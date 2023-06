Kawakami: le mouvement gonzo-pour-un-titre de Chris Paul de Mike Dunleavy Jr. et la seule chronologie des Warriors qui compte

Joe Lacob a tellement aimé l’histoire qu’il l’a racontée deux fois lors de l’introduction de Mike Dunleavy Jr. en tant que directeur général des Warriors lundi. Dans quelle mesure Dunleavy est-il prêt pour la folie des appels/textos/parler toute la nuit de Lacob ? Eh bien, dit Lacob avec un grand sourire, c’est en fait Dunleavy qui a appelé Lacob tôt ce matin-là avec une idée.

Lacob, bien sûr, a embrassé l’énergie câblée de tout cela. Mais on pouvait dire que Lacob aimait aussi l’idée et qu’il y réfléchissait. Qu’il a touché une corde sensible. Qu’il y avait quelque chose de créatif qui se passait ici.

Je ne dis pas que je sais que c’est à ce moment-là que Dunleavy a proposé le surprenant échange Jordan Poole-pour-Chris Paul avec les Wizards qui a éclaté jeudi, quelques heures seulement avant le repêchage de la NBA. Cela aurait pu être quelque chose de complètement différent. Dunleavy a bien sûr donné toutes les indications au presseur qu’il soutenait Poole et sa prolongation de contrat et a déclaré: « Nous prévoyons de l’avoir au moins quatre ans de plus. »

Mais c’est le jour où j’ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles les Warriors s’intéressaient à Paul, qu’ils pensaient qu’il pouvait s’intégrer aux anciens rivaux Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson et qu’ils espéraient vérifier avec Paul à la suite de son commerce rapporté des Suns aux Wizards.

À l’époque, je supposais que cela signifiait que les Warriors voulaient arracher Paul pour pas cher s’il était libéré par Washington. Je ne savais pas que les Warriors penseraient même à échanger Poole contre Paul (devant gagner 30,8 millions de dollars cette saison). Peut-être que la plupart de cet accord n’avait pas encore été discuté. Mais encore une fois, il y avait quelque chose qui se préparait plus tôt cette semaine, et maintenant nous avons notre premier signal sur la façon dont l’ère Dunleavy pourrait se dérouler.

Les gens, ça ne va pas être ennuyeux. Et il semble que ça va être assez furtif.

Ce n’est certainement pas le geste d’un GM timide qui apprend sur le tas sous les projecteurs. C’était un mouvement gonzo-pour-un-titre. C’était une décision qui se soucie de toute décision puante à long terme. Il s’agissait d’un nouveau directeur général faisant tapis pour les anciens vétérans de l’équipe – il convient de noter que Curry, Draymond et Klay ont tous été acquis bien avant que Dunleavy ne rejoigne le front office et que Poole était un joueur que Dunleavy a personnellement repéré et recommandé.

Et pourtant, Dunleavy a échangé Poole, qui vient d’avoir 24 ans et n’a aucun antécédent de blessure, contre un meneur de jeu parfois désagréable de 38 ans qui poursuit un championnat mais qui a fréquemment chuté au cours des cinq dernières années et, en fait, a raté les quatre derniers. matchs de la série de deuxième tour des Suns contre les Nuggets avec une blessure à l’aine. Il y a une tonne de risques. Poole pourrait devenir l’un des cinq meilleurs buteurs à Washington et faire mal paraître les Warriors.

Mais aussi: s’il reste relativement en bonne santé, Paul donne aux Warriors un autre meneur de jeu de milieu de gamme qui peut diriger l’attaque lorsque Curry est absent et également aider à porter une partie de la charge lorsque Curry est dedans. Paul est si férocement concentré qu’il a agacé des dizaines de joueurs au cours de la ans, beaucoup d’entre eux en uniformes de guerriers. Mais je soupçonne que de nombreuses parties prenantes clés des Warriors prendront cela en charge des défaillances occasionnelles et de la désinvolture fréquente de Poole.

Personne n’a dit que le discours émouvant de Curry la veille du match 7 contre les Sacramento Kings concernait spécifiquement l’attitude et le langage corporel de Poole au cours des jours précédents, mais personne avec les Warriors ne s’est disputé lorsque l’un de nous a spéculé qu’il s’agissait principalement de Poole et Jonathan Kuminga.

