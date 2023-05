Kawakami : Les guerriers sont meilleurs que leur flop du jeu 3, mais combien de fois peuvent-ils faire cela ?

LOS ANGELES – Leur marge d’erreur est plus petite ces jours-ci. Beaucoup plus petit. Ce n’est pas comme si les Warriors avaient Kevin Durant pour les renflouer pendant un quart ou, hé, peut-être une série entière. Ce n’est pas comme s’ils avaient un Andre Iguodala de premier ordre pour rendre l’adversaire fou pour cinq possessions consécutives ou un Andrew Bogut en colère visant à éclabousser tout défenseur qui se rapproche trop de Stephen Curry.

Ce n’est pas comme si les Warriors avaient en fait mis en place deux ou trois semaines consécutives d’excellent basket-ball à tout moment cette saison, en particulier sur la route. Ou même deux ou trois grands jeux d’affilée. Il y a une raison à cela !

Leur marge d’erreur est beaucoup plus petite. C’est minuscule. Dans un moment comme le match 3 contre les Lakers samedi à Crypto.com Arena, il aurait pu s’agir d’un seul jeu soufflé à un moment particulièrement vital – gâché par Curry et Klay Thompson, entre tous – qui a tout court-circuité pour les Warriors et mis en place les Lakers pour prendre une avance de 2-1 dans la série.

« Il y a eu un roulement où moi et Klay avons eu un petit malentendu en transition », a déclaré Curry après la défaite 127-97 des Warriors. « Et puis un déluge de sifflets et tout ça a rapidement changé l’élan. C’était vraiment le moment où j’ai senti qu’ils avaient la vie. Ils ont terminé le quart en force, ils ont continué en seconde mi-temps. Nous devons donc répondre.

L’erreur est survenue avec 7:35 à faire au deuxième quart, les Warriors ayant fière allure et menant, 40-29. Les Lakers ont raté un 3 points et le ballon est arrivé à Curry, qui a vu Klay courir devant la défense des Lakers. Mais juste au moment où Curry a lancé une passe menant Klay au bord, Klay a tourné la tête et a commencé à courir vers le coin gauche pour un 3. Lorsque le ballon a rebondi hors des limites, Curry a tourné le dos et a crié de frustration.

À partir de là, les Warriors semblaient simplement perdus et non composés. Les Lakers ont dominé les Warriors 30-8 dans le reste du quart pour prendre une avance de 59-48 à la mi-temps. Au cours de cette période, les Warriors ont été appelés pour une faute flagrante 1 (sur Moses Moody pour avoir attrapé le pied d’Anthony Davis) et trois fautes techniques (une sur Draymond Green et JaMychal Green et une pour une violation défensive de trois secondes) et les Lakers a tiré 14 lancers francs au total.

Le match 1 était correct. Le match 2 était une éruption des Warriors. Le match 3 est une éruption des Lakers. Pour tout le Hulyballo menant à cette série, ça n’a pas été très intense. La série Kings était BEAUCOUP plus intense dès le premier avertissement. Mais cela pourrait s’accélérer. —Tim Kawakami (@timkawakami) 7 mai 2023

Comme l’a dit Draymond, « Le jeu s’est arrêté. » C’est exactement ce que veulent les Lakers. Et tandis que plusieurs Warriors mijotaient par la suite à propos de l’arbitrage (les Lakers ont tiré 20 lancers francs de plus), Steve Kerr avait la description la plus judicieuse et probablement la plus pratique : « Je dois être plus prêt que nous. »

Bien sûr, certains des appels fautifs étaient probablement au mieux à la limite. Mais la majorité d’entre eux sont simplement venus lorsque Davis, LeBron James et les autres Lakers agressifs ont battu les Warriors à un endroit, puis ont utilisé leurs plus gros cadres pour se caler dans le panier et forcer les Warriors à les saisir. Ce qui a arrêté le jeu de transition des Warriors et a conduit à de nombreuses passes forcées et à 19 revirements au total – six par Klay, quatre par Jordan Poole et trois chacun par Curry et Kevon Looney.

Cela ressemble-t-il à la formule des Lakers pour leur victoire dans le premier match ? Oui. Cela ressemble-t-il à beaucoup de ces 30 matchs sur la route que les Warriors ont perdus en saison régulière ? Oui. Et bien que cette série, après trois matchs, n’ait presque aucune similitude avec l’urgence et la passion de la série Kings, eh bien, les Warriors n’étaient pas exactement parfaits dans celui-là non plus.

Ils étaient la 6e tête de série en Occident pour de nombreuses raisons. Ils ont perdu 38 matchs. Il y a aussi de bonnes choses là-dedans, y compris cette incroyable victoire dans le match 7 à Sacramento. Les Warriors ont toujours cela en eux, mais probablement pas aussi souvent qu’avant. Et cela conduira soit à une autre longue série de victoires sur les Lakers, soit à une courte victoire infructueuse.

