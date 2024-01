Kawakami : les 49ers ne sont pas seulement revenus pour remporter le titre NFC, ils ont justifié toute cette époque

SANTA CLARA, Californie — Lorsque le moment de vérité absolue est arrivé dimanche, les 49ers de San Francisco n’avaient pas peur, ils étaient en colère. Ils avaient honte. Ils lançaient le match de championnat NFC et ils savaient qu’ils ne le feraient jamais, jamais, jamais se pardonner cela.

Et ils ont eu la moitié du football pour changer le cours de tout. Non seulement pour répondre au moment présent, mais pour justifier toute une époque de cette franchise. Les bonnes équipes ne perdent pas comme ça. Les équipes de caractère n’expirent pas de façon aussi pathétique. Les équipes construites comme celle-ci ne s’effondrent pas à un pas du Super Bowl. Regarde dans le mirroir. Comprenez-le.

“C’était embarrassant”, a déclaré Nick Bosa à propos du déficit de 24-7 des 49ers à la mi-temps contre les Lions de Détroit. «Je me sentais un peu impuissant. Nous ne voulions pas être considérés comme des échecs.

Ce qui s’est passé ensuite, c’est qu’environ 20 choses se sont produites dans une synchronicité aléatoire, pleines de l’élan déchaîné des 49ers, des réponses de plus en plus bancales des Lions et d’une énergie tonitruante circulant à travers le stade Levi’s et résonnant vraisemblablement dans tout le système solaire. Ce qui s’est passé ensuite, c’est un troisième quart-temps qui a commencé lentement et méthodiquement, puis a continué à s’accélérer, passant frénétiquement d’improbable à possible, faisable, probable et finalement inévitable, jusqu’à ce que les 49ers aient dominé Détroit 17-0, égalisé le score et mis en place. l’une des victoires les plus convaincantes de l’histoire des 49ers, 34-31.

Le troisième quart-temps, c’était comme regarder Mike Tyson quitter la toile et continuer à frapper jusqu’à la fin. Ce sont les 49ers qui ont retrouvé leur estime d’eux-mêmes à temps. Parce que s’ils perdaient comme ça, s’ils perdaient leur troisième match de championnat NFC consécutif, pourraient-ils même supporter de réessayer tout cela la saison prochaine et la saison suivante avec tous les mêmes joueurs et dirigeants ?

C’est une victoire qui, du moins pour le moment, a fait que la participation des 49ers au Super Bowl 58 contre les Chiefs de Kansas City le 11 février ressemble plus à un épilogue qu’à l’histoire principale. C’est une victoire qui a laissé les joueurs et les entraîneurs des 49ers presque trop épuisés pour célébrer et trop soulagés pour mentir sur la façon dont cela s’est produit.

Ils puaient pendant la première mi-temps. Puis ils ont décidé d’arrêter de puer.

“Je pense que nous étions juste énervés”, a déclaré Kyle Shanahan. «Je pense que les gars étaient extrêmement énervés. Cette première mi-temps ne consistait pas à perdre 17 points, c’était la façon dont nous étions menés. (Les Lions) réussissaient en quelque sorte dans le jeu de course. Nous n’avons pas non plus obtenu grand-chose dans notre jeu de course. Nous ne voulons pas sortir comme ça. Nous nous sommes creusés dans un grand trou.

« Je ne parlais pas seulement de la façon de gagner ce match. Je parlais de la façon de commencer à bien jouer. Nous avons trop de respect pour notre équipe. Cela aurait été une façon très difficile d’en finir avec cela si nous n’avions pas pu mieux jouer avec notre groupe.

Les 49ers ont riposté si rapidement au troisième quart – un panier après avoir obtenu le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, un quatrième arrêt des Lions, un touché, un échappé récupéré et un autre touché a égalisé le score en moins de 12 minutes. de temps de jeu – qu’ils n’avaient même pas besoin de faire un retour au quatrième quart.

Cela signifiait qu’ils n’avaient pas modifié la fameuse statistique selon laquelle ils avaient une fiche de 0-38 à l’époque Shanahan alors qu’ils étaient menés de 7 points ou plus au quatrième quart, mais après leur rallye tardif pour battre les Packers il y a une semaine et maintenant ce rallye monumental. , allez-y et dites aux 49ers qu’il existe une statistique qui prouve qu’ils sont incapables de faire de grands retours.

“Ce sont des semaines consécutives”, a déclaré Brandon Aiyuk, dont l’incroyable attrapé de 51 verges (après une déviation en boucle) a préparé son attrapé de TD qui a suivi, qui a ramené les 49ers à 24-17 avec 5:17 à jouer en troisième. « Des victoires que nous n’étions pas censés avoir, apparemment. Mais ce sont deux victoires courageuses, des victoires qui montrent simplement le type d’équipe que nous avons. L’état d’esprit, la volonté et le cœur que chacun a.

La capture d’une passe de Brandon Aiyuk par Kindle Vildor a été un jeu clé. (Ezra Shaw/Getty Images)

Bien sûr, la seule façon de faire ce genre de retour est de jouer suffisamment mal au début pour que cela soit nécessaire, ce qui est exactement ce qui s’est produit dimanche pour les 49ers. Les Lions ont joué plus vite que les 49ers en première mi-temps, ils ont appelé des jeux de course erronés qui ont rendu la défense des 49ers lente et confuse et les Lions ont également largement dérouté l’offensive des 49ers. Brock Purdy a lancé une interception. Le jeu de course des 49ers n’a abouti à rien. Jake Moody a raté un panier.