Paul sera-t-il le sixième homme ? Ou peut-être commencer à côté de Curry à la place de Klay parfois ? Il faut croire que Steve Kerr, Curry, Klay et Draymond en ont déjà discuté avec Dunleavy et qu’ils sont à l’aise avec la situation. La meilleure supposition est que CP3 passera principalement au rôle de Poole – diriger la deuxième unité lorsque Curry est assis, s’associer avec Curry pendant des segments du temps pour retirer Curry du ballon et obtenir plus de 20 à 25 minutes uniquement lorsque Curry et Klay obtiennent jours de repos en saison régulière. Oh et aussi: CP3 aura probablement beaucoup de nuits de repos.

Ce plan, vraisemblablement, serait d’essayer d’avoir Paul, Curry et Klay plus frais pour les séries éliminatoires et prêts à jouer tout au long de celles-ci. Je peux imaginer Curry, Draymond et Kerr souriant alors qu’ils imaginent CP3 se battant dans la voie et frappant quelques sauteurs dans des moments importants des séries éliminatoires contre les Nuggets, les Lakers ou les Grizzlies. C’est juste quelque chose que Poole n’a pas pu faire en mai dernier.

De plus, puisque le contrat de 30 millions de dollars de Paul pour 2024-2025 n’est pas garanti, les Warriors ont maintenant deux voies directes pour sortir du redoutable deuxième tablier d’ici la prochaine intersaison. Ils peuvent soit laisser CP3 partir pour rien en juillet prochain, soit le signer à nouveau pour beaucoup moins, soit faire de même avec Klay Thompson après l’expiration de sa dernière saison de 43,2 millions de dollars. Ou ils peuvent signer à nouveau les deux pour des offres modérées.

Tout cela va de pair avec la situation de Draymond, il faudrait le croire. Vous ne chargez pas avec un autre futur Hall of Famer juste pour laisser Draymond marcher en tant qu’agent libre. Je ne pense pas que le CP3 veuille être ici si les Warriors réduisaient sérieusement (autrement que d’échanger Poole, bien sûr). Ainsi, même si tout peut arriver une fois que Draymond aura atteint l’agence libre le 30 juin, il semble probable que les Warriors et Draymond aient une compréhension générale et un prix général qui devraient conduire à son retour sur un contrat pluriannuel.

Mais revenons – peut-être pour la dernière fois – au coup de poing de Draymond et au cours de la franchise après. Le coup de poing s’est produit alors que les Warriors négociaient avec les deux joueurs. En conséquence, Poole a probablement obtenu un peu plus dans son accord que ce que les Warriors voulaient et, même si le coup de poing a été un facteur dans les pourparlers, Draymond n’a pas du tout obtenu d’accord.

Pourriez-vous imaginer en octobre que huit mois plus tard, Draymond serait en lice pour un contrat pluriannuel et que Poole serait échangé contre un joueur beaucoup plus âgé ? Non, vous ne l’auriez pas imaginé. Je doute que quiconque avec les Warriors l’aurait prédit. Mais franchement, l’argent de Poole ne s’est jamais senti bien. C’était trop pour un joueur qui ne jouait pas vraiment en défense et qui était toujours derrière Curry et Klay dans l’ordre hiérarchique. Qui est trop tombé. Qui marmonnait l’incohérence de son rôle. Qui avait beaucoup de fans marmonnant à propos de son énorme nouveau contrat.

Tout cela a semblé peser un peu sur Poole et l’équipe la saison dernière, puis beaucoup en séries éliminatoires. Cela aurait seulement semblé plus lourd à mesure que les saisons et les obligations fiscales avançaient. Semble familier? Ce sont quelques-unes des mêmes raisons pour lesquelles les Warriors ont envoyé James Wiseman en février dernier. Nous verrons pour Kuminga dans le futur. Maintenant, Poole est parti. Et les Warriors ont une fois pour toutes une chronologie – la chronologie de Stephen Curry. C’est la seule chronologie qui ait jamais vraiment compté. Et les parties superflues et incompatibles de celui-ci ont maintenant presque toutes été éliminées.

