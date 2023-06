Kawakami: New Warriors GM Mike Dunleavy fait une introduction confiante et détendue

SAN FRANCISCO – Mike Dunleavy Jr. a d’abord parlé calmement et avec déférence, mais cela n’a pas duré trop longtemps.

C’était un moment d’humilité, bien sûr, parce que Dunleavy était assis à côté de Joe Lacob, se présentant comme le remplaçant de Bob Myers et prenant en charge une équipe qui a accompli quelques choses au fil des ans, certaines avec Dunleavy au front office et oui , trois championnats à cette époque avant son arrivée ici. Arriver chaud et hargneux aurait été tout à fait faux.

Mais ce n’était ni le moment ni le lieu d’agir comme un directeur général faible non plus. Vous avez besoin de personnalité, de beaucoup de nerf, de beaucoup de créativité et d’un peu de dextérité verbale pour survivre et réussir en tant que directeur général de la NBA au sommet de ce sport. Surtout assis à côté de Lacob et gérant ce fier groupe de vétérans. Et alors que la conférence de presse de lundi se poursuivait et que Dunleavy traitait les questions sur l’agence libre de Draymond Green, le cheminement de carrière de Jordan Poole et tous les autres problèmes, Dunleavy était finalement si à l’aise qu’il a commencé quelques volées d’improvisation avec Lacob, en direct et diffusé dans l’univers de la NBA. . Ça aurait pu mal tourner. Mais ce n’était pas le cas.

« Je ne sais pas, Joe, avez-vous d’autres commentaires sur les transactions théoriques qui n’ont pas encore été faites ? » Dunleavy a craqué quand lui et Lacob ont été interrogés sur les ramifications de l’échange encore non officiel de Bradley Beal contre Chris Paul.

La réponse de Lacob, avec un sourire (après une petite pause) : « Non. Merci pour l’indice.

Le propriétaire et son nouveau directeur général avaient l’air détendus assis l’un à côté de l’autre. Vous pouvez imaginer qu’ils ont débattu d’idées pendant des années (Dunleavy est devenu éclaireur en 2018), vous pouvez les imaginer peut-être en désaccord sur certaines choses et parvenir à un compromis équitable, et vous pouvez voir comment cela pourrait fonctionner dans le l’avenir, même sans Myers pour garder tout le monde sur la bonne voie.

Plus que tout, je pensais que Dunleavy semblait sûr de lui et de sa capacité à faire ce travail plutôt scruté. Cela ne signifie pas qu’il est assuré d’aider à élever cette équipe vers un autre championnat ou même vers quelques places supplémentaires en séries éliminatoires. Il y a de grandes questions à venir, une énorme facture de taxe de luxe à venir, des restrictions de l’ABC sur ce qu’ils peuvent faire, des places importantes à remplir et un propriétaire exigeant qui voudra des mises à jour toutes les heures.

Gérer les dernières étapes du prime de Stephen Curry et les prochaines étapes pour Draymond, Klay Thompson et les autres ne sera pas facile. Cela n’aurait pas été facile pour Myers ou Jerry West ou Masai Ujiri ou n’importe qui d’autre. Ce ne sera certainement pas facile pour un directeur général débutant.

Mais tu ne peux pas diriger une équipe si tu as peur de ça. Vous ne pouvez pas amener les joueurs, les entraîneurs, les agents, les propriétaires et tout le monde à suivre votre vision si vous essayez simplement de plaire à votre patron. Vous avez besoin de vision. Vous devez vous défendre dans les salles où les décisions sont prises. Vous n’avez pas besoin de gagner toutes les conférences de presse, mais vous ne pouvez pas non plus vous effondrer.

« C’est drôle, je parlais à Bob cette semaine », a déclaré Dunleavy dans sa déclaration d’ouverture. « Il m’a demandé : ‘Tu vas faire le travail ?’ J’ai dit: ‘Oui, je pense que oui. Mais je dois être honnête, je suis un peu mal à l’aise de prendre votre travail.

