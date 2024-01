Kawakami : C’était le retour en séries éliminatoires dont les 49ers, et surtout Brock Purdy, avaient vraiment besoin

SANTA CLARA, Californie — Vous voulez savoir qui a tenu Brock Purdy et les 49ers de San Francisco pour responsables samedi, alors que le temps presse, la pluie qui tombe, Deebo Samuel blessé et les Packers de Green Bay juste un jeu ou deux d’un monumental bouleversé en séries éliminatoires ?

Vous voulez savoir qui a assigné la responsabilité et a exigé que les 49ers se battent tout au long du match ? Qui a exposé toutes les conséquences potentielles ? Ce serait Purdy et tous les autres membres des 49ers, qui se sont retrouvés dans cette situation avec l’une de leurs performances les plus déroutantes de cette saison.

Ils ont récupéré le ballon avec 6:13 à jouer après un raté de panier des Packers. Les 49ers étaient menés de quatre points. Ils avaient besoin d’un touché. Et ils savaient que c’était probablement leur dernière chance réaliste de trouver un moyen d’éviter une horrible défaite dans ce match éliminatoire de la ronde de division. Ainsi, une fois l’offensive lancée, Trent Williams a prononcé un mini-discours.

«Je leur ai juste dit, hé, mec, à six minutes de la fin, c’est peut-être la dernière fois que nous récupérons le ballon. Et si nous ne faisons rien avec cela, cela pourrait être la dernière fois que nous nous retrouvons ensemble », se souvient Williams. « Alors, quoi que vous ayez, apportez-le. Amenez-le au jeu suivant, puis amenez-le au jeu suivant et laissez le reste s’occuper de lui-même.

Ils l’ont tous ressenti. Les 49ers étaient au Levi’s Stadium, considéré comme le favori de la NFC pour accéder au Super Bowl, et ils l’ont absolument ressenti. Que s’est-il passé ensuite : Purdy est sorti de son funk et a commencé à compléter des passes, Brandon Aiyuk a réussi un énorme plongeon au troisième essai, Purdy s’est précipité à l’intérieur de la ligne des 10 verges des Packers et finalement Christian McCaffrey s’est précipité pour un touché de 6 verges qui a mis les 49ers mènent enfin. Ensuite, Dre Greenlaw a mis fin à la victoire 24-21 des 49ers en interceptant le soulèvement malavisé de Jordan Love dans la dernière minute.

Mais oh ouais, les 49ers l’ont ressenti. Et personne ne l’a ressenti plus que Purdy. Presque une heure après le match, on pouvait dire qu’ils le ressentaient encore : toute l’adrénaline, toute la déception d’avoir joué au hasard dans un match aussi important, toute l’importance et tout le soulagement. Les 49ers ont vu leur vie en séries éliminatoires défiler devant leurs yeux samedi… et grâce à ces dernières poignées de jeux, ils sont toujours en vie avec une place pour le match de championnat NFC à Levi’s le 28 janvier, face au vainqueur du match Lions-Buccaneers de dimanche. .



Dre Greenlaw court avec le ballon après avoir intercepté une passe de Green Bay au quatrième quart pour assurer la victoire des 49ers. (Godofredo A. Vásquez / Associated Press)

Ils vivent. Et ils en savent un peu plus sur eux-mêmes maintenant qu’après toutes leurs victoires faciles cette saison. (Mais leurs adversaires aussi.)

“À un moment donné, vous êtes déprimé et vous devez trouver un moyen”, a déclaré Purdy. « C’est le quatrième quart-temps, c’est la NFL. Évidemment, nous sommes maintenant en séries éliminatoires. Nous allions tous bien, ça y est. C’est notre saison. Pour nous, tirer parti de cela était énorme. Pour nous tous.

« Évidemment, pour moi en tant que quarterback, c’est bon pour la confiance et tout ça. Mais nous avons trop de bons joueurs dans cette équipe, tellement de joueurs qui font la différence. Nous avons une excellente défense. Que nous ne trouvions pas de solution, ce n’est pas bien. Donc, pour nous, avoir enfin un match comme celui-ci et y parvenir était énorme pour nous tous.

Nick Bosa a déclaré catégoriquement que les 49ers avaient besoin d’un match comme celui-ci et a noté qu’ils avaient perdu tous leurs matchs serrés cette saison régulière et avaient remporté toutes les éruptions. Et plus que quiconque, Purdy avait besoin de quelque chose comme ça. Bien sûr, les 49ers ne veulent jamais voir Purdy vaciller pendant plus de trois quarts comme il l’a fait samedi. Les 49ers ne veulent jamais être dominés comme les Packers les ont dominés pendant la majeure partie de ce match.

Mais les 49ers avaient également besoin de voir Purdy se relever d’une lutte et tenir ses promesses. Ils avaient besoin qu’il ne soit pas seulement un grand favori. Ils avaient besoin de lui pour sortir d’un trou et gagner ce foutu match, et il a fait 6 sur 7 lors de ce dernier drive, l’air assez calme (« il était Brock, il ne pouvait rien dire », a déclaré Williams à propos de ce moment) et ressemble beaucoup au gars qui a mené la NFL au classement des passeurs et a battu le record des 49ers en une seule saison pour les verges par la passe cette saison.