Mais les 49ers savaient qu’ils obtiendraient le coup d’envoi du troisième quart-temps et savaient que s’ils obtenaient un seul score et arrêtaient ensuite les Lions une seule fois, peut-être que Levi’s commencerait à gronder et que tout pourrait arriver. Et les 49ers savaient qu’ils étaient suffisamment talentueux pour y parvenir. Bon sang, ils savaient qu’ils étaient suffisamment talentueux pour devrait fais ça.

“Je n’ai jamais eu l’impression que nous n’avions pas une équipe capable de revenir ou de gagner un match comme celui-là”, a déclaré Shanahan. “Je devais juste le faire aujourd’hui, au moment où cela comptait le plus.”

Bosa a déclaré : « Je pense qu’il y avait une statistique selon laquelle Kyle ne revenait pas après avoir été à terre. Je pense que c’est une preuve de notre groupe que nous avons pu riposter. Et il faut faire des trucs comme ça pour avoir une saison spéciale.

Aussi, les 49ers ont volontiers profité d’un appel de l’entraîneur des Lions Dan Campbell, qui a bâti cette équipe avec un état d’esprit ultra-agressif et a ensuite contribué à terminer leur saison en se lançant à fond sur la première possession des Lions de la seconde mi-temps, après un Moody le panier avait amené les 49ers à 24-10. Aux quatrième et deuxième points de la ligne des 28 verges, Jared Goff a subi la pression de Bosa, a dû se déplacer vers sa droite et a lancé un échec. Un panier des Lions là-bas les aurait fait reculer de trois scores. Le chiffre d’affaires en baisse a stimulé Levi’s.

« Énorme », a déclaré Bosa. “Je pense que c’était le tournant et le simple fait de sortir Goff de sa position, le mettant un peu mal à l’aise là-bas.”

Les 49ers avaient encore besoin de points et pas seulement de buts sur le terrain. Ainsi, lorsque Purdy a récupéré le ballon et a eu l’occasion d’aller en profondeur vers Aiyuk contre une couverture en tête-à-tête, il l’a saisi. Le ballon a rebondi sur les mains du demi défensif de Detroit Kindle Vildor, Aiyuk l’a poursuivi avant qu’il ne touche le sol et tout à coup, les 49ers se sont retrouvés sur la ligne des 4 verges des Lions. Le TD d’Aiyuk est arrivé trois jeux plus tard.

“Une fois que BA a réalisé ce jeu, il l’a en quelque sorte débloqué avec un tel explosif”, a déclaré Shanahan à propos de la capture de 51 verges. « Cela a en quelque sorte débloqué toute l’équipe. … Juste après cela, on pouvait ressentir tout l’élan avec nos joueurs, le stade, sur la touche, une sorte de retournement. J’avais l’impression que c’était après ça.

Plus vite, plus vite, plus vite. Lors du prochain jeu de mêlée, Tashaun Gipson Sr. a frappé le ballon du porteur de ballon des Lions Jahmyr Gibbs, Arik Armstead a récupéré et, oui, les 49ers l’ont ressenti. Le vent avait tourné. Les Lions ont également commencé à le ressentir. Les Lions ont commencé à jouer comme si c’était tout ce qu’ils ressentaient.

“J’ai une question pour vous”, a déclaré George Kittle. « Pourquoi les analystes disent-ils que l’élan n’est pas une réalité ? … C’est tout simplement la plus grosse connerie de chevaux que j’ai jamais entendue de toute ma vie.

Quand Kittle a-t-il senti que c’était dimanche ?

“Nous avons eu un bon premier entraînement en seconde période et (puis) ​​ce quatrième arrêt”, a déclaré Kittle. « Nous ressentons simplement une sorte d’énergie. Nous descendons et marquons – d’accord, c’est énorme. Un chiffre d’affaires ? Je me disais, oh mec, tous les paris sont ouverts maintenant. Bang Bang.”

Deux jeux après la récupération de l’échappé, Purdy s’est précipité sur 21 verges jusqu’à la ligne des 4 verges des Lions. Deux jeux plus tard, un touché précipité de Christian McCaffrey a égalisé le score. Ouais, l’élan est réel et Purdy était là, nageant dedans. Il a été plutôt inefficace et a semblé frustré en première mi-temps. Dans la seconde, Purdy a complété 13 des 16 passes pour 174 verges et un touché et a réalisé deux courses clés de 21 verges.

“Je pensais que c’était la différence entre gagner et perdre”, a déclaré Shanahan à propos des cinq points de Purdy pour 48 verges. « Il a fait de gros jeux avec ses jambes, sortant de la poche, déplaçant les chaînes sur certains premiers essais, quelques explosifs. Il s’est battu à fond aujourd’hui. Cela n’a été facile pour aucun d’entre nous. Il a continué à broyer, a été incroyable en seconde période.

Purdy a dû être incroyable en seconde période, y compris les deux entraînements du quatrième quart qui ont donné aux 49ers la marge gagnante. Sinon, les 49ers auraient perdu et il y aurait eu une sérieuse introspection dans cette franchise. La défense des 49ers, dans laquelle tant d’argent a été investi, devait être incroyable. Le coordinateur défensif Steve Wilks a dû oublier la première mi-temps et être incroyable en seconde. Aiyuk devait être incroyable. Chaque 49er important devait être incroyable. Une erreur, une mission ratée et les Lions auraient planifié leur voyage à Las Vegas.

C’était incroyable et tout était si rapide. Ce fut un moment déterminant pour cette époque et ce fut aussi une justification.

(Photo du haut de Brock Purdy tenant le trophée George Halas après le match de championnat NFC dimanche : Kelley L Cox / USA Today)