« Il a dit: » Dunleavy, allez, mec, ce n’est pas comme si tu prenais un organe, c’est juste un travail. Nous avons en quelque sorte ri à ce sujet. À ce moment-là, ‘Très bien, c’est bon d’aller ici.’ J’ai obtenu l’approbation de Bob, ce qui est bien. C’est quelqu’un sur qui je me suis appuyé et sur qui je continuerai de m’appuyer, ainsi que d’autres personnes de notre organisation. Merci, Bob, pour tout ce que vous avez fait avec cette équipe. Tu vas nous manquer, mais nous savons que tu seras là.

Bien sûr, personne ne comprend mieux les exigences que Myers, qui a mis Dunleavy sur cette voie il y a cinq ans ou, vraiment, peut-être une décennie avant cela. Myers était l’agent NBA de Dunleavy. C’est l’un des meilleurs amis de Dunleavy. Il l’a amené aux Warriors, d’abord en tant qu’éclaireur, puis, dans les jours chaotiques de juillet 2019, lorsque Kevin Durant partait et que Myers devait refaire la majeure partie de la liste des Warriors, il a choisi Dunleavy comme son meilleur lieutenant.

Il n’est donc pas surprenant que Dunleavy ait mentionné à plusieurs reprises le championnat 2022 lundi – c’est la liste qu’il a aidé à constituer, et c’est le genre d’équipe connectée qu’il veut voir dans le futur.

« Tout ce pour quoi je suis ici, je me tiens à bord », a déclaré Dunleavy lorsqu’on lui a demandé s’il avait joué un rôle important dans tous les mouvements sous Myers au cours des cinq dernières années. Puis il a ajouté avec un sourire : « Les trois championnats auxquels je n’ai pas participé, je suis d’accord avec ça aussi. »

Lacob a déclaré qu’il n’avait interviewé personne d’autre pour ce travail, en partie parce qu’il continuait d’espérer que Myers ne partirait pas, puis il est arrivé très tard dans le processus, en partie parce que Lacob était déjà à l’aise avec Dunleavy et en partie parce que c’était assez évident à tout le monde que les relations et l’expérience de Dunleavy avec Curry, Draymond, Klay, Steve Kerr et l’ensemble de la boutique du personnel faisaient de lui de loin le candidat de choix.

Encore une fois, Dunleavy n’intervient pas pour tout changer chez les Warriors. En fait, d’après tout ce que j’ai entendu et appris, lui et Myers ont une vision assez similaire de la constitution d’équipes et de la stratégie de basket-ball. Nous ne le saurons pas tant que Dunleavy ne commencera pas à recruter, à recruter et à échanger des personnes, mais il semble probable qu’il gravitera vers les mêmes types d’ailes athlétiques, intelligentes et bidirectionnelles que Myers appréciait tant, d’Andre Iguodala à Durant. à Andrew Wiggins à Jonathan Kuminga et Moses Moody.

« En ce qui concerne les compétences individuelles, accordez la priorité à la capacité de jouer dans les deux sens, à défendre votre position et à l’attaque pour pouvoir apporter quelque chose à la table », a déclaré Dunleavy. « Une prime élevée sur le tir de nos jours avec la façon dont la ligue évolue. Le tir est important. Ce sont en quelque sorte les choses principales, et vous progressez avec d’autres ensembles de compétences.

Jeu à deux et bon tir ? Cela aurait pu être dit par Myers. Cela aurait pu être dit par Kerr. Cela aurait pu être dit par n’importe lequel des autres dirigeants de l’équipe, y compris Kirk Lacob et Larry Harris. C’est la formule des Warriors.

Mais Dunleavy n’est pas le GM aujourd’hui juste à cause de ça. Il est le directeur général parce qu’il s’intègre si bien et si rapidement dans l’équipe de Myers et, même si lui et Myers ont des antécédents très différents, parce qu’ils sont si similaires. Dunleavy était la superstar de Duke, le choix n ° 3 des Warriors qui a traversé des années difficiles ici, mais a eu une précieuse carrière de 15 ans dans la NBA. Myers était le figurant de l’UCLA qui a obtenu son diplôme de droit lors d’un stage en tant qu’agent. Oui, des gars très différents. Mais les deux aiment parler et désamorcer les situations avec leur humour. Pour citer un mot de Dunleavy : Ce sont des connecteurs.