Alors, que se passait-il dans ce jeu pour Purdy avant cela ? La pluie, bien sûr, lui a causé quelques ennuis, de la même manière que le temps pluvieux à Cleveland en début de saison semblait le déranger. Parfois samedi, Purdy s’est essuyé la main droite alors même qu’il reculait pour passer.

“Évidemment, j’ai mis un gant pour le premier trajet”, a déclaré Purdy. « Il tombait en gouttes, alors je l’ai enlevé. J’essayais de comprendre ce que je voulais faire. J’en avais un peu marre du gant. … Ouais, il y a eu des moments où j’ai reculé lorsque le ballon était un peu mouillé par l’herbe. Cela a en quelque sorte affecté la précision et tout ça. Mais c’est le football. Je dois être meilleur que ça.

Ce n’est pas un problème, cependant, s’il fait sec dimanche prochain chez Levi’s et bien sûr pas du tout si les 49ers se rendent au Super Bowl au stade couvert Allegiant de Las Vegas en février.

Purdy a également déclaré que la défense des Packers avait fait du bon travail en coupant ses options profondes et en le forçant à procéder à ses contrôles. Et puis Purdy a passé la majeure partie du jeu à précipiter ces contrôles, souvent en raison d’inachèvements. De plus, alors que les Packers n’ont enregistré qu’un seul sack dans le match, la course aux passes a semblé déranger Purdy – modifiant ses voies de lancer et le faisant bouger les pieds pendant qu’il lançait, ce qui a conduit à quelques passes sauvages que les Packers auraient facilement pu. intercepté mais abandonné.

Cela pourrait être un problème pour les 49ers dans les prochaines semaines, puisque Purdy semblait également assez mal à l’aise contre les Ravens à Noël, et que les Ravens pourraient très bien être le représentant de l’AFC au Super Bowl. Mais Purdy avait l’air d’avoir résolu quelque chose dans sa tête lors de ce dernier trajet ; s’ils vous supplient de prendre la passe facile, et que la passe facile peut vous faire descendre sur le terrain, prenez simplement la passe facile. Ne laissez pas les erreurs du passé vous gâcher lorsque cela compte le plus.

“Nous avions ce que nous voulions juste devant nous, il faut donc nettoyer l’ardoise”, a déclaré Purdy. « Il faut avoir l’esprit clair et ne pas essayer de forcer quoi que ce soit. Prenez ce que la défense vous donne. Et trouve un moyen, mec.

Lors de ce dernier trajet, Purdy a complété les passes courtes qui étaient là, puis a parcouru un itinéraire crucial de 17 verges vers Chris Conley. Son seul échec dans la série est survenu lorsque George Kittle – qui était par ailleurs le meilleur joueur offensif des 49ers, marquant un touché de 32 verges au deuxième quart et 81 verges sur réception au total – en a laissé tomber un autre court, que Purdy a suivi avec la fléchette. à Aiyuk au troisième essai.

“Toute la journée a été un peu décalée”, a déclaré l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan. « Mais les gars ont tenu bon. Même ce deuxième et 6 juste à la fin, obtenir cette baisse nous amène aux troisième et 6, puis BA a fait un jeu d’enfer pour nous garder sur le terrain.

Une autre cause potentielle du jeu offensif cahoteux des 49ers : la mise à pied de deux semaines, en comptant la semaine 18 au cours de laquelle Purdy et de nombreux autres joueurs de première ligne ont raté la défaite insignifiante contre les Rams et le congé du week-end dernier.

“Je ne sais pas, ça aurait pu être ça”, a déclaré Shanahan. « Cela aurait pu être la pluie, cela aurait pu être une bonne défense. Mais ce sont des choses dont il faut parler. Nous avons géré cela du mieux que nous pouvions.

Purdy, qui était de 23 sur 39 ce jour-là pour 252 verges et 1 touché, pour une note de passeur de 86,7, n’était bien sûr pas le seul 49er en difficulté dans ce match. La défense a souffert d’une poignée de glissades et d’erreurs contre Love et ses receveurs et a cédé une énorme course de 53 verges à Aaron Jones. Les équipes spéciales des 49ers ont également été touchées – l’unité de couverture a abandonné un retour de coup d’envoi de 73 verges à Keisean Nixon et Jake Moody a vu une tentative de placement de 48 verges déviée sur la ligne.

Mais la défense a réussi l’interception décisive de Greenlaw, ainsi qu’une autre plus tôt, et a arrêté Green Bay dans la zone rouge à plusieurs reprises. Et Moody a rattrapé son échec précédent avec un tir de 52 verges au début du quatrième quart qui a ramené les 49ers à 21-17.

“Ce n’était en aucun cas parfait”, a déclaré Shanahan. «J’étais très frustré. Mais aussi extrêmement fier et vraiment excité de jouer une autre semaine.

Franchement, les 49ers ont joué le genre de match éliminatoire qui entraîne généralement l’élimination d’une équipe. Il y aurait eu de sévères critiques dans toute la NFL si les 49ers et Purdy avaient perdu ce match. Et les 49ers et Purdy savaient tout cela, alors que le temps passait et qu’ils se retrouvaient dans ce groupe. Il y avait une saison à sauver. Et maintenant, il reste peut-être encore quelques jeux à jouer.

(Photo du haut de Brock Purdy : Thearon W. Henderson / Getty Images)