Kawakami : Comment les 49ers ont mal interprété la situation de Nick Bosa et pourquoi il est temps de briser tous les précédents

Nick Bosa et son agent, ainsi que leurs homologues des 49ers, sont restés silencieux tout au long de ce long processus de négociation et de l’apparente impasse de la veille de la saison avec les 49ers.

Mais peut-être que le camp de Bosa aurait déjà dû lancer des attaques très peu diplomatiques, de manière anonyme ou non. Peut-être même une allusion à une potentielle demande commerciale. Juste pour faire bouger un peu les choses. Ajoutez une réelle anxiété. Faites bouger les choses. (Hé, cela a fonctionné pour la situation de Deebo Samuel il y a plus d’un an.)

Les 49ers, quant à eux, sont également restés silencieux, à l’exception de toutes les fois où ils ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’un nouvel accord énorme avec Bosa soit conclu en temps voulu. Et le directeur général John Lynch a clairement rejeté toute idée selon laquelle une impasse persistante pourrait, à un moment donné, les inciter à envisager un échange avec Bosa.

Mais, à quelques jours du match d’ouverture de la saison à Pittsburgh, peut-être que Lynch et Kyle Shanahan n’auraient pas dû être aussi tranquilles face à cette situation pendant tout ce temps. Peut-être qu’ils auraient dû paraître plus anxieux et agités. Peut-être devraient-ils être extrêmement anxieux et agités en ce moment et le faire savoir à tout le monde. Y compris Bosa et son agent.

La pression fait éclater les tuyaux, et parfois une pression extrême est le seul moyen de mener à bien une énorme négociation.

Encore une fois, je reviendrai sur la situation de Deebo l’été dernier, lorsqu’il a émis une demande d’échange public, effacé les 49ers de ses comptes de réseaux sociaux et a généralement essayé de mettre les 49ers aussi mal à l’aise que possible. Et je peux vous dire que presque tout le monde au QG des 49ers était inconfortable pendant ces mois. Ils n’étaient pas satisfaits de l’engagement de Deebo dans les entraînements hors saison alors qu’il était en colère contre l’équipe. Ils ont envisagé d’échanger Deebo. Ils ont murmuré qu’il l’avait rendu public. Mais en fin de compte, Deebo était trop important pour être échangé, et les deux parties ont convenu d’une prolongation de 71,5 millions de dollars sur trois ans vers le début du camp d’entraînement 2022.

C’est devenu difficile entre Deebo et les 49ers. Tout le monde s’en est sorti. Puis c’est fait. Et il faudra voir comment et quand l’accord avec Bosa sera réglé, dans quelles conditions et avec quelle équipe.

Mais pour le moment, je pense que les 49ers sont coupables de se sentir trop à l’aise avec Bosa, trop sereins quant à son engagement à rester en forme lorsqu’ils sont loin de l’équipe, trop complaisants quant au désir de Bosa d’être avec ses coéquipiers et de faire une autre course en séries éliminatoires profondes et aussi. détendus quant à l’avenir à court et à long terme de leur meilleur joueur. À juste titre, ils ne s’inquiétaient pas de l’éthique de travail de Bosa, mais je pense que, dans leur esprit, cela a allégé la pression des négociations de la mi-août, qui, en fin de compte, en avaient besoin. D’une manière discrète, les 49ers semblent avoir supposé que Bosa ferait un compromis à un nombre inférieur à ce que lui et son agent ont demandé. Devinez quoi : je ne pense pas que cela se produise.

Et maintenant, cela menace non seulement la semaine 1 et tout autre moment manqué par Bosa, mais aussi l’attitude autour du vestiaire des 49ers pour toute la saison et au-delà.

Parce que tout le monde, de Christian McCaffrey à Fred Warner en passant par Brock Purdy et Deebo en passant par le groupe de quatrième corde, comprend que Bosa est un talent générationnel. Que les 49ers ne pourront jamais le remplacer, que ce soit pour un match ou une centaine de matchs. Qu’il recherche presque certainement le plus gros contrat jamais accordé à un non-quart-arrière, et qu’il en vaut la peine. Et, probablement le plus important, que Bosa vient d’une famille qui ne recule pas dans ces négociations ; il suffit de vérifier les négociations de son frère Joey Bosa avec les Chargers pour en avoir la preuve.