« C’est un très bon communicateur », a déclaré Lacob à propos de Dunleavy. « Il est très minutieux dans sa réflexion. Très analytique. (Se tournant vers Dunleavy), vous avez utilisé le mot « mesuré », qui est un autre mot que j’aime beaucoup. Il pense de manière mesurée. Il ne se contente pas de laisser échapper les choses.

Alors qu’en est-il des deux joueurs les plus impénétrables de la liste – Poole et Kuminga? Dunleavy a personnellement repéré Poole avant que les Warriors ne le repêchent en 2019 et Dunleavy a toujours été un partisan de la valeur de Poole. Et Dunleavy a été absolument impliqué dans la décision de rédiger Kuminga en 2021.

Alors que la spéculation commerciale (certaines par moi!) Percole sur les deux joueurs, Dunleavy ne peut pas et n’exclura pas d’examiner toute option sur le marché du commerce. Mais les Warriors ne cherchent probablement pas à échanger l’un ou l’autre joueur à ce stade ; c’est certainement le signal que Dunleavy a envoyé lundi, et il est confirmé par tout ce que j’ai entendu des sources des Warriors ces dernières semaines et qui m’a été répété lundi. Ils considéreront toutes les options, mais la prémisse de travail est qu’il leur faudrait des offres énormes pour envisager de déplacer Poole et / ou Kuminga.

« Nous aimons avoir ces gars ici », a déclaré Dunleavy. « Jordan, surtout avec sa prolongation de contrat, nous prévoyons de l’avoir au moins quatre ans de plus. Jonathan a fait preuve de progression et de croissance au cours de ses quatre premières années. Malheureusement pour lui, le temps de jeu n’a pas été au rendez-vous. C’est sur nos épaules à tous de déterminer comment le faire entrer davantage dans le jeu. C’est sur les épaules de Jonathan de s’améliorer et de faire les bons ajustements à son jeu, ainsi que sur notre front office, notre équipe d’entraîneurs qui détermine ce qui fonctionne.

« Ces deux gars, vraiment, vraiment de bons jeunes joueurs. Nous sommes contents d’eux. Ils ont une grande valeur dans la ligue. Évidemment, beaucoup de rumeurs et de choses arrivent à cette période de l’année. Nous sommes heureux avec ces gars-là.

Alors maintenant, Dunleavy se lance dans cet immense travail, remplaçant une légende de GM et travaillant pour Joe Lacob. Je peux vous dire que Lacob a déjà été très impressionné par une chose lundi : « En fait, il a appelé moi ce matin », a déclaré Lacob à propos de Dunleavy. « M’a réveillé. En fait, j’étais debout mais je regardais une émission à la télévision, ‘First Take’.

Eh bien, c’est un début audacieux, je suppose. Le premier de quelques milliers de jours de garde et sous le microscope. Mike, es-tu prêt pour ça ?

« Absolument », a déclaré Dunleavy. «Premièrement, apprendre à connaître Joe au cours des dernières années, je suis à l’aise avec ça. Mais deuxièmement, je ne voudrais pas qu’il en soit autrement pour ce qui est d’avoir un propriétaire moins impliqué, moins opiniâtre, moins compétitif, moins disposé à dépenser pour améliorer la liste, nous donnant les ressources dont nous avons besoin. Donnez-moi tous ces trucs contre l’alternative. Oui, je pense que je suis prêt pour ça.

À la fin de ce long presseur, Dunleavy ne parlait plus si doucement. Il était souriant et à l’aise. Il a eu d’autres blagues par la suite. Il n’avait pas l’air soulagé que cette étape soit terminée, il avait juste l’air prêt pour plus.

