kawānanakoa, a épousé le prince David Kawānanakoa, qui a été nommé héritier du trône.

Après la mort du prince, sa veuve a adopté la jeune Abigail, ce qui a renforcé sa revendication d’un titre de princesse. Elle a reconnu dans une interview avec Honolulu Magazine en 2021 que si la monarchie avait survécu, son cousin Edward Kawānanakoa serait en ligne pour être le dirigeant, pas elle.

“Bien sûr, je serais le pouvoir derrière le trône, cela ne fait aucun doute”, a-t-elle plaisanté.

En tant qu’enfant unique d’un enfant unique, Kawānanakoa a reçu plus d’argent Campbell que quiconque et a amassé une fiducie évaluée à environ 215 millions de dollars.

Elle a financé diverses causes au fil des ans, y compris des bourses d’études pour les étudiants hawaïens autochtones, s’opposant au projet de transport ferroviaire d’Honolulu, soutenant les manifestations contre un télescope géant, faisant don d’articles appartenant au roi Kalākaua et à la reine Kapiʻolani pour une exposition publique, y compris un diamant de 14 carats du roi. bague pinky et maintien du palais ʻIolani.

Les critiques ont déclaré que parce qu’il reste d’autres descendants de la famille royale qui ne revendiquent aucun titre, Kawānanakoa a été retenue comme la dernière princesse hawaïenne simplement à cause de sa richesse et de son titre honorifique.

L’activiste hawaïen Walter Ritte a déclaré que de nombreux Hawaïens ne souhaitaient pas savoir si elle était une princesse et que son impact sur la culture autochtone était minime.

“Nous ne comprenions pas très bien quel était son rôle et comment elle pouvait nous aider”, a déclaré Ritte.

De nombreux Hawaïens ne pouvaient pas s’identifier à elle, a-t-il déclaré. “Nous appelons cela les maka-maks élevés”, a-t-il déclaré en utilisant un terme Hawaii Pidgin qui peut signifier la classe supérieure.

Né à Honolulu, Kawānanakoa a fait ses études à Punahou, une prestigieuse école préparatoire. Elle a également fréquenté une école américaine à Shanghai et est diplômée du lycée entièrement féminin Notre Dame de Belmont, en Californie, où elle était pensionnaire.

Elle a été brièvement fiancée à un homme, mais la plupart de ses relations à long terme étaient avec des femmes.

“Elle était toujours curieuse de savoir ce que les gens feraient pour de l’argent”, a déclaré Jim Wright, qui était son avocat personnel depuis 1998 jusqu’à ce qu’elle le licencie en 2017 lors d’une âpre bataille judiciaire pour le contrôle de sa confiance.

Il a rappelé un moment où l’évêque du diocèse catholique d’Honolulu a demandé un don de 100 000 $ pour marquer la canonisation de Sainte Marianne. Elle lui a dit qu’elle ne donnerait l’argent à l’église que si elle pouvait obtenir une photo du pape Benoît XVI acceptant son chèque, a déclaré Wright.

Lorsque l’évêque a accepté, Kawānanakoa a été déçu. “Elle espérait vraiment qu’ils lui diraient de s’éloigner”, a déclaré Wright.

Pendant ce temps, elle a trouvé agréable le refus du Dalaï Lama d’accepter ses cadeaux monétaires en 2012, a déclaré Wright: “Elle était si heureuse que quelqu’un ait réellement une certaine intégrité.”

L’une de ses passions était l’élevage de chevaux de course.

Elle a été intronisée au American Quarter Horse Hall of Fame en 2018, l’American Quarter Horse Association notant qu’elle était «la meilleure éleveuse de tous les temps de l’industrie à la tête d’une opération qui a rapporté plus de 10 millions de dollars».

L’un de ses chevaux, A Classic Dash, a remporté 1 million de dollars en 1993 au All-American Futurity du Nouveau-Mexique.

En plus d’attirer l’attention avec ses chevaux de course, Kawānanakoa a acquis une notoriété lorsqu’elle s’est assise sur un trône du palais ʻIolani pour une séance photo du magazine Life en 1998. Elle a endommagé certains de ses fils fragiles.

Le tumulte a conduit à son éviction en tant que présidente des Amis du Palais Iolani, poste qu’elle a occupé pendant plus de 25 ans.

La bataille pour le contrôle de sa confiance a commencé lorsqu’un juge a approuvé Wright en tant que fiduciaire après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Elle a affirmé qu’elle n’était pas en état d’ébriété, a renvoyé Wright et a épousé Veronica Gail Worth, sa partenaire depuis 20 ans.

Les documents judiciaires dans l’affaire alléguaient que l’épouse avait agressé physiquement Kawānanakoa. Les avocats du couple ont contesté les allégations.

En 2018, Kawānanakoa a tenté de modifier sa fiducie pour s’assurer que sa femme recevrait 40 millions de dollars et tous ses biens personnels, selon les archives judiciaires.

En 2020, un juge a statué que Kawānanakoa n’était pas en mesure de gérer ses biens et ses affaires parce qu’elle était en état d’ébriété.

Pour les audiences dans l’affaire, sa femme les conduisait à une cabine pour handicapés près de l’entrée arrière d’un palais de justice du centre-ville d’Honolulu dans une Rolls Royce noire.

“Ma femme? Oh, ma femme », a-t-elle déclaré dans une interview vidéo que son publiciste a publiée en 2019 pour répondre aux allégations soulevées dans l’affaire judiciaire, y compris la façon dont sa femme la traitait. “Si ce n’était pas pour Gail, je ne serais pas aussi normale que vous me voyez maintenant”, a-t-elle déclaré dans la vidéo montrant ses cheveux coiffés, son visage maquillé et sa manucure rouge.

C’était “déchirant”, a-t-elle dit, de ne pas pouvoir remplir son obligation envers le peuple hawaïen au milieu de querelles juridiques sur sa confiance.

“Mon héritage dicte que je dois prendre soin du peuple hawaïen”, a-t-elle déclaré lors d’une audience au tribunal.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press