ALLER PLUS LOIN Un regard sur à quel point les 49ers ont besoin de Nick Bosa, dont la résistance continue

Il existe bien sûr des limites réalistes quant à ce que les 49ers peuvent payer à Bosa. Ils ont une liste remplie de joueurs avec des hits à grande capitalisation ou des hits sur le point de l’être. Le front office a continué à recruter d’excellents joueurs, même à travers le resserrement du plafond, qui ne fait que tout resserrer. Les équipes intelligentes négocient dur, même avec leurs meilleurs joueurs, car chaque dollar économisé peut être utilisé ailleurs. Et les 49ers ont certainement négocié durement au fil des ans, pour la plupart sans susciter de rancune ni de méfiance. La preuve est dans le roster.

Mais même si Bosa demande la lune, les étoiles et quelques galaxies supplémentaires, je vous garantis qu’il y aura trois ou quatre équipes qui lèveront la main pour le payer – et échangeront aux 49ers une tonne de choix au repêchage – si les 49ers décident qu’ils gagnent. Je n’arrive pas à atteindre le prix de Bosa. C’est ce qui s’est passé avec les 49ers et DeForest Buckner pendant l’intersaison 2020 et les Colts ont accepté l’échange et un nouveau contrat pour Buckner en 20 secondes environ. Et les 49ers ne veulent pas être le genre d’équipe qui doit faire ça deux fois.

Les 49ers veulent être une équipe qui remporte le Super Bowl, et Jed York veut être connu comme le propriétaire prêt à payer ce qu’il faut pour y parvenir. York a payé de manière extravagante pour cette liste. Il serait donc idiot de tracer une ligne – après avoir payé Deebo et détruit le marché serré pour George Kittle et dominé le marché pour Trent Williams et ajouté McCaffrey et échangé Trey Lance parce qu’une équipe gagnante maintenant ne peut pas prendre le dessus. il est temps de développer un jeune QB, même en tant que troisième joueur – dans le cadre d’un nouvel accord avec Bosa.

Si payer à Bosa ce qu’il veut – disons, garantir 120 millions de dollars, ce qui serait 46 millions de dollars de plus que ce que les 49ers ont précédemment garanti à n’importe quel joueur (Jimmy Garoppolo a obtenu 74 millions de dollars de garanties dans son contrat de 2018) – brise le précédent modéré des 49ers pour non- QB et met en place une ligne d’acteurs exigeant des garanties plus importantes, et alors ? Vous pouvez réinitialiser le précédent avec eux après l’exception Bosa. C’est comme ça que ça se passe lorsque vous courez après un Super Bowl et que Bosa ne bouge pas.

S’il faut que Shanahan et Lynch disent à York ou au vice-président exécutif Paraag Marathe qu’il est temps de se retirer, cela aurait dû se produire il y a quelques semaines. Si cela signifie que les 49ers pourraient devoir renoncer à deux ou trois gros contrats dans un avenir proche pour des raisons de plafond, c’est exactement ce qui se passe lorsque le joueur défensif de l’année de la NFL tient le coup. Si York doit puiser plus loin dans ses coffres qu’il ne le souhaite, eh bien, les 49ers réalisent d’énormes profits chaque année. Si les choses doivent devenir inconfortables pour les 49ers, c’est en fait ainsi qu’ils auraient dû aborder la question en premier lieu.

Cela allait probablement toujours être une affaire nerveuse pour les 49ers. Peut-être une affaire un peu effrayante. Certainement une situation sans précédent. Mais York, Lynch et Shanahan ne devraient pas être surpris par tout cela. C’est le métier dans lequel ils travaillent.

Et si le coût de garder Nick Bosa est trop élevé, à quoi ça sert, de toute façon ?

(Photo : Ezra Shaw/Getty Images)