Il y a encore des moments glorieux à venir pour les Warriors, je crois. Mais ce que nous pouvons également prédire de manière réaliste : il y aura des tas d’ennuis entrecoupés parce que c’est le prix à payer pour marcher sur cette mince ligne des séries éliminatoires. Ils sont plus âgés, pas aussi profonds et pas aussi bien assemblés qu’ils ne l’étaient même la dernière post-saison.

« Juste une soirée difficile pour tout le monde, vraiment », a déclaré Kerr. «Nous avons eu 25 passes décisives et 19 revirements. Ce ne sont pas de bons chiffres pour nous. Ces 19 revirements ont mené à 27 points. Ils ont tiré 20 lancers francs de plus que nous. Vous mettez tous ces chiffres ensemble, c’était un match des Lakers, dominant depuis la ligne de faute et sortant en transition sur la base du fait que nous n’avions pas de bonnes possessions offensives.

Ce qui est également frappant, c’est à quel point ces deux équipes sont différentes. Ils sont très proches dans l’ensemble, mais les Warriors et les Lakers essaient de faire des choses si radicalement différentes les uns des autres que les deux derniers matchs se sont avérés relativement ennuyeux – décidés à la fin du troisième trimestre.

Dans le match 2, Kerr a fait les ajustements, est allé au petit ballon et a tourné autour des Lakers plus lents. Dans le match 3, l’entraîneur des Lakers Darvin Ham a fait les ajustements, mettant Austin Reaves sur Curry et libérant Jarred Vanderbilt pour errer, ce qui a emporté une partie du jeu de pick-and-roll des Warriors.

« Nous comprenons les choses que nous devons faire pour les garder hors de la ligne des lancers francs, qu’il s’agisse d’appels avec lesquels nous sommes d’accord ou non, ce que nous n’avons pas fait ce soir », a déclaré Curry. « Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle vous perdez. C’est juste une prise de conscience de la façon dont nous essayons de créer une belle apparence, d’être durs et physiques du côté défensif du sol sans faute pour garder le rythme où nous le voulons et connecter le jeu. C’est assez simple, il suffit de le faire. C’est évidemment une excellente équipe et ce n’est pas comme si nous pouvions simplement arriver ici et les battre, mais vous vous inspirez de certaines tendances du match 2 auxquelles nous pouvons en quelque sorte revenir.

« Nous avons eu beaucoup de blessures auto-infligées ce soir, nous devons donc corriger cela. »

Le résultat des deux derniers matchs : soit les Warriors lancent le jeu à une vitesse fulgurante, font tourner les plus gros Lakers… et gagnent facilement, soit les Lakers se tordent et lancent les plus petits Warriors basés sur le périmètre dans un concours de lancer franc… et gagnent facilement.

« Surtout sur la route et la façon dont ils essaient de nous défendre, quand le jeu s’arrête, ce n’est pas en notre faveur », a déclaré Curry. « Nous devons donc juste comprendre l’élan dans un jeu, comme deux styles de jeu différents, tout compte. »

Que s’est-il passé lors de cette passe ?

« C’est évidemment ma faute parce que j’ai lancé la passe », a déclaré Curry. « Mais c’est une de ces pièces où vous faites une lecture pour quelqu’un d’autre. C’est comme un péché capital en tant que meneur de jeu – faire une lecture quand vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde. Je sais qu’il dirait que s’il se retournait et regardait, il aurait eu un lay-up, mais j’ai lancé la passe, donc c’est un de ces jeux du genre bang-bang. J’étais frustré par le fait que je l’ai jeté, parce que j’ai tout vu du début à la fin. Mais c’est juste un jeu d’élan.

« C’était de ma faute », a déclaré Klay. « J’aurais dû sprinter jusqu’au bord. J’essayais de courir jusqu’au coin, mais j’aurais dû sprinter jusqu’au bord, avoir ce lay-up. Je vais regarder le film et je sais que j’irai beaucoup mieux lundi.

Les dirigeants des Warriors savent qu’ils ont dit ces choses après plusieurs défaites récentes. Ils ont ressenti cela, ils ont souligné leurs erreurs et ils ont dit qu’ils seraient meilleurs au prochain match. Ils ont également eu raison pour la plupart, en particulier dans les heures mémorables entre la terrible défaite du match 6 contre les Kings et le match 7. Curry a fait référence à tout ce samedi, et vous pouvez dire qu’il a également compris qu’il disait ces choses un parcelle. Et que les Warriors n’avaient pas l’habitude de dire ces choses.

Mais c’était une autre fois. C’était quand ils étaient plus jeunes et plus profonds et n’ont pas pris de retard dans les séries éliminatoires du premier tour. Les guerriers peuvent trouver leur chemin hors de celui-ci, tout comme ils l’ont fait dans le dernier, mais ils se compliquent la tâche. Ils peuvent le sentir. Vous savez qu’ils peuvent le sentir.

(Photo: Ronald Martinez / Getty Images)